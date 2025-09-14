Indul a Vadászkürt Expressz!

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. szeptember 27-én, szombaton ismét megrendezi szarvasbőgés-hallgató vonatozását a Lillafüredi Állami Erdei Vasúton. A vadászati érdekességeket felvonultató program mellett vezetett Ehető Erdő erdei gasztrotúrán is részt vehetnek az arra vállalkozók. A programra gyermekeket és felnőtteket egyaránt várunk.

A program keretében 14:15 órakor „Ehető Erdő megállóig”, majd 15:30 órakor Andókúton át Mahócáig közlekedő különvonatok indulnak Miskolc-Dorottya utca állomásról.

A 14:15 órakor induló vonat utasai az „Ehető Erdő” megállóhoz való érkezés után vezetett erdei gasztrotúrát tehetnek Ortástető állomásig, majd ismét vonatra szállva juthatnak el a vadászati tematikájú programok színhelyére, Andókútra. A 15:30 órakor

induló vonat utasai egyenesen Andókútig utazhatnak.

Szarvasbőgés-hallgatásra a visszaúton lesz lehetőség az arra alkalmas helyen megálló vonatból. A teríték készítés színhelye a Csanyiki Erdei Iskola. Visszautazás Andókútról minden résztvevő számára különvonattal történik. Szerelvényeink zárt és nyitott személykocsikkal egyaránt közlekednek.

A szarvasbőgés-hallgatás élménye megköveteli a nyitott kocsikat, de az esti erdő hűvöse miatt érdemes melegen öltözködni! Az andókúti program során vendégeinket trófeabemutatóval, vérebes és solymász bemutatóval várjuk.

A program végén a Csanyiki Erdőház Erdészeti Erdei Iskola területén a terítékkészítés mibenlétét és a vadászetika íratlan szabályait ismerhetik meg utasaink.