Kezdőlap Gazdaság Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel
GazdaságHírek
No menu items!

Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

AzÜzlet.hu

Az Otthon Start meghirdetése óta a lakáspiacon élénk a forgalom, és sokan próbálják a maximumot kihozni az új támogatási rendszerből. A cél a nagyobb hitelösszeg, az alacsonyabb önerő, vagy éppen a támogatásra való jogosultság megszerzése. Szakértői szemmel nézve érdemes áttekinteni, melyek a leggyakoribb trükkök, és hogy milyen kockázatokkal járnak- írja a BiztosDöntés.hu.

Trükkök, hogy ne legyen 1,5 millió forintnál magasabb a négyzetméterár

Sokak számára az új építésű lakások magas négyzetméterára jelenti a legnagyobb gondot, különösen a fővárosban és az agglomerációban. A jogszabályban meghatározott maximális, 1,5 millió forintos négyzetméterár itt nem életszerű, így a beruházók elkezdtek alkalmazkodni ehhez a helyzethez, de nem okvetlenül a vevők érdekeit szem előtt tartva.

Sok esetben csökkentik az épületek műszaki tartalmát, és például olcsóbb burkolatokat, szanitereket építenek be, hogy kedvezőbb áron kínálhassák a lakásokat. Ennél is kockázatosabb, amikor a négyzetméterárat mesterségesen csökkentik, majd a fennmaradó munkálatokra egy külön vállalkozási szerződést kötnek a vevővel. A baj az, hogy az ilyen szerződésekre 27 százalékos áfa vonatkozik, és a bankok ezt a részt nem finanszírozzák. Így a vevőnek ezt az összeget saját zsebből kell állnia, ami váratlan terhet jelenthet.

Egy másik kreatívnak tűnő, de szintén buktatókkal teli megoldás az alapító okirat módosítása. Például egy lakáshoz tartozó teraszt közös tulajdonba helyeznek, cserébe kizárólagos használati jogot adnak rá.

Az eladók is ráéreztek a helyzetre, és igyekeznek az Otthon Starttal vásárlók számára elérhetővé tenni ingatlanjaikat. Az ingatlanportálokon már most megjelentek olyan hirdetések, ahol a vételárat lejjebb vitték, hogy az beleférjen a másfél millió forintos négyzetméterárba. A trükk azonban itt jön: az eredetileg meghirdetett összeget úgy érik el, hogy a gépesítést és a bútorokat is kötelezően meg kell vásárolnia a vevőnek, külön szerződés keretében. Így akár több millió forint is lehet a különbség, amit a hitellel nem lehet finanszírozni és az önerő mellett ennek kifizetését is saját forrásból kell megoldania a vevőnek.

Így lehet a nyaralóból lakóingatlan

A jogszabály egyértelműen kimondja, hogy csak belterületi lakóingatlan vásárlására vagy építésére lehet igénybe venni a támogatott kölcsönt. Mégis sokan gondolkoznak nyaralóvásárlásban az Otthon Start hitelből, az ingatlanok átminősítése pedig népszerű ötlet ennek megvalósításához. Mindemellett az eladók is jó lehetőséget látnak abban, ha a nyaralójukat lakóingatlanná minősíttetik.

Ez a folyamat azonban nem olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik. Az átminősítés sikere nagymértékben függ a helyi építési szabályzattól és az övezeti besorolástól. Ez egy hosszadalmas és költséges eljárás, a végeredménye pedig korántsem garantált. Az extra költségekről sem szabad megfeledkezni: a bonyolult jogi eljárás miatt akár dupla ügyvédi díjat is fizethet a vevő, ami jelentősen megdobhatja a végső árat.

Hitelért házasság és házasok közötti vagyonmegosztás

Az Otthon Start feltételeinek való megfelelés érdekében az elmúlt időszakban meglepően sokan jelezték házasságkötési szándékukat. Ahol az egyik félnek több ingatlana van, a másiknak pedig még nincs, a közös hitelfelvétel lehetőséget teremt a támogatás kihasználására.

