2025-ben Horvátország a legjobb úti cél

Horvátország hivatalosan is Európa legjobb országa 2025-ben, több mint egymillió utas 158 országból választotta ki az év legjobb nyaralóhelyévé. A szavazást az egyik leghíresebb európai utazási platform – Legjobb európai úti célok állította össze.

Az eddigi legismertebb európai úti célokat felülmúló Horvátország páratlan sokféle tájjal, lélegzetelállító természeti csodákkal és gazdag kulturális örökségével tündököl első helyen az európai úti célok közt. Akár lenyűgöző tengerpartokat, elbűvölő történelmi városokat, buja, zöld környezetbe menekülőket vagy világszínvonalú vitorlás útvonalakat keresnek az utazók, Horvátországban garantáltan megtalálják.

Horvátország igazi paradicsom az utazók számára

Éppen ezért nem meglepő, hogy 2025-ben elnyerte Európa legjobb úti céljának címét. Az ország lenyűgöző természeti szépségei, gazdag történelme, pezsgő kultúrája és kiváló gasztronómiája minden látogatót elbűvöl. A horvát tengerpart kristálytiszta vizű öblei, eldugott szigetei és történelmi városai mellett érdemes felfedezni a kevésbé ismert kincseit is.

A Makarskai riviéra partján fekvő Omis egy igazi paradicsom azok számára, akik a természet közelségét és az aktív kikapcsolódást keresik. A várost meredek sziklafalak veszik körül, a Cetina folyó pedig kiváló lehetőséget nyújt raftingra és kajakozásra. A Fortica erőd tetejéről lenyűgöző kilátás nyílik a tengerre és a közeli szigetekre, így a túrázás szerelmeseinek is kihagyhatatlan élményt nyújt. Ha valaki inkább a nyugodtabb kikapcsolódást részesíti előnyben, bármelyik kisebb sziget tökéletes választás. Rab vagy Hvar hangulatos, macskaköves utcáin sétálva az utazó bepillantást nyerhet a helyiek mindennapi életébe, miközben a környék kiváló borászatainak egyikében megkóstolhatja a régió híres vörösborait. A közeli rejtett öblök és homokos strandok pedig ideálisak egy csendes, zavartalan pihenéshez.

Horvátország nemcsak természeti szépségei miatt vonzó, hanem gasztronómiai élményei miatt is. Az isztriai szarvasgomba világszerte híres, és a régió éttermeiben frissen reszelve kerül a házi készítésű tésztákra. A tengerparti településeken mindenképpen érdemes megkóstolni a crni rižotot, vagyis a fekete tintahalrizottót, amely a horvát tenger gyümölcseinek egyik legkülönlegesebb fogása. Az ország egyik legismertebb sajtja, a Pagi sajt, karakteres ízével és különleges érlelési folyamatával a sajtimádók kedvence. A történelmi városok, mint Šibenik vagy Zadar, Trogir; a természeti csodák, mint a Krka Nemzeti park, Kopácsi-rét, vagy a Velebit sziklái és a kulináris élvezetek együttesen teszik az országot kihagyhatatlan úti céllá. Legyen szó aktív kalandokról, gasztronómiai felfedezésekről vagy egyszerűen a tengerparti pihenésről, Horvátország 2025-ben is garantáltan felejthetetlen élményt nyújt minden látogatónak.

A szavazatok száma alapján a második helyen végzett Spanyolország strandjaival, városaival és falvaival és számos látnivalójával, majd ezt követi Ausztria amelyből kiemelkedik a bécsi látogatás, fényűző tavai és kastélyai. A TOP 10 legjobb európai úti cél listája 2025-ben a következőket tartalmazza: Olaszország, Görögország, Portugália, Franciaország, Törökország, Németország és Írország.

Soha ennyien nem látogattak még Horvátországba, mint a 2024-es évben.

Horvátország turizmusa 2024-ben tovább emelkedett: Míg 2023-ban már rekordokat döntöttek a 3,5 millió vendégéjszakával, a tavalyi évben ez a szám 3,88 millió volt, ami 8%-kal magasabb a korábbi évhez képest. A legkedveltebb régiók továbbra is a Kvarner régió, Istria valamint Split a magyarok körében. Úgy látszik odavagyunk Horvátországért és ezt a számok is nagyon jól tükrözik. Tavaly közel 790 000 magyar beutazó érkezett Horvátországba, ami 8%-kal több, mint 2023-ban és a vendégéjszakák száma elérte a 3,88 milliót, ami 8%-kal több, mint a 2023-ban, és 25%-kal több 2022-höz képest. Az adatokból az is kiderült, hogy nemcsak a nyári hónapokban, hanem tavasszal, ősszel, sőt télen is szívesen választják úti célul Horvátországot a magyarok. Így már nemcsak a tengerpart vonzza a látogatókat, hanem a hangulatos városok, kulturális programok vagy aktív kirándulások.