A Munkatudományi üzenetek 2025 – letölthető e-könyvben

Munkatudományi üzenetek – 2025. Ezzel a címmel tette közzé egy elektronikus kiadványban a 2025. évi szakmai rendezvényeinek összefoglalóit – a MunkaugyiSzemle.hu szakportállal együttműködésben – a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) Munkaügyi Szakosztálya. Az immár hagyományosan az év elején megjelenő kiadványban ezúttal a szakosztály 16 konferenciájának összefoglalója kapott helyet. A kötet ide kattintva szabadon letölthető.

E rendezvények a gazdaság és a munka összefüggéseinek makrogazdasági kérdésein túl többek között olyan témákkal foglalkoztak, mint a határon átnyúló foglalkoztatás; a filmipar vagy éppen a közigazgatás munkaerő-piaci kihívásai; valamint a sérülékeny csoportok: a fiatalok, a kisgyermekes anyák és a nyugdíjkorúak foglalkoztatási helyzete.

Ahogyan Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke a kötet előszavában kiemeli: rövid- és hosszabb távú kihívásokra is választ kell találnia a foglalkoztatáspolitikának. Javítani kell a területi egyenlőtlenségeken; segíteni kell a leginkább érzékeny csoportokat; emellett pedig a vágyott gazdasági növekedés és a javuló versenyképesség záloga, hogy egyre több magas hozzáadott értékű, innovatív munkahely jöjjön létre Magyarországon. Az MKT elnöke emlékeztet arra is, hogy a mesterséges intelligencia terjedésével megnő azon álláshelyek száma, amelyek már speciális AI-tudást igényelnek; valamint hogy a munkaerőpiac előtt álló, legfontosabb kihívást a demográfiai folyamatok alakulása jelenti.

A bemutatott szakmai összefoglalók döntő többsége jóval tartalmasabb annál, mint egyszerű dokumentálása egy-egy eseménynek – írja előszavában az MKT Munkaügyi Szakosztályának elnöke, a kötet szerkesztője. Bagó József kiemeli: a cikkek a munka világa legnagyobb érdeklődésre számot tartó, vitákat generáló kérdéseire hívják fel a figyelmet, gyakran a szereplők, vagy éppen a szerzők további kommentárjaival kiegészítve. Összességében tehát egy átfogó képet tükröznek arról, hogy milyen gondolatok, dilemmák foglalkoztatták e szerteágazó szakma képviselőit 2025-ben, ezzel valójában a szakosztályi munkán túlmutató értékeket hozva létre.

A kiadvány tartalmazza az abban szereplő szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések YouTube- és podcast-linkjeit is, így ha valaki az összefoglalón túl is kíváncsi arra, hogy mi hangzott el a Magyar Közgazdasági Társaság egy-egy tavalyi munkaügyi rendezvényén, egy kattintással megtekintheti vagy meghallgathatja azt.

A Munkatudományi üzenetek 2025 című kiadvány ezen a linken szabadon letölthető (pdf).