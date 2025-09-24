Kezdőlap Gazdaság 100 éves használt lakásra felvehető az Otthon Start, de akad olyan új...
Gazdaság
100 éves használt lakásra felvehető az Otthon Start, de akad olyan új építésű, amire nem

Bódi Ágnes

Fotók (forrás: Vincze Krisztián)

Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa. Bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására. A szakértő szerint ez meglepetést okozott a piacon, mivel több beruházó halasztotta a kivitelezést a háborús gazdasági hatások miatt.

Meglepetést okozott számos beruházónak és vásárlónak, hogy több jelenleg épülő társasházi ingatlan kiesik a kedvezményes konstrukciójú hitellel megvásárolható lakások köréből.

Nem minden ingatlan felel meg

Kevés olyan személy van ma Magyarországon, aki ne hallott volna az Otthon Start lakáshitel programról, ha pedig valaki a közeljövőben tervez ingatlant vásárolni, szinte kizárt, hogy ne gondolta volna végig, ő vajon jogosult-e a programra. A program sikerének egyik kulcsa, hogy találkozik-e a kereslet megfelelő, a program szabályainak is megfelelő ingatlan kínálattal, itt azonban meglepő akadállyal is találkozhat az, aki a lakáspiacon jelenleg elérhető új építésű lakások kínálatából kíván vásárolni, mondta el Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózat ügyvezető-tulajdonosa.

Jogszabályi akadályok az Otthon Starttal

A vonatkozó jogszabály 4§. (7) bekezdésének értelmezése alapján ugyanis jelenleg nem lehet elindítani a hiteligénylést abban az esetben, ha az építés alatt álló társasház építési engedélye 2022.01.01 előtti. Azt ugyan lehetővé teszi a szabály, hogy ezeket az ingatlanokat is megvásárolja valaki Otthon Start kölcsönnel, azonban az igénylés elindításához meg kell várni a használatbavételi engedélyt, ami sok esetben akár még 12-18 hónap is lehet. Egy ilyen ingatlan vásárolni kívánó család joggal teszi fel a kérdést, hogy 12-18 hónap múlva lesz-e egyáltalán Otthon Start program, de erre a kérdésre ma nem lehet felelős választ adni – mutatott rá a szakember.

Használt ingatlanra igényelhető, de az újak egy részére is

Ha valaki olyan épülő félben lévő lakásra köt megállapodást, ahol az építési engedély 2022.01.01-et követően emelkedett jogerőre, lehetőség van az igénylés benyújtására, a bank elvégzi a hitelbírálatot, megkötik a kölcsönszerződést, de a hitel folyósításával vár a használatbavételi engedély megszerzéséig, ez azonban már kellő biztonságot ad valamennyi félnek, hiszen az igényelt hitelösszeg már rendelkezésre van tartva, ahogy az egy standard „tervező asztalos finanszírozásnál” megszokott.

Egy 2022.01.01-előtt építési engedéllyel rendelkező beruházás akár már be is fejeződhetett volna, ha akkor elkezdik a kivitelezést, azonban számos beruházó döntött akkor úgy, hogy 2022. februárjában kirobbant orosz-ukrán háború gazdasági hatásaitól tartva halasztják a projekt kivitelezését, hisz erre a szabályozás is lehetőséget adott, zárta a GV Hitelközpont ügyvezetője.

Zuhan a kartondobozok iránti kereslet – miért rossz hír ez a gazdaságnak?

Eközben az International Paper bezárja veszteséges üzemeit – például a 89 éves savannah-i gyárat, amelynek fenntartásához 300 millió dolláros karbantartásra lett volna szükség –, és inkább új technológiákba fektet.

Megkapta a jegybanki jóváhagyást a 4iG kötelező vételi ajánlata a Rába-törzsrészvényekre

A Rába Nyrt.-nek a vételi ajánlatról szóló véleményezéseit kedd este ugyancsak közzétették a BÉT honlapján.
