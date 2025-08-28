4 millió 712 ezer volt a foglalkoztatottak száma, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék

2025 júliusában a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 712 ezer főt tett ki. A munkanélküliek száma 211 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,3 százalék volt – jelentette csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A május-júliusi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 681 ezer volt, 30 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A férfiak körében a foglalkoztatottak száma 24 ezerrel, 2 millió 477 ezerre mérséklődött, míg a nők létszáma lényegében nem változott, 2 millió 203 ezret tett ki.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 506 ezren dolgoztak, ami 41 ezerrel elmaradt az előző év azonos időszakában mért értéktől. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 105 ezer volt.

A 15-64 évesek körében, a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett, az előző év azonos időszakához képest, a foglalkoztatási ráta gyakorlatilag nem változott, 75,3 százalék volt. Ez az érték a férfiaknál 79,1 százalékot, a nők körében pedig 71,4 százalékot mutatott.

A a 15-74 éves munkanélküliek száma május-júliusban 212 ezer, a munkanélküliségi ráta pedig 4,3 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 113 ezret, a nőké 100 ezret tett ki. A ráta mindkét nem esetében 4,3 százalék volt, mely gyakorlatilag megegyezett az előző év május és július közötti értékkel.

A munkakeresés átlagos időtartama 11,5 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 42,5 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, miközben 29,2 százalékuk már legalább egy éve nem talált munkát.

A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatai szerint (https://nfsz.munka.hu/) a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2025. július végén az egy évvel korábbihoz képest 1,4 százalékkal, 221 ezerre mérséklődött.