235 millió forintos bírság az eMAG Magyarország Kft.–nek

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat az eMAG Magyarország Kft., ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 235 millió forint bírságot szabott ki a webáruházat működtető vállalkozásra – közölte a GVH az MTI-vel.

A közlemény szerint a GVH 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben. Az eljárásban a hivatal feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A GVH Versenytanácsa megállapította például, hogy az e-kereskedelmi cég a 2023. július 25-28. közötti “Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét. Továbbá, hogy 2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakításánál nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el.

Ezen felül rámutattak, hogy az e-kereskedelmi cég 2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeknél a honlapján és a mobil alkalmazásában a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel. Ráadásul 2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

Hozzátették, hogy a GVH az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásának gyakorlatát is vizsgálta. Ezen a téren a hivatal jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez egyebek mellett az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására és az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.

A közlemény szerint a vállalkozás az eljárás alatt együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindezt figyelembe véve a GVH Versenytanácsa 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amit 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A GVH arra is kötelezte az eMAG-ot, hogy dolgozzon ki és vezessen be egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési programot, valamint, hogy fejlessze tovább a szállítási becslések rendszerét és a szállítási határidővel összefüggő tájékoztatásokat, az utánvételi díj feltüntetését pedig tegye egyértelműbbé.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban árfeltüntetéssel összefüggő jogsértések miatt már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit.

Mindezek mellett fontos, hogy a GVH az eMAG webáruház üzemeltetőivel szemben 2025 februárjában újabb utóvizsgálatot indított, az eljárás jelenleg is folyamatban van – ismertette közleményében a hivatal.