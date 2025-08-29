Kezdőlap Hírek 15 éves a Kodály Központ – jubileumi évad indul Pécsett
15 éves a Kodály Központ – jubileumi évad indul Pécsett

2025-ben ünnepli fennállásának 15. születésnapját a pécsi Kodály Központ, amely az elmúlt másfél évtizedben a magyar és a nemzetközi kulturális élet meghatározó helyszínévé vált. A szakma és a közönség egyaránt Európa legjobb hangversenytermei között tartja számon az épületet, amely eddig 1,24 millió látogatót fogadott.

 A Kodály Központ a megnyitása óta eltelt időszakban 2.684 eseménynek adott otthont, és 1.241.166 látogatót fogadott. A kiemelkedő szakmai és közönségsiker mellett 2024-ben a ház elnyerte a MagyarBrands-díjat az „Innovatív Márka” kategóriában.

Egyedülálló sokszínűség, kiemelkedő minőség

 A Kodály Központ programkínálata a kezdetektől fogva a sokszínűségre épít: a világhírű komolyzenei koncertektől a pop-, rock- és jazzprodukciókon át a színházi előadásokig és táncművészeti estekig számos műfaj megtalálható a repertoárban.

A Kodály Központot üzemeltető Zsolnay Örökségkezelő NKft. (ZsÖK) mellett két további szervezetre, a Pannon Filharmonikusokra és a Filharmónia Magyarországra is igaz, hogy nemcsak rendszeres koncertjeikkel, hanem átfogó művészeti programjaikkal is formálják a ház arculatát és gazdagítják a közönség élményét.

Az elmúlt években olyan világsztárok és hazai kedvencek léptek színpadra, mint Al di Meola, Mike Stern, Jan Garbarek, Richard Bona, Tommy Emmanuel, Yamato, Avishai Cohen, Presszer Gábor, Dés László, Lajkó Félix, Pintér Béla Társulata, Alföldi Róbert, a Magyar Állami Népi Együttes, a Duda Éva Társulat és a Pécsi Balett. A Kodály Központ rezidens zenekaraként a Pannon Filharmonikusok a 15 év alatt négy vezető karmester, Peskó Zoltán, Bogányi Tibor, Varga Gilbert és Kesselyák Gergely, valamint Kocsis Zoltán és Vass András dirigensek szakmai vezetésével közel 1200 rendezvényt adott: opera-előadásokat, nagyzenekari és kamara hangversenyeket, valamint a Kodály Központ edukációs programjait a bölcsisektől az egyetemistákig. A Filharmónia Magyarország révén fellépett itt többek között Maria João Pires, King’s Singers, Michail Pletnyov, Olga Kern, José Cura, Marlis Petersen, az Orosz Nemzeti Filharmonikus Zenekar és a Londoni Szimfonikus Zenekar.

Az ünnepi évad programjai

 A jubileumi évad 2025 szeptember 1-jén a Pannon Filharmonikusok Városnapi díszhangversenyével indul és 2026 júliusában, a Zsolnay Fényfesztivállal zárul. Az évadban számos nagyszabású esemény várja a közönséget, köztük a StEfrem & Deva koncertje, a Verbier Fesztivál Kamarazenekarának előadása, a Csík Zenekar és Presser Gábor Adagio produkciója, valamint a legendás amerikai gitáros, Victor Wooten és családja, a Wooten Brothers fellépése.

A születésnaphoz kapcsolódóan december 13-án a családoké a főszerep: Varró Dani meséli a gyerekeknek Csajkovszkij Diótörőjét, lesz humoros „Kodály-túra” Köles Ferenc vezetésével, hallható lesz Bősze Ádám „Muzikális bestiák” előadása, Henri Gonzo Bob Dylan-estje, valamint építészeti kulisszatitkok Keller Ferenc, Hőnich Richárd és Sólyom Benedek építész-tervezők tolmácsolásában. A nap folyamán meglepetés flashmobok és Beck Zoltán-Grecsó Krisztián: Szeretet vessző béke lemezbemutatója várja a közönséget.

A Pannon Filharmonikusok a jubileumi évadban két exkluzív programmal készül: Verdi Aida operájának nemzetközi rangú bemutatójára október 18-án, valamint a terem egykori nyitónapján, a december 16-án este adott díszhangversenyre várja a közönséget, melyen a névadó Kodály Zoltán műveit is hallhatja a nagyérdemű.

Világszínvonalú élmények Pécs szívében

 Az elmúlt években világsztárok és hazai kedvencek tucatjai léptek fel itt, a közönség és a művészek pedig rendre a „legjobb koncertteremként” emlegetik a házat. A Kodály Központ nemcsak a dél-dunántúli régió első számú koncerthelyszínévé, hanem országos és nemzetközi kulturális központtá vált. A jubileumi évad is ezt a küldetést folytatja: világszínvonalú művészi élményeket nyújtani minden generációnak, a sokszínűség és a minőség jegyében.

Egészség-ügy

Hankó Balázs: újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő

Újra egészségügyi mintajárás lesz Gödöllő - mondta Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter abból az alkalomból, hogy a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ szeptember 1-től a Semmelweis Egyetem fenntartásában folytatja működését.
Gazdaság

NAV: az adószámát kockáztatja, aki nem teszi közzé beszámolóját

Idén több mint 43 ezer adózó nem hozta nyilvánosságra határidőre a számviteli beszámolóját. A beszámoló benyújtásának elmulasztása miatt súlyos szankciók szabhatók ki: a 200 ezer forintos mulasztási bírság és az adószám törlése. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azonban segít a cégeknek, hogy ezt elkerülhessék - hívta fel a figyelmet pénteki közleményében a hivatal.
Agrár

Óriási lehetőség a kistelepülésen élőknek

Új fejezet kezdődhet a magyar falvak életében: indul a program, amely a turizmuson keresztül hozhat pénzt és munkahelyeket a kistelepülésekre. A képzés gyakorlati tudást ad a helyiek kezébe, amellyel fellendíthetik a vendégforgalmat. Az önkormányzatoknak különösen megéri csatlakozni, mert komoly kedvezményekkel támogathatják a helyi fejlődést.
