1,5 milliárd forintos keretemelés a kkv-k munkakörülményeinek fejlesztését célzó programban

Eredetileg kétmilliárd forintos kerettel írták ki a Munkakörülmények fejlesztése című pályázati felhívás első ütemét a kis- és közepes vállalkozások számára, ám szükség volt egy másfél milliárdos keretemelésre a nagy érdeklődés miatt – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium munkaerőpiacért, munkavédelemért és foglalkoztatás-felügyeletért felelős helyettes államtitkára szerdán, az M1 aktuális csatornán.

Zöld-Nagy Viktória elmondta, hogy az 500 ezer és 20 millió forint közötti, munkavállalónként maximum 1 millió forintos vissza nem térítendő támogatásokról csütörtöktől születnek meg az első pályázati döntések. A kkv-k egészségmegőrzésre, védőeszközökre, jelzőberendezésekre, valamint a munkahelyi környezet korszerűsítésére igényelhettek forrásokat. Jelezte, hogy a cégeket már az emelt keretnek megfelelően tudják támogatni a kormányhivatalok, elsőként a dél-alföldi régióban-közölte az MTI.

A kkv-k életében is fontos kérdés, hogy a munkavállalók biztonságos környezetben tudjanak dolgozni, ezért a támogatási program kifejezetten a munkavédelmi eszközök beszerzését segítette, így a munkavédelem magasabb szintjét – korszerűbb berendezéseket, ergonómiai szempontból jobb minőségű eszközöket – tudják majd biztosítani dolgozóiknak-emelte kis a helyettes államtitkár.

A szeptember eleje óta elérhető programra nagyon sok cég jelentkezett, a befogadott pályázatok száma megközelíti a 900-at, ami körülbelül 12 ezer munkavállalót érint. Megemlítette, hogy a program elsősorban a hátrányos helyzetű régiókra fókuszált, mert az ott működő kkv-k sokkal kevésbé tudnak a munkabiztonsági munkakörülmények fejlesztésére áldozni.

A helyettes államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában arról is beszélt, hogy a beadott pályázatokban sok volt a rezgéselnyelő fogantyúval felszerelt kéziszerszámok, alacsonyabb zajszinttel üzemelő gépek, párásító berendezések, hanggátló- és hangelnyelő falak beszerzésére irányuló kérelem, valamint sok cég kíván ergonómiai székeket, asztalokat beszerezni.