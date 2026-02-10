Hirdetés
2026-os költségvetés fókuszában is a magyar emberek és a hazai kkv-k támogatása áll

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

A 2026-os költségvetés minden szükséges forrást biztosít az olyan családokat, nyugdíjasokat és hazai kkv-kat támogató kormányzati programokhoz, mint a fix 3 százalékos Otthon Start Program, a fix 3 százalékos kkv hitel, a családi adókedvezmény megduplázása, a két- és háromgyermekes anyák szja-mentessége, a 13-ik és a 14-ik havi nyugdíj vagy a Demján Sándor Program – írta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

2026 első hónapjában az államháztartás központi alrendszere 32,3 milliárd forintos többlettel zárt. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 98,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 39,2 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 91,7 milliárd forintos többletet mutattak.

A központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 9,0 százalékkal magasabban alakultak. A fogyasztáshoz kapcsolódó adók 8 százalékkal növekedtek, ezen belül is kiemelendő az előző év januári adatokhoz viszonyított 7 százalékos áfabevétel emelkedés – írták.

Az uniós programok bevételeinek összege az év első hónapjában 240,3 milliárd forint volt. Ezen bevétel jelentős része az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) Európai Bizottság által október végén befogadott kifizetési kérelmeihez kapcsolódó visszatérítésekből adódik. A magas bevétel legfőbb oka az volt, hogy az Európai Bizottság a közösségi büdzsé likviditáshiányára hivatkozva, a decemberben esedékes jelentős bevételi összeget csak január elején utalta át hazánknak – írták.

A költségvetési szervek kiadásainak magasabb teljesülését a fegyverpénz kifizetése okozta – jegyezte meg az NGM. A kamatkiadásokra fordított kifizetések összege január végéig 179,3 milliárd forint volt, amely 206,4 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások. Januárban nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 593,3 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 232,4 milliárd forint kifizetése történt meg – közölte az NGM.

Az NGM két hét múlva, február 23-án publikálja részletes tájékoztatóját az államháztartás központi alrendszerének január végi helyzetéről-közölte az MTI.

Indulnak a Valentin-napi ellenőrzések

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megkezdte Valentin-napi akcióját.
Az OECD-ben 3,7 százalékra lassult az éves infláció tavaly decemberben

A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) tagországaiban a fogyasztói árak éves átlagos növekedése 3,7 százalékra mérséklődött tavaly decemberben az előző havi 3,8 százalékról.
Tavasszal derülhet ki sok cég házipénztár-problémája

Mit tehet a cégvezető, ha szeretné csökkenteni a házipénztárban felhalmozott összeget?
Így repülnek ki súlyos milliók az ablakon egy rossz építési terv miatt

Tévhitek és hibás döntések drágítják az építkezéseket.
Gazdálkodói igényfelmérés indul az öntözéses képzésekről

Igényfelmérés indul az öntözési képzések fejlesztése érdekében. A kérdőív célja, hogy a gazdálkodók által preferált gyakorlatorientált képzések segítséget nyújtsanak a hosszú távon fenntartható vízgazdálkodást támogató öntözéses gazdálkodás feltételeinek kialakításához, a meglévő infrastruktúra fejlesztéséhez és hatékony működtetéséhez.
A Luckin Coffee prémium irányba lép, miközben a Starbucks visszavonul Kínában

Új szintre lép a verseny a kínai kávépiacon: a...
Két új családterápiás programot indít a Semmelweis Egyetem

A Semmelweis Egyetem ugyanis három új pszichológiai mesterképzést indít orvos- és egészségtudományi területen.
Emelkedéssel indították a hetet az európai részvénypiacok

A nyersolajat az amerikai-iráni tárgyalásokkal kapcsolatos feszültség csökkenésével szembeni várakozások nyomták lejjebb.
Szoftverapokalipszis a tőzsdén: az MI-pánik a vagyonkezelőkig ér

Az elmúlt napok egyik leglátványosabb piaci mozgását nem kamatemelés, nem geopolitikai konfliktus, hanem egy mesterségesintelligencia-fejlesztés indította el. Egy új MI-eszköz megjelenése elég volt ahhoz,...
Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
