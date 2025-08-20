Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

A jogi és pénzügyi buktatók mellett, a szakértők egyetértenek abban, hogy a vevőknek érdemes óvatosnak lenniük. Mielőtt bármilyen kreatív megoldást választanának, javasolt szakemberhez fordulni, hogy elkerüljék a súlyos jogi vagy anyagi következményeket.

(BiztosDöntés.hu. A cikk eredetileg a Telex részére készült.)