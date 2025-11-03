Kezdőlap Fogyasztóvédelem 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették - országos vizsgálat
FogyasztóvédelemHírek
No menu items!

4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – országos vizsgálat

AzÜzlet.hu

pixabay

Az élelmiszer-higiéniai és élelmiszer-biztonsági előírások betartása, a nyomonkövethetőség biztosítása és a megfelelő konyhatechnológia alkalmazása érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) országos ellenőrzést rendelt el a gyrost árusító éttermekben és büfékben – közölte a hatóság.

Az utóbbi időben több probléma is felmerült a gyros készítésével és árusításával kapcsolatban, ezért a gyrososok most fokozott hatósági figyelmet kapnak. Az NKFH és a kormányhivatalok ellenőrzéseiből ugyanis kiderült, hogy több esetben megszakadt a hűtési lánc, nem tudták megfelelően igazolni a hús eredetét, vagy gondok voltak a konyhák tisztaságával.

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – közölte az NKFH.

Mint kiemelték, az NKFH ezért országos ellenőrzést rendelt el, hogy kiderüljön, a gyrost árusító vendéglátóegységek megfelelnek-e az élelmiszer-biztonsági és higiéniai előírásoknak. Az NKFH és a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok kiemelten figyelik az alapanyagok eredetét és nyomonkövethetőségét, a tárolási és hőkezelési hőmérsékletek betartását, valamint a konyhai folyamatokat, mint például a hús pácolásását és nyársra húzását.

A vizsgálatok érintik a dolgozók személyi higiéniáját, a munkaterületek tisztaságát, a fogyasztók allergénekről való tájékoztatását, valamint hogy a vendéglátók megtettek-e minden szükséges hatósági bejelentést.

Az NKFH és a kormányhivatalok határozottan fellépnek minden szabálytalanság esetén, ugyanis a fogyasztók egészsége és jogai a legfontosabbak, azok nem sérülhetnek.

Kapcsolódó cikkek

Fogyasztóvédelem

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Gazdaság

Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s negatívra rontotta

A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – országos vizsgálat

Fogyasztóvédelem
Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették -
Tovább

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Fogyasztóvédelem
Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.
Tovább

Tovább csökkennek a szőlő- és bortermelők adminisztrációs terhei

Agrár
Az Agrárminisztérium elkötelezett a magyar szőlő- és bortermelők helyzetének javítása mellett, ezért új, egyszerűsített előírásokkal támogatja a tárca az ágazat szereplőit. Ezek célja, hogy a szabályozás jobban igazodjon a szőlő- és bortermelés gyakorlati sajátosságaihoz, egyszerűsítse a hatósági eljárásokat és csökkentse a gazdák adminisztrációs terheit.
Tovább

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Bank
Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hirdetés

Hírek

Fogyasztóvédelem

4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – országos vizsgálat

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették -
Tovább
Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Gazdaság

Az EU pénzügyi stabilitási mechanizmusának osztályzati kilátását a Moody’s negatívra rontotta

A Moody's a múlt héten rontotta negatívra az addigi stabilról Franciaország "Aa3" államadósság-kötelezettségeinek besorolását.
Tovább
Hírek

Helyreáll az ellátási lánc és a kerozinszállítás a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várhatóan november 7-én estétől

A mostani, üzemanyagfelvétellel kapcsolatos intézkedésből az utazóközönség semmit nem érzékelt, a repülőtér fennakadás nélkül üzemelt és üzemel.
Tovább
Hírek

15 éves Pécs zenei szíve – családi nappal ünnepli születésnapját a Kodály Központ

A programok díjmentesen, ingyenes regisztrációs jeggyel látogathatók, melyek november 3-tól vehetők át a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. jegypénztáraiban.A jegyek a termek befogadóképességének mértékéig igényelhetők.
Tovább
Gazdaság

Bank360: Scoring – így dől el, lesz-e hiteled

A hitellel rendelkező ügyfelek adatai felkerülnek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR) adóslistájára, amely segítségével a hitelintézetek ellenőrizni tudják, hogy van-e már hitele a náluk hitelt igénylő ügyfélnek.
Tovább
Gazdaság

Az Indamedia csoporthoz került a Ringier Hungary

A vezető hazai állásportál, a Profession továbbra is kizárólagosan a Ringier tulajdonában marad, a Sportal.hu sportoldal tulajdonosa továbbra is a Ringier Sports Media Group (RSMG).
Tovább
Hírek

Az Asiana Airlines közvetlen járatot indít Szöul és Budapest között

Új kapu nyílik Ázsia felé – Dél-Korea közvetlenül elérhetővé válik Magyarországról.  
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Bank

Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
Tovább
Hírek

Kamatot csökkentett a Fed

Ezenkívül a központi bank úgy döntött, hogy december 1-jén befejezi az összes értékpapír-állományának csökkentését.
Tovább
Pénzvilág

Van akinél nagyon komoly szja visszatérítést hozhat ez a megoldás

Az év vége közeledtével érdemes ellenőrizni az idei nyugdíjpénztári befizetéseink összegét, annak érdekében, hogy minél jobban ki tudjuk használni az szja-visszatérítés lehetőségét – hívja...
Tovább
Pénzvilág

Ezt hozhatja a Széchenyi Kártya MAX+ kamatcsökkenése

A Széchenyi Kártya Program új kamatfeltételei kézzelfogható segítséget nyújtanak a hazai kkv-knak, különösen a működés finanszírozásában: a vállalkozások által fizetendő nettó kamat október 6-tól...
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették – országos vizsgálat

Az eddig lefolytatott hatósági ellenőrzések közel 70 százalékánál találtak kifogásolni valót az ellenőrök, 4 gyrost árusító büfé működését felfüggesztették -

Egyeztetést szorgalmaz a Reklámszövetség a kormányzattal

Egyeztetést szorgalmaz a Magyar Reklámszövetség a kormányzattal a reklámadó legalább további egy évre való felfüggesztésére a hazai gazdasági stabilitás és növekedés érdekében.
© 2025 | www.azuzlet.hu