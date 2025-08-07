2026-ban meg sem állunk Amerikáig – közvetlen járatot indít az American Airlines

Fotó:American Airlines

A turisztikai szakma régi vágya teljesül azzal, hogy Nagy Márton gazdasági miniszter a facebook oldalán bejelentette, hogy az American Airlines 2026-ban közvetlen járatot indít Philadelphiából Budapestre.

Nagy Márton ezt írta: „Közvetlen járattal Budapestről Amerikába? Igen! Az elmúlt hónapokban megfeszítetten dolgoztunk azon, hogy újra közvetlen légi összeköttetés jöjjön létre Magyarország és az Egyesült Államok között. A mai napon ennek az eredményét jelenthetem be: az American Airlines 2026 májusától közvetlen napi járatot indít Budapest és Philadelphia között!”

A hír kapcsán az index tudósítása szerint a Budapest Airport és a Visit Hungary közös közleményt adott ki, nem sokkal Nagy Márton bejelentése után, amelyben emlékeztetnek, hogy az American Airlines 6 év kihagyás indítja újra közvetlen Budapest-Philadelphia járatát, ezzel a világ egyik legnagyobb légitársasága ismét összeköti Magyarországot az Egyesült Államokkal. A járat indulása különösen nagy jelentőségű, hiszen az American Airlines az első amerikai légitársaság, amely a koronavírus járványt követően visszatért és közvetlen járatot üzemeltet Budapestre.

„A döntés a több mint egy évig tartó előkészítő munka eredménye, melynek célja, hogy a magyar fővárost újra összekösse az Egyesült Államok nagyvárosaival” – részletezték.

A járat 2026 május 21-e és október 5-e között napi rendszerességgel közlekedik majd a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér és Philadelphia Nemzetközi Repülőtér között. A modern, 234 férőhelyes Boeing 787-8 Dreamliner típusú repülőgépek Budapestről helyi idő szerint 11:25-kor indulnak majd, és 15:00-kor érkeznek Philadelphiába, míg visszafelé 18:50-kor szállnak fel az amerikai nagyvárosból, és másnap reggel 9:25-kor landolnak a magyar fővárosban. A repülőgépen business, prémium turista és turista osztály is található. Az újrainduló járattal az American Airlines heti 3200 ülőhelyet biztosít a két város között, illetve kiváló átszállási lehetőségeket kínál a Budapestről induló utasok számára Philadelphiában, több mint 100 észak-amerikai és karibi célállomásra.

„Philadelphia nemcsak történelmi jelentőségű város az Egyesült Államokban, hanem az American Airlines egyik legfontosabb csomópontja is” – világítottak rá a közleményben. A közvetlen budapesti járat a világjárvány előtt magas kihasználtsággal üzemelt, így a mostani visszatérés nemcsak egy újabb mérföldkő, hanem egy régóta várt légi útvonal helyreállítása is.

François Berisot, a VINCI Airports hálózataként működő Budapest Airport vezérigazgatója hangsúlyozta: „Az újrainduló közvetlen philadelphiai járat turisztikai és kereskedelmi jelentősége is óriási; büszke vagyok arra, hogy az American Airlinest újra a légitársasági partnereink között köszönthetjük. Nagyon kemény munka és hosszú hónapokig tartó előkészítés előzte meg az első észak-amerikai járat újraindítását. A Budapest Airport továbbra is folyamatosan dolgozik azon, hogy egyre több úti célt kínáljon Budapestről, beleértve a transzatlanti járatokat is.”

José A. Freig, az American Airlines nemzetközi és fedélzeti étkezési műveletekért felelős alelnöke is megszólalt: „a gazdag kulturális örökséggel rendelkező városokba irányuló járatok iránti kereslet folyamatosan növekszik. Egyre több utasunk keresi azokat a helyeket, ahol elmerülhet a több évszázados örökségben, és olyan történelmi és kulturális értékeket fedezhet fel, amelyeket még soha nem tapasztalt. Ezzel az útvonalával magyarországi ügyfeleink is elérhetik az egyik leggyorsabban növekvő amerikai csomópontunkat, Philadelphiát, ahonnan több mint 100 célállomást fedezhetnek fel az Egyesült Államokban és azon túl.”

A 2026-os nyári szezonra vonatkozó repülőjegyek 2025. augusztus 11-től vásárolhatók meg az American Airlines weboldalán, illetve mobilalkalmazásán keresztül, valamint a hivatalos utazási partnereknél.