Bár a babaváró hitelhez hasonló jelenségről van szó, fontos különbség, hogy az Otthon Start esetében nincs szükség gyerekvállalásra, és a válásnak sincs támogatás-visszafizetési következménye. Ugyanakkor fontos látni, hogy a házasságkötés egy súlyos jogi és érzelmi döntés, aminek hosszú távú következményei vannak. Egy későbbi válás esetén a vagyonelosztás problémás lehet, pláne, ha megromlik a viszony a két fél között.

A házasságkötés inverze a házassági vagyonjogi megállapodás. Azoknál az egyébként tőkeerős házaspároknál, ahol a vagyon szétválasztása a cél, ez a jogi forma is teret kap. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a házaspár egyik tagja, vagy akár mindketten, külön-külön jogosulttá váljanak a támogatásra. A vagyon szétválasztása azonban olyan helyzetet teremthet, ahol az egyik fél sokkal kiszolgáltatottabbá válik a másikkal szemben.

Bár a megállapodás a támogatás megszerzését célozza, egy későbbi válás vagy vitás helyzet során a bíróság előtt nem lehet azzal érvelni, hogy csupán a támogatás megszerzése miatt kötötték meg. A vagyonjogi megállapodásnak valós tartalmon kell alapulnia, a szimpla színlelés a támogatás megszerzésére súlyos jogi és anyagi következményekkel járhat.

Mindkét esetben fontos alaposan mérlegelni a lehetséges következményeket, a kölcsönösen szerzett vagyon és annak felosztása mindig érzékeny terület, egy ilyen megállapodás megkötése nagy bizalmi alapot igényel.

A legnagyobb kockázat: színlelt szerződések

A trükközések legrosszabb esetben is „csak” pénzügyi buktatókkal járnak, a színlelt szerződések azonban már súlyos jogi következményeket vonnak maguk után. Szigorúan véve a fenti megoldások bármelyike tartozhat a színlelt szerződések közé, de a leleményesség itt sem ismer határokat.

Népszerű elképzelés, hogy barátok, rokonok egymás között cserélnek ingatlant vagy egymás nevére vásárolnak ingatlant, de ez nem csak a bizalomra épülő kapcsolatokat teheti próbára, hanem büntetendő cselekménynek is minősül. Fontos szem előtt tartani, hogy egy ilyen ügyletben mi történik, ha az egyik fél megrokkanna, elhunyna, vagy a kapcsolat megromlana.

Több érdeklődőnél is felmerül a közeli hozzátartozótól való ingatlan-vásárlás tilalmának megkerülése is, elajándékozással. A családi résztulajdon oldalági rokonnak történő ajándékozásánál is vagyonszerzési illetéket kell fizetni, ráadásul ez duplán is terhelheti a leendő vevőt. Emellett a színlelt szerződések ingoványos talajára lép mindenki, aki az ügyletben szerepel vagy érintett.

Ráadásul az adóhatóság nem a szerződés jogcímét, hanem a valóságos tartalmát vizsgálja, és ha kiderül, hogy az ügylet színlelt, komoly szankciókkal kell számolni.

Anomáliák és bizonytalanságok

Az Otthon Start körül még mindig vannak tisztázatlan kérdések. A 10 százalékos önerőre vonatkozó szabályozásban például van egy jelentős buktató: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) ide vonatkozó rendeletét még nem igazították ehhez a feltételhez, emiatt csak a 41 éves kor alatti első lakásvásárlókra vonatkozik. Az ennél idősebb vásárlóknak, ha korábban úgy számoltak, hogy egy 50 milliós lakáshoz 5 millió forint önrésszel indulnak neki, gyorsan elő kell teremteniük ennek a dupláját, ha nem akarnak lemaradni a kiválasztott ingatlanról.

Ugyanígy be kell kalkulálni a vagyonszerzési illetéket is, amelyet az Otthon Start hitelnél nem engednek el, és majd saját forrásból kell kifizetni. Ennek díja a vételár 4 százaléka.

Sok esetben próbálnak ilyenkor személyi kölcsönből plusz forráshoz jutni, de az MNB állásfoglalása és a bankok szigorú tiltása miatt ez lehetetlen. A bankok a hitelbírálat során minden finanszírozási forrást megvizsgálnak, és a meglévő kölcsönök csökkentik a hitelképességet is.

