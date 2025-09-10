15 év az elegancia és vendégszeretet jegyében – ünnepelt a Continental Hotels Budapest

Budapest szívében, különleges történelmi helyszínen áll a Continental Hotel Budapest, amely szeptember 9-én immár 15. születésnapját ünnepelte. A szálloda 2010-es megnyitása óta elegáns enteriőrjével, kifinomult vendéglátásával és kivételes adottságaival a főváros szállodai kínálatának meghatározó szereplője lett.

Az ünnepi est valódi gála hangulatot idézett: vörös szőnyegen fogadták a vendégeket, pezsgő és ínycsiklandó falatok mellett különleges tüköremberek és élő zene teremtettek elegáns atmoszférát. Bevezetőként Géher Zoltán a szálloda igazgatója, Mazen Al Ramahi tulajdonos és Csendes Olivér, a Visit Hungary vezérigazgató köszöntötték a vendégeket. A Galéria Kávézóban a MeTime Music duó zongora- és énekszóval nyitotta meg az estét, amelynek háziasszonya Bombera Krisztina volt.

Csendes Olivér Visit Hungary vezérigazgatója

Mazen Al Ramahi – Zeina Hotels vezérigazgatója és tulajdonosa

Géher Zoltán a Continental Hotel Budapest igazgatója és a Zeina Hotels márkamenedzsere

A programban modern táncelőadás, új image film-bemutató és érdekes programok követték egymást. Közte a PS Produkció sztárjai, Veres Mónika Nika és Baksa András kápráztatták el vastapsot érően musicalslágerekkel és energikus duettekkel a közönséget. Az est egyik legmeghatóbb pillanata a jubileumi torta volt, amely pontosan olyan formában készült el, mint a 2010-es megnyitón – a szálloda logójával díszítve.

A hivatalos program után is bőven akadt élmény: élőzene, DJ, fotózás, mikromágia és egy fotókiállítás gondoskodott arról, hogy senki ne unatkozzon. A gasztronómiai kínálatot az ARAZ Étterem svédasztalos vacsorája, desszertjei és a csokoládészökőkút tette felejthetetlenné.