4 karika 3 csík kooperációval indul az Audi az F1-ben

Fotó:Audi.com

Négy karika, három csík, egy célért – az Audi és az adidas együtt lép be a Forma–1 világába

Az Audi hamarosan bemutatkozó Forma–1-es csapata hivatalos ruházati partnereként az adidas lép a rajtrácsra. A két ikonikus márka többéves együttműködése nemcsak egy közös logót jelent, hanem egy új korszak kezdetét is.

A 2026-os szezon előtt debütáló közös kollekció az Audi formavilágának precizitását és az adidas technológiai újításait ötvözi. Az együttműködés célja, hogy a versenycsapat minden tagja – a pilótáktól a szerelőkön át a mérnökökig – olyan csúcsteljesítményű, ergonomikus és funkcionális felszerelést kapjon, amely a legnehezebb körülmények között is támogatja a munkájukat.

Az adidas és az Audi közös fejlesztésű F1-es ruházati kollekciója nem csupán a versenypályára készül: a két márka a szurkolók számára is elérhetővé teszi a sport iránti szenvedélyt megtestesítő termékeket. Az új ruházati, cipő- és kiegészítő-vonal 2026 februárjában jelenik meg világszerte, lehetőséget adva a rajongóknak, hogy stílusosan fejezzék ki lojalitásukat a jövő Audi F1-csapata iránt.