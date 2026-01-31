Hirdetés
Kezdőlap Fogyasztóvédelem 235 millió forintos bírság az eMAG Magyarország Kft.--nek
FogyasztóvédelemHírek
No menu items!

235 millió forintos bírság az eMAG Magyarország Kft.–nek

AzÜzlet.hu

. Kép forrása: emag.hu

Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott és nem megfelelően tájékoztatta a magyar vásárlókat az eMAG Magyarország Kft., ezért a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 235 millió forint bírságot szabott ki a webáruházat működtető vállalkozásra – közölte a GVH az MTI-vel.

A közlemény szerint a GVH 2024 februárjában indított versenyfelügyeleti eljárást az eMAG webáruházat üzemeltető magyarországi vállalkozással szemben. Az eljárásban a hivatal feltárta, hogy a romániai központú vállalkozás több szempontból is jogsértő, tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott.

A GVH Versenytanácsa megállapította például, hogy az e-kereskedelmi cég a 2023. július 25-28. közötti “Őrült napok” akciója során valótlan mértékű kedvezményekkel hirdette weblapján és alkalmazásában a divat kategória számtalan termékét. Továbbá, hogy 2023. október 31-től a termékek (várható) szállítási idejével kapcsolatos tájékoztatási gyakorlatának kialakításánál nem a szakmai gondosság követelményének megfelelően járt el.

Ezen felül rámutattak, hogy az e-kereskedelmi cég 2023. július 22-től 2024 áprilisáig egyes termékeknél a honlapján és a mobil alkalmazásában a fogyasztók jogszabályon alapuló 14 napos elállási jogát és jótállási jogát a vállalkozás ajánlatának sajátosságaként (előnyként) tüntette fel. Ráadásul 2024. április 17-től weboldalán és applikációjában a szállítási és utánvételi költségeket érthetetlen, követhetetlen módon tüntette fel.

Hozzátették, hogy a GVH az eMAG-ot működtető vállalkozás fogyasztói értékelések moderálásának gyakorlatát is vizsgálta. Ezen a téren a hivatal jogsértést nem állapított meg, hanem kötelezte a céget a kötelezettségvállalásának megvalósítására. Ez egyebek mellett az értékelési szabályok felülvizsgálatára, következetesebb alkalmazására és az eladók (szállítás) értékelésének lehetővé tételére irányul.

A közlemény szerint a vállalkozás az eljárás alatt együttműködött a GVH-val, elismerte a feltárt jogsértéseket és lemondott a jogorvoslati jogáról. Mindezt figyelembe véve a GVH Versenytanácsa 235 millió forint bírságot szabott ki a cégre, amit 30 napon belül köteles befizetni a magyar központi költségvetésbe.

A GVH arra is kötelezte az eMAG-ot, hogy dolgozzon ki és vezessen be egy általános fogyasztóvédelmi megfelelési programot, valamint, hogy fejlessze tovább a szállítási becslések rendszerét és a szállítási határidővel összefüggő tájékoztatásokat, az utánvételi díj feltüntetését pedig tegye egyértelműbbé.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban árfeltüntetéssel összefüggő jogsértések miatt már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit.

Mindezek mellett fontos, hogy a GVH az eMAG webáruház üzemeltetőivel szemben 2025 februárjában újabb utóvizsgálatot indított, az eljárás jelenleg is folyamatban van – ismertette közleményében a hivatal.

Hirdetés

Kapcsolódó cikkek

Hírek

Az Északi tengeri út újraírja a világkereskedelmet

Fotó: freepik Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route (NSR) a legrövidebb tengeri út Amerika, illetve Európa és Ázsia között. Az Arktisz olvadása következtében...
Tovább
Bank

Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből.
Tovább
Hírek

Több mint 25 ezren síeltek január végéig a Mátrában

A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

Bank
Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből.
Tovább

Több mint 25 ezren síeltek január végéig a Mátrában

Hírek
A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett.
Tovább

BÉT – Növekvő forgalomban emelkedett a BUX

Gazdaság
Az OTP-papírok heti összevetésben 3,29 százalékkal drágultak, a hetet 40 540 forinton és 86,85 milliárd forintos forgalommal fejezték be.
Tovább

