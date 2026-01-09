Hirdetés
40-65 cm hóvastagság, kemény fagy és extrém jó síterep vár mindenkit a Mátrában

Bódi Ágnes

FORRÁS: Sípark Mátraszentistván

Nyit a FIS 1-es pálya is – már 8 pálya üzemel közel 3 kilométer hosszan a Mátraszentistváni Síparkban, extrém jó síterep vár mindenkit a Mátrában

Megérkezett az igazi tél a Mátrába: a jelentős havazásnak és a tartós hidegnek köszönhetően a Mátraszentistváni Síparkban valódi alpesi körülmények fogadják a síelőket. A pályákat jelenleg 40–65 cm vastag, kiváló minőségű hótakaró borítja, a friss hó, a fagy és a csodálatos téli látványvilág ideális feltételeket teremt a hétvégi síeléshez, fontos azonban a megfelelő öltözködés a fagyos időben. Pénteken és szombaton esti sízésre is van lehetőség a kivilágított pályákon!

A Síparkban jelenleg 8 sípálya, összesen 2,9 kilométer hosszú, összefüggő pályarendszer várja a vendégeket, amelyet 8 sílift szolgál ki, összesen óránként 6600 fős kapacitással. Üzemel a Panoramalift H és C, valamint a D, E, F, G, V1 és V2 liftek, a síelők pedig a 3-as, 4-es, 4B, 5-ös, 5B, 6-os, 7-es és 8-as pályák közül választhatnak. Folyamatosan zajlik a hóágyúzás, a tervek szerint vasárnap vagy hétfőn a FIS 1-es számú fekete/piros sípálya is megnyílik, ezzel a teljes hóágyúzható pályarendszer elérhető lesz a síelők számára. A sok friss hó, a folyamatos hópótlás és a gondosan karbantartott pályák csodás síélményt biztosítanak, a hangulat pedig valóban alpesi – mindezt Magyarországon.

Az előrejelzések szerint a hétvégén igazi téli hideg várható, az éjszakai órákban akár –15 °C-ig is lehűlhet a hőmérséklet, míg napközben –5 és –9 °C közötti értékekre lehet számítani. Ez a hideg kifejezetten kedvez a pályák állapotának: a hó kifagy, tömör, jól síelhető felületet biztosít. A Sípark ugyanakkor kiemelten felhívja a figyelmet a megfelelő hideg elleni védekezésre és öltözködésre.

A síeléshez elengedhetetlen a réteges ruházat: technikai, nedvességelvezető aláöltözet (nem pamut), melegítő középréteg, valamint szél- és vízálló síkabát és nadrág. Különösen fontos a vastagon bélelt sí­nadrág, mivel az ülőliftekben hosszabb ideig érheti hideg a síelőket. A végtagok védelméről meleg, vízálló kesztyűvel vagy egyujjas kesztyűvel, megfelelő vastagságú sízoknival érdemes gondoskodni.

A nyak és az arc védelmére csősál vagy símaszk használata javasolt, a klasszikus hosszú sál viselése viszont tilos a sípályán, mivel a liftekbe beakadhat és balesetveszélyes. A sisak alá sapka vagy bélés ajánlott, a szem védelméről pedig símaszk vagy síszemüveg gondoskodik. A hideg, szeles időben érdemes arcra való hideg elleni krémet is használni a bőr kiszáradása ellen.

A biztonságos síelés része a rendszeres pihenés és a belső melegítés is: meleg tea, levesek, valamint a gyakori szünetek sokat segítenek. Fontos, hogy síelés közben kerüljük az alkoholfogyasztást, mivel hamis melegérzetet kelt. Ha valaki fázást, zsibbadást érez, érdemes rövidebb meneteket választani és időben megállni pihenni – nem szabad megvárni, amíg teljesen átfázik.

A felmelegedésről a Sípark területén található alpesi hütte, a Hóhatár Étterem gondoskodik, ahol forró italok, meleg levesek és tartalmas ételek várják a síelőket, napozóteraszos alpesi hangulatban.

A hétvége különleges programja, hogy pénteken és szombaton lámpafényes esti síelés is elérhető lesz 20 óráig, így a sötétedés után is élvezhető a havas lejtők varázsa. Szombaton és vasárnap a korán érkezőknek Early Bird síelés is indul: 8:30-tól ajándék egy óra síelés jár minden érvényes síbérlettel rendelkező vendégnek.

A Mátraszentistváni Sípark szolgáltatásai között sí- és snowboardoktatás is elérhető képzett oktatókkal (előzetes bejelentkezés az [email protected] címen), valamint sí- és snowboardfelszerelés-kölcsönzés, elektromos autótöltési lehetőség a kölcsönző mellett. Fontos tudnivaló, hogy a Sípark területén szánkózás nem megengedett balesetvédelmi okokból.

A Sípark könnyen és gyorsan megközelíthető, a Mátrai utakat folyamatosan takarítják, az utak téli gumival járhatóak, így a hazai síelés most is kiváló alternatát kínál a hosszabb alpesi utazásokkal szemben.

A Mátraszentistváni Sípark a következő hetekben is teljes kapacitással, hamisítatlan téli hangulattal várja a sportolni vágyókat. A Sípark területén balesetvédelmi okokból a szánkózás nem engedélyezett. Folyamatosan frissülő információk elérhetők a www.sipark.hu oldalon és a Sípark Facebook-oldalán.

