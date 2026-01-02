11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum nőtt 2026-ban

Január 1-jétől 11 százalékkal nőtt a minimálbér, 7 százalékkal a garantált bérminimum, a minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik – közölte közleményükben a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A kormány, valamint a munkavállalói és munkáltatói érdekképviseletek egyhangú megállapodásának eredményeként 11 százalékkal, 322 800 forintra emelkedett a minimálbér, míg a garantált bérminimum 7 százalékkal, 373 200 forintra nőtt – írták a közleményben.

Hozzátették: az emelésnek köszönhetően a minimálbért keresők havonta bruttó mintegy 32 ezer forinttal, a garantált bérminimumon foglalkoztatott szakmunkások pedig bruttó 24 400 forinttal több jövedelmet kapnak.

A kormány továbbra is elkötelezett a bérek, különösen a legkisebb keresetek folyamatos növelése mellett – emelték ki.

A közlemény szerint a minimálbér és a garantált bérminimum infláció feletti emelése nemcsak a munkavállalók jövedelmét növeli, hanem érdemi tolóhatást gyakorol a magasabb bérekre is, hozzájárulva a további bérnövekedéshez és a családok anyagi biztonságának erősítéséhez. A leszorított infláció, az adócsökkentések és a januári béremelések együttesen biztosítják, hogy a reálbérek 2026-ban is dinamikusan emelkedjenek, különösen az alacsonyabb jövedelműek körében.

A minimálbér-emeléssel párhuzamosan számos szociális ellátás összege is emelkedik, köztük az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyes és a gyed, valamint nőnek a közfoglalkoztatotti bérek is.

“A kormány célja változatlan: a következő időszakban a minimálbér elérje az 1000 eurót, a bruttó átlagkereset pedig az 1 millió forintot, erősítve a munkából élők megbecsülését és a magyar családok anyagi biztonságát” – írta a minisztérium.