Március végén Erdély a Skanzenba költözik

Hírek
A Taste of Transylvania fesztivált 2022 óta minden évben nagy sikerrel rendezik meg a borospataki skanzen festői lankái között. A háromnapos gasztrokultúrális fesztivál az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Az Északi tengeri út újraírja a világkereskedelmet

Fotó: freepik Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route...
Tovább
Bank

Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből.
Tovább
Hírek

Több mint 25 ezren síeltek január végéig a Mátrában

A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett.
Tovább
Hírek

Március végén Erdély a Skanzenba költözik

A Taste of Transylvania fesztivált 2022 óta minden évben nagy sikerrel rendezik meg a borospataki skanzen festői lankái között. A háromnapos gasztrokultúrális fesztivál az idei év legnagyobb hazai Erdély tematikájú rendezvényének ígérkezik.
Tovább
Hírek

Indul a 2026-os Kincses Kultúróvoda program – KIM: 65 millió forint pályázati keretösszeg

Az elmúlt 15 évben 650 milliárd forintnyi kulturális fejlesztés valósult meg, és a kormány csak a kultúra területén további 850 milliárd forintnyi fejlesztést tervez.
Tovább
Fogyasztóvédelem

235 millió forintos bírság az eMAG Magyarország Kft.–nek

Az eMAG nem először került a GVH látókörébe, a magyar nemzeti versenyhatóság korábban árfeltüntetéssel összefüggő jogsértések miatt már több alkalommal is megbírságolta a céget, illetve jogelődjeit.
Tovább
Hírek

Hamarosan lehet csatlakozni a mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez

A termelői kockázatok mérséklése érdekében megéri csatlakozni az uniós szinten egyedülálló mezőgazdasági krízisbiztosítási rendszerhez, melyre idén is február 1. és február 28. között van lehetőségük a gazdálkodóknak
Tovább
Gazdaság

A Munkatudományi üzenetek 2025 – letölthető e-könyvben

A kiadvány tartalmazza az abban szereplő szakmai konferenciák, kerekasztal-beszélgetések YouTube- és podcast-linkjeit is.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Pénzvilág

Rekordadósság a leggazdagabb országokban: új kockázat a globális növekedésre

Évtizedeken át elsősorban a szegényebb és alacsonyabb jövedelmű országokat sújtotta a túlzott államadósság problémája, mára azonban a globális gazdasági stabilitást fenyegető kockázat egyre inkább...
Tovább
Hírek

Önálló márka, stratégiai szövetségesekkel: Magyarország két meghatározó Pénztára szintet lépett

Balról Kiss Imre Ervin, a Gondoskodás Egészségpénztár és a Gondoskodás Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának elnöke, Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, Dr. Fedák István, a CIG...
Tovább
Hírek

EBRD: a részvényesek csaknem teljesen lejegyezték a tőkeemelést

Ez az EBRD harmadik részvényesi tőkeemelése a pénzintézet három és fél évtizedes történetében. Az EBRD 77 ország, valamint az Európai Unió és a EIB tulajdona.
Tovább
Pénzvilág

Készpénzmentes üzletek: lehetőség vagy vállalati kockázat?

A kereskedelemben egyre erősebben jelenik meg a készpénzmentes működés felé való elmozdulás, amelyet egyszerre mozgatnak technológiai újítások, vásárlói igények és vezetői döntések. A CMO...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Az Északi tengeri út újraírja a világkereskedelmet

Fotó: freepik Az Északi tengeri út, a Northern Sea Route (NSR) a legrövidebb tengeri út Amerika, illetve Európa és Ázsia között. Az Arktisz olvadása következtében...

Nagy változás a bankoknál: mától havi 300 ezer forint készpénz vehető fel díjmentesen

Mindez azt jelenti, hogy 2014-ben az átlagos öregségi nyugdíj 126,6%-át, illetve a nettó átlagkereset 96,3%-át lehetett garantáltan ingyen felvenni az ATM-ekből.
© 2026 | www.azuzlet.hu