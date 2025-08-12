Kezdőlap Gazdaság 343 ezer családnak segített a csok plusz, a falusi csok és a...
Gazdaság
343 ezer családnak segített a csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás

A csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás az elmúlt években 343 ezer családnak segített otthonteremtési céljaik megvalósításában – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Koncz Zsófia azt mondta: ezek az állami támogatások rendkívül népszerűek, hiszen jelentős segítséget nyújtanak a családoknak, legyen szó lakásvásárlásról, lakásépítésről vagy bővítésről. Idén szeptembertől elindul az otthon start program: a fix 3 százalékos hitel több tízezer fiatal számára jelent érdemi segítséget.

A fix 3 százalékos hitel kombinálható lesz a már ismert és népszerű családtámogatásokkal: a babaváróval, a csok plusszal és a falusi csokkal, sőt, a csok plusszal megszerezhető első közös ingatlan forgalmi értékét a jelenlegi 80 millió forintról lakás esetén 100, családi ház esetén 150 millió forintra emeli a kormány.

A nyár ellenére a háttérben zajlik tehát a munka, a rendelet megjelenéséről természetesen tájékoztatást fogunk adni” – mondta Koncz Zsófia, aki mindenki figyelmébe ajánlotta a kormany.hu/startolj rá és a csalad.hu oldalakat, ahol minden információ megtalálható a fix 3 százalékos hitelről, illetve a magyar családtámogatásokról.

Gazdaság

Hogyan kerülhető el a tanévkezdési stressz? Szakértői tippek

Nehéz újra beülni szeptemberben a tanterembe, hiszen a hosszú nyári szünet élménydús időszaka könnyen felülírhatja a diákok iskolai motivációját. A visszatérés egyes gyerekek számára izgalmas, másoknak azonban szorongással teli időszak az új tanév. Ez különösen igaz azokra a gyerekekre, akik új iskolában kezdenek, vagy akik tanulási nehézségekkel küzdenek. A legtöbb diáknál szerencsére az új iskolaév okozta aggodalmak hamar elmúlnak, ilyenkor a szorongás csupán átmeneti.
Gazdaság

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
Élelmiszeripar

2023 februárja óta a legmagasabbra emelkedtek júliusban a globális élelmiszerárak

Az élelmiszerek világpiaci ára júliusban több mint két éves csúcsára, 2023 februárja óta a legmagasabb szintre emelkedett.
A Nestlé továbbra is a világ legértékesebb élelmiszer márkája a Brand Finance szerint

Élelmiszeripar
  A Nesté immár tizedik éve vezeti az élelmiszermárkák globális...
Zömmel 10 millió forint alatt hirdették meg a használt autókat

Autó
A Használtautó.hu választékában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 34,3 százalékkal, míg az egyéb meghajtásúaké 13,6 százalékkal nőtt.
Minden negyedik reklám kifogásolgató – nyelvvédelmi szempontból

Fogyasztóvédelem
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
Élelmiszeripar

A Nestlé továbbra is a világ legértékesebb élelmiszer márkája a Brand Finance szerint

  A Nesté immár tizedik éve vezeti az élelmiszermárkák globális...
Autó

Zömmel 10 millió forint alatt hirdették meg a használt autókat

A Használtautó.hu választékában az előző év azonos időszakához viszonyítva az elektromos meghajtású autók száma 34,3 százalékkal, míg az egyéb meghajtásúaké 13,6 százalékkal nőtt.
Fogyasztóvédelem

Minden negyedik reklám kifogásolgató – nyelvvédelmi szempontból

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) 357 reklámot ellenőrzött a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok révén.
AI-keresésekhez igazodó eszközt fejlesztettek Magyarországon

Mesterséges intelligencia alapú keresésekre való optimalizálást segítő új eszközt mutattak be. A BP Content Optimizer magyar nyelvű tartalmakat alakít át úgy, hogy azok megjelenhessenek generatív keresőmotorok – például a ChatGPT – válaszaiban. A közel tíz éve működő keresőoptimalizálási ügynökség szerint a kis- és középvállalkozások komoly hátrányba kerülhetnek, ha nem készülnek fel időben a változó keresési szokásokra. Az első verzióhoz korlátozott hozzáférést biztosítanak, hogy a visszajelzések alapján alakítsák ki a hazai gyakorlatot – közölte Szesztay Péter ügyvezető.
Gazdaság

Hogyan kerülhető el a tanévkezdési stressz? Szakértői tippek

Nehéz újra beülni szeptemberben a tanterembe, hiszen a hosszú nyári szünet élménydús időszaka könnyen felülírhatja a diákok iskolai motivációját. A visszatérés egyes gyerekek számára izgalmas, másoknak azonban szorongással teli időszak az új tanév. Ez különösen igaz azokra a gyerekekre, akik új iskolában kezdenek, vagy akik tanulási nehézségekkel küzdenek. A legtöbb diáknál szerencsére az új iskolaév okozta aggodalmak hamar elmúlnak, ilyenkor a szorongás csupán átmeneti.
Agrár

Dinnyekörkép-nehéz szezon, elkeseredett termelők

A hazai dinnyeszezon egy-két hét csúszással indult a szokatlanul hűvös és fényszegény májusi időjárás miatt, az első kötések jórészt ki is maradtak. A tavaszi időjárás, különösen az április 07-08-ai fagyok az ültetési terveket teljesen felborították, mert a március végén, április elején kiültetett palánták megfagytak.
Hírek

Kirándulóvonat Mahócára – 2025. augusztus 23. szombat

Az ÉSZAKERDŐ Zrt. 2025. augusztus 23-án, szombaton kirándulóvonatokat indít a menetrend szerinti vonatok által nem járt Mahócai szárnyvonalra.
Gazdaság

Kombinált hitelek: az Otthon Startnál ez lesz a fő versenyszíntér

A bankok sorra vezetik be a kombinált hitelkonstrukciókat, amelyekben a CSOK Plusz mellé felvett piaci lakáshitel kedvezményes kamatozással érhető el
Gazdaság

Gazdaság

A nyári uborkaszezon a legjobb időszak a dubaji ingatlanvásárlásra a magyar szakértő szerint

Töretlenül növekszik a magyarok érdeklődése a dubaji ingatlanok iránt, egyes cégek évről évre hússzoros növekedést is tapasztalnak a keresletben.
Pénzvilág

Vegyesen változott csütörtök estére a forint árfolyama

Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Gazdaság

Rekordszinten a bitcoin jegyzése

Rekordszintre emelkedett a bitcoin jegyzése a dollárral szemben péntek reggel az intézményi befektetők keresletének a hatására.
Pénzvilág

Még Angliában is jól pörgött a Raiffeisen Bank zöld kötvénye

Több mint 3,6-szoros túljegyzést regisztrált zöld kötvényére a Raiffeisen Bank Zrt., melyet 300 millió euró összegben bocsátott ki, megerősítve ezzel a fenntartható finanszírozás iránti...
