2025 negyedik negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,7 százalékkal meghaladta a 2024. negyedik negyedévit

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 negyedik negyedévében a nyers adatok szerint 0,7, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,5 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,2 százalékkal bővült.

2025-ben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,4, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,3 százalékkal meghaladta az előző évit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a pénzügyi, biztosítási tevékenység és a kereskedelem ágak, valamint az építőipar teljesítménye járult hozzá. A legnagyobb mértékben az ipar visszaesése fékezte a gazdaság teljesítményét – közölte első becslésében a KSH.

A negyedik negyedévi GDP részletes adatait március 3-án közli második becslése alapján a KSH.