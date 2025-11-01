15 éves Pécs zenei szíve – családi nappal ünnepli születésnapját a Kodály Központ

Tizenöt éves lett Pécs egyik legfontosabb kulturális épülete, a Kodály Központ! Az évforduló alkalmából a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. egész napos születésnapi programmal várja a családokat, zeneszeretőket és az épület rajongóit. A Kodály 15 – Családi nap során december 13-án délelőttől késő estig koncertek, színházi performanszok, rendhagyó épületbejárások és különleges előadások várják a látogatókat – mindez díjmentesen!

A nap a gyerekeknek szóló Diótörő-koncerttel indul: 11 órától Varró Dániel és a Pannon Filharmonikusok vonósnégyese közösen mesélik el Csajkovszkij ikonikus karácsonyi történetét – zenében, versben, humorral és varázslattal.

Ugyanekkor indul az első „Kulisszatitkok” házbejárás, ahol a látogatók megismerhetik Európa egyik legjobb akusztikájú koncerttermének titkait: bepillanthatnak a színfalak mögé és megtudhatják, miért pont 999 fős a hangversenyterem. A sétát délután 15 órakor ismét megrendezik.

Délután a humor és a színház veszi át a főszerepet: Köles Ferenc és színésztársai két időpontban, 14 és 18 órakor is bemutatják interaktív performanszukat, a Kodály Turistákat. Az egyedi épületséta során hangpróbák helyett a színészek próbálják ki, meddig bírja a közönség a nevetést.

15 órától az épület tervezői, Cságoly Ferenc és Keller Ferenc avatják be az érdeklődőket a Kodály Központ tervezésének és születésének történetébe. A zenetörténeti vonalat Bősze Ádám folytatja 16 órától, aki szokásához híven csipetnyi humorral és jó adag zenei tudással mesél a nagy zeneszerzők különc viseleteiről és stílusairól „Mozart bikiniben, avagy hogy kerül a Pécsi Parfüm a zenetörténetbe?” címmel.

Este 18 órától Henri Gonzo különleges Bob Dylan-esttel idézi meg a legendás dalszerző ikonikus műveit a Kodály HiFi sorozat keretében, majd a nap zárásaként 19:30-tól Beck Zoltán és Grecsó Krisztián, azaz a beck@grecsó duó mutatja be új, Szeretet vessző béke című lemezét a hangversenyteremben.

Egész nap különleges zenei flashmobok színesítik az aulát „Kodály többszólamban” címmel, míg 17 és 22 óra között Varga Vince lenyűgöző fényinstallációja borítja fénybe az épület homlokzatát: a 15 év legszebb pillanatait megidéző, 15 perces „szuperloop” az intézmény múltját és jelenét fonja össze látványos formában.

A Kodály Központ születésnapja közös ünnep

A Kodály Központ megnyitása óta a magyar és nemzetközi koncertélet egyik legkiemelkedőbb helyszíne. Az elmúlt másfél évtizedben világhírű művészek, zenekarok és előadások otthona volt – a december 13-i családi nap pedig lehetőséget ad arra, hogy a pécsiek és a város vendégei együtt ünnepeljenek ebben a különleges épületben.

A programok díjmentesen, ingyenes regisztrációs jeggyel látogathatók, melyek november 3-tól vehetők át a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jegypénztáraiban.A jegyek a termek befogadóképességének mértékéig igényelhetők.

További információ: https://www.kodalykozpont.hu/programok/kodaly-15-csaladi-nap