Így változnak most a SZÉP kártya használat feltételei

Szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működnie kell, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket.

Hamarosan még egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a SZÉP kártyák használata az életbelépő változásoknak köszönhetően. A kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Továbbá a maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók.

A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg. Ezzel augusztus elejére elérték az 500 millió forintos összköltést a digitalizált SZÉP kártyák az idei évben. Azonban nemcsak a forgalom, hanem az elfogadóhelyek száma is intenzív növekedésnek indult ebben az időszakban: január elseje óta több mint 3600 új elfogadóhelyet regisztrált a K&H, így összesen 46 ezer elfogadóhelye van a banknak.

Fotó: heppdental.hu