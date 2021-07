4 Rolls-Royce is gazdát cserélt, nő az érdeklődés a használt autók iránt

2021 első félévében újra magára talált a használt autó piac: január és június vége között 394.995 autóátírást regisztráltak hazánkban. Ez 5,7 százalékkal több 2020 hasonló időszakához képest.

A koronavírus okozta visszaesést követően a statisztikák alapján a használt autó import még mindig lefelé ível, bár az utóbbi hónapokban kezd magára találni a terület – derül ki a Datahouse adataiból.

Az első félév statisztikái alapján ismét nő a használt autó piac: az első hat hónap során összesen 394.995 gépjármű talált új gazdára, amely 5,7 százalékkal több 2020-hoz képest. Ezzel párhuzamosan a használt autó import is javuló tendenciát mutat, bár összességében ezen a területen még visszaesésben vannak az értékesítési számok: idén januártól június végéig 62.836 autót helyeztek Magyarországon forgalomba, amely 3,5 százalékkal kevesebb az elmúlt év, hasonló időszakához képest.

Határon belül 75 százalékban 10 évnél idősebb autók cseréltek gazdát, az import esetében pedig 63 százalékot tett ki ezeknek a kocsiknak az aránya, amely továbbra sem javít a 14,7 éves hazai autóállomány átlagéletkorán.

Hazánkban jellemzően alsó-középkategóriás gépkocsikat, kisautókat és felső-középkategóriás modelleket kerestek a vásárlók 2021 első félévében, ezek el is vitték az átírások 67 százalékát. A márkák sorrendjét hat hónapot követően az Opel (47.070 autó), a Volkswagen (39.623 autó) és a Suzuki (35.587 autó) vezeti, de a TOP10-es listára felkerült a BMW, a Mercedes és az Audi is.

A típusok rangsorában június végén az Opel Astra (23638 autó) áll az élen a Suzuki Swift (19.670 autó) és a Ford Focus (11.295 autó) előtt, de a Volkswagen Golf és a Passat is karnyújtásnyira áll a dobogótól. Az első félévben a luxusautók iránti kereslet is élénk volt: többek között 728 Porsche, 76 Maserati, 20 Ferrari, 8 Aston Martin, 4 Rolls-Royce és 3 Lamborghini is gazdára talált. De ezzel párhuzamosan 615 Trabant, 256 Wartburg és 36 Zastava is új tulajdonoshoz került.

A legtöbb használt autót Budapesten, Pest megyében és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében írták át, a legkisebb érdeklődés Vas megyében, Tolna megyében és Nógrád megyében volt a másodkézből származó modellek iránt.

„Az átmeneti visszaesés után ismét nőtt az érdeklődés a használt autók iránt a piacon, amely tovább erősödhet az év végéig, amennyiben nem érkezik meg a koronavírus negyedik hulláma, vagy az nem lesz jelentős hatással az üzletkötésekre” – mondja Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója. „A Das WeltAuto hálózatában továbbra is élénk a kereslet, az 1-7 éves gépkocsik kiváló alternatívaként szolgálnak a piacon, és gyors megoldást jelentenek a fiatal autót keresőknek. Rádadásul a feltételek nálunk szinte új autósak, így a finanszírozási lehetőségek sem térnek el igazán: az autóink jelentős része ÁFÁ-s, tehát cégre is megvásárolható, és sok esetben még gyári garanciát is biztosítunk autóinkra.”