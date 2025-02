2025-ben a videó már nemcsak lehetőség, hanem az online kommunikáció alapja

Nem terméket és szolgáltatást kell eladni, hanem kapcsolatot teremteni, bizalmat és közösséget építeni a cégek és az emberek között az egyre népszerűbb videós tartalmakkal. Röviden összegezve, ez lesz a hatékony marketingstratégia 2025-ben, mely a cégeknek eredményt, az érdeklődőknek, ügyfeleknek pedig kellemes érzéseket és élményeket nyújt.

Nemzetközi példák és a marketingszakemberek tapasztalata szerint a sikeres cégek ma már nem hagyhatják ki a videós megjelenéseket. 2025-ben egyre nagyobb szerepe lesz a mozgóképes tartalmaknak, sőt, ezek hoznak igazán eredményt. Egyrészt a mesterségesintelligencia-alapú keresések találataiban előrébb kerülnek a videót tartalmazó oldalak, másrészt a közösségi médiában népszerűbbek a mozgóképek, mint a szövegek. Ráadásul a videókra jobban emlékeznek az emberek, mint arra, amit olvasnak. Mindez persze csak akkor igaz, ha a film felkelti a néző figyelmét, és érzéseket kelt.

Tanuljunk a nagyoktól: ne reklámozzunk, az érzelmekre hassunk



A marketing sok vállalkozó számára inkább nehéz kötelezettség, nem kreatív kihívás. Sok cégvezető idegenkedik attól, hogy videóban szerepeljen, és egy idő után ritkulnak az ötletek, hogy miről lehetne beszélni. A marketing és a filmgyártás külön szakma, természetes, hogy nem minden vállalkozó ismeri teljesen naprakészen a trendeket, és hogy nagyon keveseknek vannak professzionális eszközeik a forgatáshoz és szoftvereik a vágáshoz. Ma már nem elég, hogy valaki mobiltelefonnal készít egy egyszerű videót, hiszen nagy a különbség eközött és az olyan alkotás között, amely megszólítja az embereket.

„Az összes világmárka elsősorban imázst épít, életérzést közvetít. Pozitív érzelmeket kelt maga iránt, szerethetővé teszi a márkát. A termék szinte másodlagos, nem a reklám a fontos. A sikeres vállalkozások nem közönséget gyűjtenek, hanem közösséget építenek, melynek tagjai kapcsolódhatnak a céghez. Ahhoz, hogy valakit bevonzzunk a közösségbe, el kell érni, hogy valami megérintse az embereket” – árulja el a lényeget Juhász Anna, a Foxfilm ügyvezetője.

Mindenkinek van története



2025 videós trendjei között élen jár a storytelling, azaz a történetmesélés. A közösségépítésben ennek a műfajnak nagy szerepe van.

„Ha valaki elmesél egy történetet, akkor bizalmat épít a közösségével, kapcsolódási pontok alakulnak ki. Olyan apróság is sokat jelenthet, mint például, hogy egy ügyvezető szeret kerékpározni. Azok, akik szintén bringáznak, szimpatizálnak vele együtt a céggel is, még akkor is, ha éppen teljesen más a termék vagy a szolgáltatás, amit nyújt. Ha egy iroda kutyabarát, a gazdik közelebb érzik magukat a céghez. Ezek csak apró példák, hiszen sok-sok tényező szerepet játszik a bizalomépítésben – mesélte Juhász Anna.

Nem elég, hogy profik vagyunk, ezt profi módon kell bemutatni



Ehhez ismerni kell a célközönséget, melyhez piackutatásra is szükség lehet, majd tudatosan meg kell tervezni a célokat és magát a filmet. Forgatókönyvet kell készíteni, kellenek megfelelő technikai eszközök – kamerák, lámpák –, olykor szereplőket is kell toborozni, olyanokat, akik hitelesen képviselik a vállalkozást, és vannak esetek, amikor forgatási helyszínt is keresni, bérelni kell. A történetnek itt még nincsen vége, hiszen az utómunkán is sok minden múlik.

„A vágás nem csak azt jelenti, hogy egymás után berakunk részleteket. Kell, hogy a videónak legyen íve, ritmusa, csúcspontja, ami magával ragadja a nézőt” – avatott be Koós Máté, a Foxfilm kreatív vezetője, aki több mint egy évtizede foglalkozik videózással, de még sosem érezte ennyire fontosnak a mozgóképek jelentőségét a marketingben.

A profi szakemberek arra is figyelnek, hogy a színekkel milyen hatást lehet elérni, még ha a nézők ezt nem is észlelik tudatosan.

„Biztosan nem tűnik fel a nézőknek, hogy szinte az összes hollywoodi filmben, melyben gonosz szerepel, a feltűnése előtt méregzöldes színek jelennek meg. Ez hangolja az embereket a változásra” – árult el egy érdekes kulisszatitkot Koós Máté. Ugyanígy lehet játszani a színekkel, ha kedvező képet szeretnénk festeni, vagy fókuszálni a figyelmet, de ehhez lélektani ismeretekre is szükség van.

2025-ben a marketing titka: a videó

Videó és videó között nagy különbség van. A néző figyelmét gyorsan felkeltő rövid videók, ami TikTokra, YouTube Shorts platformra, vagy a Metára (Facebookra) készülnek, egészen más stílust és más technikát igényelnek, mint a cégbemutató vagy imázsfilmek, amelyek weboldalon, konferenciákon vagy óriáskivetítőn jelennek meg. Szakértő segítséggel mindenki megtalálhatja, melyik hoz számára jobb eredményt. A Foxfilm szakemberei által készült egy mindenki számára elérhető, ingyenesen letölthető tanulmányt, melyben az aktuális trendekről sikeresen tájékozódhatunk.

Tapasztalataik szerint tavaly az egészségügyben és a szépségiparban tevékenykedő vállalkozások, valamint építőipari generálkivitelezők értek el kiemelkedő eredményeket videós tartalmakkal.

„Azt tanácsolom, hogy ha valaki 700-800 ezer értékben hirdet a Facebookon vagy a Google-on, de nem elégedett az eredménnyel, gondolkozzon el azon, hogy professzionális filmje legyen. A gyártási költségek egy-három hónapon belül megtérülnek, és eredményt is hoznak” – osztotta meg tapasztalatait Juhász Anna ügyvezető. Hozzátette, hogy egy-egy imázsvideó akár több évig is meg tudja szólítani az embereket, másrészt az sem elhanyagolható tényező, hogy a videós tartalmakat szívesen továbbosztják az emberek, így azok a fizetett hirdetések mellett, az organikus terjedés miatt, még többekhez jutnak el.