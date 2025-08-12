343 ezer családnak segített a csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás

A csok plusz, a falusi csok és a babaváró támogatás az elmúlt években 343 ezer családnak segített otthonteremtési céljaik megvalósításában – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára kedden a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Koncz Zsófia azt mondta: ezek az állami támogatások rendkívül népszerűek, hiszen jelentős segítséget nyújtanak a családoknak, legyen szó lakásvásárlásról, lakásépítésről vagy bővítésről. Idén szeptembertől elindul az otthon start program: a fix 3 százalékos hitel több tízezer fiatal számára jelent érdemi segítséget.

A fix 3 százalékos hitel kombinálható lesz a már ismert és népszerű családtámogatásokkal: a babaváróval, a csok plusszal és a falusi csokkal, sőt, a csok plusszal megszerezhető első közös ingatlan forgalmi értékét a jelenlegi 80 millió forintról lakás esetén 100, családi ház esetén 150 millió forintra emeli a kormány.