A jogi és pénzügyi buktatók mellett, a szakértők egyetértenek abban, hogy a vevőknek érdemes óvatosnak lenniük. Mielőtt bármilyen kreatív megoldást választanának, javasolt szakemberhez fordulni, hogy elkerüljék a súlyos jogi vagy anyagi következményeket.

(BiztosDöntés.huA cikk eredetileg a Telex részére készült.)

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Nem elég az átlagbér a lakástámogatások kimaxolásához

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz.
Tovább
Bank

MNB: új eszközzel segíti a banki díjak összehasonlítását a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

Gazdaság
Az Otthon Start meghirdetése óta a lakáspiacon élénk a forgalom, és sokan próbálják a maximumot kihozni az új támogatási rendszerből.
Tovább

Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Hírek
Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is.
Tovább

Bank360: Nem elég az átlagbér a lakástámogatások kimaxolásához

Gazdaság
A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz.
Tovább

MNB: új eszközzel segíti a banki díjak összehasonlítását a jegybank

Bank
A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Gazdaság

Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

Az Otthon Start meghirdetése óta a lakáspiacon élénk a forgalom, és sokan próbálják a maximumot kihozni az új támogatási rendszerből.
Tovább
Hírek

Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Nem elég az átlagbér a lakástámogatások kimaxolásához

A szeptemberben induló Otthon Start lakáshitellel akár 150 millió forintos ingatlant is vásárolhatnak vagy építhetnek az igénylők. Egy ekkora értékű ingatlanhoz azonban a minimum önerővel számolva már piaci lakáshitel felvételére is szükség van, és a törlesztőrészlet is kifejezetten magas lesz.
Tovább
Bank

MNB: új eszközzel segíti a banki díjak összehasonlítását a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Tovább
Cégvilág

A Shell továbbra is a világ legértékesebb olaj- és gázmárkája

A Shell megtartotta vezető helyét a világ legdrágább olaj- és gázmárkáinak listáján, annak ellenére, hogy értéke egy év alatt 10 százalékkal, 45,4 milliárd dollárra csökkent - áll a Brand Finance elemző cég jelentésében.
Tovább
Gazdaság

A Széchenyi Kártya Programban a támogatások összege elérte a 100 milliárd forintot

A Széchenyi Kártya Program jelentősen hozzájárul a hazai kkv-k versenyképességének erősítéséhez és a gazdasági növekedés ösztönzéséhez, ebben kiemelt szerepet játszik, hogy a beruházási hitelek kamatszintje a Demján Sándor Program 2024 novemberi indulása óta két lépcsőben 5-ről évi 3 százalékra csökkent. A kormány intézkedéseinek hatására a Széchenyi Kártyához kapcsolódó kezelési költség, kamat- és díjtámogatások kifizetéseinek összege idén elérte a 100 milliárd forintot.
Tovább
Gazdaság

A Spar 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját

A Spar Magyarország 2,7 milliárd forintos beruházással fejlesztette logisztikáját, a vállalat több mint 700 millió forintot fordított üllői logisztikai központjának fejlesztésére tavaly, idén pedig mintegy 2 milliárd forintos beruházással új budapesti átrakodó központot hozott létre, amellyel fővárosi üzleteinek ellátását teszi hatékonyabbá.
Tovább
Energia

A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét

A romániai napelemparkok termelési kapacitása meghaladta a gáz- és a széntüzelésű erőművekét.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Veszélyes lehet trükközni az Otthon Start hitellel

Az Otthon Start meghirdetése óta a lakáspiacon élénk a forgalom, és sokan próbálják a maximumot kihozni az új támogatási rendszerből.

Iskolába e-rollerrel? 5 fontos tipp Bécstől a biztonságos közlekedéshez

Ahogy egyre több gyerek választja az elektromos rollert az iskolába menet, úgy válik egyre fontosabbá a biztonságos közlekedésre való felkészülés is.
© 2025 | www.azuzlet.hu