28 milliárd forintból indul a hallgatói életutat támogató program

AzÜzlet.hu

Fotók: Soproni Egyetem

A felsőoktatásban tanulók életútját, tanulását és kitartását segíti az az új pályázat, amelynek keretében 28 milliárd forintot biztosít a kormányzat – mondta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn a TV2 Mokka című műsorában.

Hankó Balázs közlése szerint egy olyan, a hallgatók tanulását támogató programot indítanak 28 milliárd forintból, amely a kitartást segíti, a hallgatói életutat támogatja.

Felhívta a figyelmet arra, hogy egy elsőévesnek kihívást jelent megszokni az egyetemi környezetet, ezért – például műszaki, természettudományi, informatikai szakon – szükség lehet a mentorálásra, főként a szakképző intézményekből érkezők számára.

A hallgatói életutat támogató program egyetemi oktatók, kutatók, fiatal egyetemisták, hallgatói önkormányzatok és vállalati partnerek segítségével valósul majd meg – jelezte, kiemelve, hogy az egész pályázat lényege a hallgatók mentorálása, lemorzsolódásuk csökkentése.

Kitért arra, hogy a szombaton zárult, a Hungexpo területén három napon át zajló Educatio kiállításon – amely az egyetemek közötti versenyt is hívatott erősíteni – is ismertették a magyar felsőoktatás előrelépésének eredményeit: az itthoni diploma értéke másfélszeres bérszorzó, bővülő források állnak rendelkezésre, a lemorzsolódás csökkent, mindezek mellett pedig “az egyetemek megkapták tulajdonba a saját ingatlanjukat, ingóságukat”, és tovább fejlesztik majd az egyetemeket.

A Pannónia Program a világ vezető egyetemein eddig több mint 11 ezer hallgató számára nyújtott kutatási lehetőségeket – szállás- vagy tandíjtámogatást, utazási költségtérítést is – kreditelismeréssel.

A HU-rizont programban magyar egyetemek konzorciumvezetőként olyan egyetemekkel kutatnak együtt, mint a Yale, a Harvard, a Stanford, az Oxford, a Cambridge, ami szintén azt mutatja, hogy a hazai felsőoktatási intézmények a nemzetközi élvonalban vannak.

Hankó Balázs kitért arra is, hogy nemzetközi tekintetben is egyre nagyobb az érdeklődés a magyar felsőoktatás irányába a hallgatók részéről, hiszen a 350 ezer diákból 50 ezer külföldi, utóbbiak száma az elmúlt néhány évben több mint 10 ezerrel nőtt, ez pedig szintén azt jelenti, hogy versenyképesek, bevételt termelnek a hazai egyetemek.

