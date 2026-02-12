3 hónappal, azaz május végéig meghosszabbítják az árréscsökkentést

Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. A kormány tovább küzd az áremelésekkel szemben, így május végéig meghosszabbítja az árréscsökkentést – jelentette be a legfrissebb árstatisztikai adatokhoz fűzött kommentárjában a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

A kormány 2026. április 30-ig ismét lehetővé tette a hideg élelmiszer vásárlást SZÉP-kártyával.

A közleményben felidézték: a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2026 januárjában az infláció mértéke az előző év azonos időszakához képest 2,1 százalékos volt, decemberhez viszonyítva pedig átlagosan 0,3 százalékot tett ki.

Az élelmiszerinfláció mértéke éves alapon 1,3 százalékos volt, míg decemberhez képest 0,6 százalékot ért el. Ezen belül vizsgálva, a hidegélelmiszerek esetében, vagyis a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 2025 azonos időszakához képest 2 százalékkal csökkentek az árak, míg az előző hónaphoz viszonyítva mindössze 0,4 százalékkal emelkedtek.

A kormány december 1-től további 13 termékkategóriára kiterjesztette az árréscsökkentést, amely tartós és érdemi árcsökkenést eredményezett. Úgy számoltak, hogy a 2025. március 13-án intézkedés alá vont termékkategóriák esetében 23,4 százalékos átlagos árcsökkenés ment végbe.

2025. december 1-jétől az árréscsökkentés hatálya kiterjed 13 új élelmiszer-termékkategóriára. Az elérhető adatok szerint az érintett termékek ára 2026. január 12-re átlagosan 22,6 százalékkal csökkent. A drogériai termékek esetében – adatgyűjtés alapján – az intézkedés alá vont termékek esetében 29,1 százalékos átlagos árcsökkenés volt – ismertette az NGM.