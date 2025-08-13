140 milliárd forintot fordítanak a kedvezményes gyermekétkeztetésre

Koncz Zsófia hozzátette, az előző tanévben mintegy hatszázezer gyermek részesült ilyen kedvezményben. Ismertette, a kormány idén is ingyenes tankönyvet biztosít a diákoknak, mely akár több tízezer forintos segítség lehet a családoknak.

Iskolakezdéskor vannak olyan jó akciók, melyek évről-évre megtörténnek, ilyen a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és az Auchan közös tanszergyűjtő akciója is. Hozzátette, az egyesület stratégia partnere a családügyi államtitkárságnak és büszke arra, hogy a szervezetnek Szerencsen is van csoportja. A tavaly országosan összesen háromezer családhoz és csaknem tízezer gyermekhez jutott el a tanszergyűjtő akció. Szerencsen idén mintegy harminc család és nyolcvan gyermek részesül majd a csomagokból – tette hozzá.

Koncz Zsófia elmondta, fontos, hogy a kormány családtámogatását kiegészítsék az olyan szervezetek munkái mint a Nagycsaládosok Országos Egyesületéé, mert közösen tudnak igazán hatékonyak lenni-írta az MTI.

Herbert Gábor, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete elnöke az átadás előtt elmondta, hogy az Auchannal már hetedik éve gyűjtik közösen a tanszereket. Hozzátette, a hét év alatt megnégyszereződött az adományok száma.

Szerinte a programmal az iskolakezdésre történő bevásárláskor a szülők ösztönözni tudják a gyermekeiket arra, hogy olyanokra is gondoljanak, akik örömmel fogadnának tanszeradományokat.