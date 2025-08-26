Kezdőlap Bank Így változnak most a SZÉP kártya használat feltételei
Bank
No menu items!

Így változnak most a SZÉP kártya használat feltételei

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

Szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is. A digitalizáció térhódítását veszi figyelembe az előírás, amely szerint az ősz első napjától kezdve a SZÉP kártyáknak minden digitális platformon működnie kell, ami gyorsabbá, egyszerűbbé és egyben átláthatóbbá is teszi a költéseket.

Hamarosan még egyszerűbbé és átláthatóbbá válik a SZÉP kártyák használata az életbelépő változásoknak köszönhetően. A kártyabirtokosok kizárólag olyan helyeken tudják majd használni a népszerű juttatási formát, ahol rendelkeznek elektronikus terminállal is. Továbbá a maximálisan adható keretösszeg is emelkedett a juttatási forma esetében: az eddig adható 450 ezer forint helyett már 570 ezer forintot kaphatnak éves szinten a munkavállalók.

A K&H Bank adatai szerint egyre népszerűbb a digitális fizetési megoldás az ügyfelek körében, ugyanis a digitalizált SZÉP kártyák száma idén augusztusban már közelíti a 21 ezret, júliusban pedig már átlépte a 100 millió forintot a velük egy hónapban elköltött összeg. Ezzel augusztus elejére elérték az 500 millió forintos összköltést a digitalizált SZÉP kártyák az idei évben. Azonban nemcsak a forgalom, hanem az elfogadóhelyek száma is intenzív növekedésnek indult ebben az időszakban: január elseje óta több mint 3600 új elfogadóhelyet regisztrált a K&H, így összesen 46 ezer elfogadóhelye van a banknak.

-azuzlet-

Fotó: heppdental.hu

Kapcsolódó cikkek

Bank

MNB: új eszközzel segíti a banki díjak összehasonlítását a jegybank

A Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Bankszövetség között létrejött megállapodás alapján az MNB ezentúl negyedévente publikálja a lakosság számára elérhető összes számlacsomag éves díját.
Tovább
Bank

Lezárult az UniCredit Bank és az Alpha Bank Romania fúziója

Lezárult az UniCredit Bank és az Alpha Bank Romania fúziója.
Tovább
Bank

Nagy az érdeklődés a lakáscélú megtakarítások iránt

egyre többen választják megtakarításra a lakástakarékot
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Így változnak most a SZÉP kártya használat feltételei

Bank
Szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is.
Tovább

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat

Hírek
Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban, az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.
Tovább

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Edukáció
Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 
Tovább

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Gazdaság
Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban, az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.
Tovább
Edukáció

Óriási az érdeklődés az Iskolában az Erdő Program őszi ütemére

Októbertől kezdődően 400 iskolában, mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást tartanak országszerte a 6-14 éves korosztály számára. 
Tovább
Gazdaság

A kormány még csavart egy nagyot az Otthon Start lakáshitel feltételein

Megjelent hétfőn este a különböző lakás-, illetve családtámogatások összehangolásáról szóló rendelet a Magyar Közlönyben. Érintett a szeptemberben induló Otthon Start Program, a CSOK Plusz, a falusi CSOK, illetve a babaváró hitel is. A Bank360 szakértői összefoglalták a legfontosabb változásokat.
Tovább
Gazdaság

Szeptember 1-jén indul az Otthon Start fix 3 százalékos lakáshitel

A program keretében 25 évre 3 százalékos kamattámogatással legfeljebb 50 millió forintos hitel válik elérhetővé, 10 százalékos önrész mellett
Tovább
Agrárvilág

Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka – pályázat

A Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervben idén csaknem 28 millió euró, a 2024-2027-es időszakra pedig összesen mintegy 112 millió euró forrás áll rendelkezésre.
Tovább
Gazdaság

Megjelent az Otthon Start Program és a meglevő otthonteremtési támogatások összehangolását lehetővé tevő rendelet

Megjelent a kormányrendelet, amely összehangolja az Otthon Start Program, a Csok Plusz és a Falusi Csok feltételeit, így ezekkel a lehetőségekkel akár együttesen, akár egymás után is élhetnek a családok
Tovább
Gazdaság

Kamatverseny kezdődött a személyi hiteleknél

Soha nem látott tempóban száguld a személyi kölcsönök piaca: fél év alatt annyi hitelt vettek fel a magyarok, mint korábban egy teljes évben.
Tovább
Gazdaság

BÉT – Enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a kereskedés hétfőn a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Az egészségpénztár is segítheti az iskolakezdést

A szolgáltatás mostantól az éven belül bármikor igényelhető, megszűnt az a szabály, hogy a vásárlási számlát csak a tanév kezdete előtt, illetve a vége után legfeljebb 15 nappal állíttathatták ki.
Tovább
Gazdaság

Bővül a Magyar Államkincstár online állampapír-értékesítése

Új, azonnali és biztonságos fizetési lehetőséggel bővül a Magyar Államkincstár online értékesítési rendszere: a WebKincstárban és a MobilKincstárban mostantól QVIK fizetéssel is vásárolhatnak állampapírt az ügyfelek.
Tovább
Hírek

Kamatdöntés – Egyhangúlag szavazott az alapkamatról az MNB Monetáris Tanácsa júliusban

A július 22.-i döntés alapján a jegybanki alapkamat 6,50 százalék maradt.
Tovább
Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Így változnak most a SZÉP kártya használat feltételei

Szeptember 1-től életbe lépnek a tavaly év végén bejelentett, digitális SZÉP kártyára vonatkozó szabályok, valamint emelkedik az adható juttatás éves keretösszege is.

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat

Átadták a Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat hétfőn az Országházban, az elismerést tíz személy és szervezet, köztük néptáncegyüttes, gyermeklap és közösségi tér vehette át idén.
© 2025 | www.azuzlet.hu