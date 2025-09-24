100 éves használt lakásra felvehető az Otthon Start, de akad olyan új építésű, amire nem

Nem minden új építésű lakásra vehető fel az Otthon Start hitel, mivel a jogszabály kizárja azokat az ingatlanokat, amelyek építési engedélyét 2022. január 1. előtt adták ki – hívta fel a figyelmet Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont ügyvezető-tulajdonosa. Bár ezek a lakások a program keretében is megvásárolhatók, a hiteligénylés elindítása csak a használatbavételi engedély megszerzése után lehetséges, ami akár 12–18 hónapot is igénybe vehet. Ezzel szemben azok az ingatlanok, amelyek 2022. január 1. utáni engedéllyel rendelkeznek, már most alkalmasak a hitelkérelem benyújtására. A szakértő szerint ez meglepetést okozott a piacon, mivel több beruházó halasztotta a kivitelezést a háborús gazdasági hatások miatt.

Meglepetést okozott számos beruházónak és vásárlónak, hogy több jelenleg épülő társasházi ingatlan kiesik a kedvezményes konstrukciójú hitellel megvásárolható lakások köréből.

Nem minden ingatlan felel meg

Kevés olyan személy van ma Magyarországon, aki ne hallott volna az Otthon Start lakáshitel programról, ha pedig valaki a közeljövőben tervez ingatlant vásárolni, szinte kizárt, hogy ne gondolta volna végig, ő vajon jogosult-e a programra. A program sikerének egyik kulcsa, hogy találkozik-e a kereslet megfelelő, a program szabályainak is megfelelő ingatlan kínálattal, itt azonban meglepő akadállyal is találkozhat az, aki a lakáspiacon jelenleg elérhető új építésű lakások kínálatából kíván vásárolni, mondta el Vincze Krisztián, a GV Hitelközpont országos hitelközvetítő hálózat ügyvezető-tulajdonosa.

Jogszabályi akadályok az Otthon Starttal

A vonatkozó jogszabály 4§. (7) bekezdésének értelmezése alapján ugyanis jelenleg nem lehet elindítani a hiteligénylést abban az esetben, ha az építés alatt álló társasház építési engedélye 2022.01.01 előtti. Azt ugyan lehetővé teszi a szabály, hogy ezeket az ingatlanokat is megvásárolja valaki Otthon Start kölcsönnel, azonban az igénylés elindításához meg kell várni a használatbavételi engedélyt, ami sok esetben akár még 12-18 hónap is lehet. Egy ilyen ingatlan vásárolni kívánó család joggal teszi fel a kérdést, hogy 12-18 hónap múlva lesz-e egyáltalán Otthon Start program, de erre a kérdésre ma nem lehet felelős választ adni – mutatott rá a szakember.

Használt ingatlanra igényelhető, de az újak egy részére is

Ha valaki olyan épülő félben lévő lakásra köt megállapodást, ahol az építési engedély 2022.01.01-et követően emelkedett jogerőre, lehetőség van az igénylés benyújtására, a bank elvégzi a hitelbírálatot, megkötik a kölcsönszerződést, de a hitel folyósításával vár a használatbavételi engedély megszerzéséig, ez azonban már kellő biztonságot ad valamennyi félnek, hiszen az igényelt hitelösszeg már rendelkezésre van tartva, ahogy az egy standard „tervező asztalos finanszírozásnál” megszokott.

Egy 2022.01.01-előtt építési engedéllyel rendelkező beruházás akár már be is fejeződhetett volna, ha akkor elkezdik a kivitelezést, azonban számos beruházó döntött akkor úgy, hogy 2022. februárjában kirobbant orosz-ukrán háború gazdasági hatásaitól tartva halasztják a projekt kivitelezését, hisz erre a szabályozás is lehetőséget adott, zárta a GV Hitelközpont ügyvezetője.