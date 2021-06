5,5 millió beoltottal véget ér a kötelező maszkhasználat – könnyebb lesz az utazás is

Megszűnik a kötelező maszkhasználat 5,5 millió koronavírus ellen beoltott ember elérése esetén – jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón.

Elmondta, főszabályként belső terekben nem lesz szükség maszkot viselni és 5,5 millió beoltott esetén védettségi igazolvány sem kell a szállodákban, éttermekben, fürdőkben és a strandokra.

Hozzátette: az egészségügy területén megmarad a maszkhasználat.

A védettségi igazolvány szükséges lesz a tömegrendezvényeken, a sportrendezvényeken, a koncerteken és az éjszakai zenés szórakozóhelyeken – ismertette.

A miniszter azt is bejelentette: július 1-jétől az európai uniós zöld útlevél Magyarországon is hatályba lép.

Közölte: a zöld útlevél papíralapon a kormányablakokban lesz igényelhető, elektronikusan pedig az ügyfélkapun keresztül. Jövő hétfőtől tájékoztató kampány indul, és valamennyi, a zöld kártyával kapcsolatos részletet ismertetnek majd. A kártya három okból állítható majd ki: a betegségen való átesettség, negatív PCR-teszt és védőoltás megléte esetén – részletezte Gulyás Gergely, hozzátéve, hogy ezért lesz 3 QR-kód ezeken az igazolványokon.

A tárcavezető elmondta: a közúti határátkelőhelyeken a normális rend a legtöbb helyen visszaállt, a belső schengeni határokon Szlovéniába, Szlovákiába, Ausztriába megszűnt a határellenőrzés. Románia, Horvátország és Szerbia esetében a korábbi szabályok szerint áll helyre a határellenőrzés, egészségügyi ellenőrzés már nem lesz, Ukrajna esetében pedig maradnak az eddigi szabályok – ismertette.

Úgy összegzett: a legnépszerűbb nyári nyaralóhelyekre korlátozás nélkül lehet majd utazni. Mint mondta, az országok egy része a tavaly nyári magyar szabályozást alkalmazza, besorolva a különböző országokból érkezőket, és Magyarország az alacsony átfertőzöttség miatt a zöld zónában van. Felhívta a figyelmet arra: szerdán Magyarországon 69 fertőzést regisztráltak és egy ember hunyt el.

A tárcavezető azt is bejelentette: jövő héten kezdődik a nemzeti konzultáció, amely a járvány utáni életről szól, és amelynek gazdasági kérdések mellett a gyermekek védelméről szóló törvény is része lesz.

Az elmúlt években nyilvánvaló volt, hogy nehéz és veszélyes korban élünk, a járványok és a népvándorlások koraként jellemezhetjük a mögöttünk hagyott fél évtizedet – mondta a miniszter, hozzátéve: Magyarországnak is fel kell készülnie erre. Hangsúlyozta, a legfontosabb továbbra is a gazdaság megerősítése, a munkahelyek védelme és a családok támogatása.

Gulyás Gergely ismertetése szerint a nemzeti konzultációban lesz kérdés a 200 ezer forintos minálbérre vonatkozóan, a családi adóvisszatérítés kormányzati tervéről és a hitelmoratórium meghosszabbításáról is. Bejelentette: a kormány szerdai ülésén – látva a nemzetközi vitákat – arról is döntött, hogy a gyermekek védelméről szóló törvény is része lesz a konzultációnak.

Elmondta, az új jogszabály iránt a magyar érdeklődés “nem jelentéktelen” és a nemzetközi érdeklődés is “megtisztelően nagy”. A miniszter ezért rögzítette: a jogszabály nem a melegekről, hanem a gyermekekről, a gyermekek védelméről szól.

A politikus hangsúlyozta: a gyermekek szexuális nevelése a szülők feladata és a kormány véleménye szerint a szülőkön kívül más ember ebbe nem jogosult beavatkozni. Magyarország egy olyan szabad ország, ahol a felnőtt állampolgárok életébe senki nem szól bele, mindenki úgy éli az életét, ahogyan akarja – emelte ki.