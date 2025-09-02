Kezdőlap Hírek 1,5 billió forint! Mindenki szegényházi a Premier League átigazolási szezonja mellett. Itt...
1,5 billió forint! Mindenki szegényházi a Premier League átigazolási szezonja mellett. Itt megnézheti a számokat.

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Illusztráció:premierleague.com 

Az európai futball átigazolási piaca 2025 nyarán újabb rekordokat döntött meg, különösen a Premier League-ben, ahol a klubok összesen több mint 3 milliárd fontot költöttek új játékosokra. A Sky Sports elemzése alapján, amely a főbb ligák költéseit vizsgálta, látható, hogy a Premier League dominált a kiadásokban, miközben a kontinentális ligákban is élénk aktivitás volt megfigyelhető. A cikk a Premier League, az EFL, a WSL, a Scottish Premiership, valamint a LaLiga, Ligue 1, Serie A és Bundesliga költéseit bontja ki, kiemelve a nettó kiadásokat és a legnagyobb üzleteket. 

Premier League: Történelmi rekordok

A Premier League klubjai összesen 3,19 milliárd fontot költöttek el az átigazolási ablak alatt, ami meghaladja a 2023-as rekordot (2,46 milliárd font). Az eladásokból befolyt összeg is rekordot döntött: 1,82 milliárd font volt, így a nettó kiadás szintén rekord méretű 1,36 milliárd fontot tett ki.

A PL klubbok nyári kiadásai és eladásai Forrás: Sky Sports 

A klubbok csak a határidő napján 347,9 millió fontot költöttek, ezzel a teljes költés átlépte a történelmi 3 milliárdos fontos határt. A Liverpool vezette a költési listát 446,5 millió fonttal, míg a Chelsea lett az első klub, amely több mint 300 millió fontot szerzett vissza eladásokból. És ez a 311,3 millió font nem tartalmazza a Bayern München 70,5 millió fontos kötelezettségét Nicolas Jackson megvásárlására.

A nettó költések élén az Arsenal áll (257 millió font), őket követte a Liverpool (218,4 millió font), a Manchester United (170,7 millió font) és a Tottenham (154,2 millió font). Érdekesség, hogy a skála másik végén a Bournemouth 66 millió fontos nyereséget ért el kulcsjátékosok – köztük Illia ZabarnyiDean HuijsenDango Ouattara és a magyar Kerkez Milos eladásával.

A legdrágább játékosok Forrás: Sky Sports

A Premier League legdrágább igazolása Alexander Isak lett, akit a Liverpool 125 millió fontért szerzett meg a Newcastle-től, ezzel új rekordot állítva be. További kiemelkedő üzletek: Florian Wirtz (116,5 millió font, Bayer Leverkusentől a Liverpoolhoz), Hugo Ekitike (79 millió font, Eintracht Frankfurttól a Liverpoolhoz), Benjamin Sesko (73,7 millió font, RB Leipzigtől a Manchester Unitedhez) és Bryan Mbeumo (71 millió font, Brentfordtól a Manchester Unitedhez).

A feljutott csapatok (Burnley, Sunderland, Leeds) mellett a Liverpool és a Nottingham Forest legalább 10 játékost szerződtetett. A legtöbb, 26 játékost a Nottingham Forest adott el végleges szerződéssel, akit szorosan követett a Crystal Palace (24) és a Brighton, valamint a Chelsea (23-23).

Rekord a Championshipben is

A második vonal, a Championship csapatai is rekordot döntöttek a 201,2 millió fontos költéssel, miközben az eladásokból 411 millió font folyt be, így nettó 210 millió fontos nettó nyereség keletkezett. A Wrexham, Birmingham és Swansea vezette a nettó kiadásokat, míg a Southampton, Leicester és Ipswich (kiesett Premier League-csapatok) a legnagyobb nyereséget érték el. Néhány klub, mint a Portsmouth, Charlton, Blackburn és Oxford, egyáltalán nem szerződtetett játékost.

A legdrágább érkezők: Sindre Walle Egeli (17,5 millió font, Ipswichez az FC Nordsjaellandtól), Finn Azaz (15 millió font, Southampton a Middlesbrough-tól) és Kasey McAteer (15 millió font, az Ipswich a Leicestertől). Kiemelkedő eladások: Mateus Fernandes (42 millió font, Southamptontól a West Hamhez), Tyler Dibling (42 millió font, Southamptontól az Evertonhoz), Omari Hutchinson (37,5 millió font, Ipswichtől a Nottingham Foresthez) és Liam Delap (30 millió font, Ipswichtől a Chelseahez).

Történelmi, millió fontos igazolás a női fociban

A Női Super League (WSL) ablaka szeptember 4-én zárul. A London City Lionesses volt a legaktívabb, szerződtetve Nikita Parrist, Jana Fernandezt, Danielle van de Donkot és Katie Zelem-t. Mérföldkő: Az Arsenal 1 millió fontért szerződtette Olivia Smith-t a Liverpooltól, ami az első millió fontos átigazolás a női futballban.

