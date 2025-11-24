Kezdőlap Gazdaság 60-70 ezer kgfb-szerződést is lecserélhetnek az érintett autósok
60-70 ezer kgfb-szerződést is lecserélhetnek az érintett autósok

November végére az érintett mintegy 400 ezer személyautóból várhatóan 60-70 ezer kgfb-szerződését is lecserélhetnek, mivel egyes biztosítók az idén is vonzó díjakkal igyekeznek bővíteni ügyfélkörüket és így az autósok jelentős része találkozhat a jelenlegi biztosításánál kedvezőbb konstrukciókkal – hívta fel a figyelmet hétfői elemzésében a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ).

Utolsó hetébe ért az év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelyben a független alkuszcégek élénk érdeklődés mellett a tavalyihoz hasonló vagy annál kissé alacsonyabb díjszintről számolnak be. Az online kötések éves átlagdíja ebben az időszakban 30 ezer forint körül alakul. Ebben az időszakban alapvetően a 2010 előtt vásárolt, és azóta is folyamatosan ugyanannál a tulajdonosnál lévő autók az érintettek.

Besnyő Márton, a FBAMSZ Gépjárműszekciójának elnöke szerint a kampányban érintett autósok körében átlag felett vannak olyanok, akik hosszú ideje kármentesen vezetnek. Elsősorban értük folyik az a biztosítók közti verseny, amely az idén sok esetben jelentős díjmegtakarítást is eredményezhet: a szerződésüket már lecserélő autósok az eddigi biztosítójuk által megajánlott díjnak átlagosan 25-30 százalékát is meg tudták takarítani a váltással.

Az előző évek tapasztalatai szerint a kampány legintenzívebb szakasza az utolsó hétre esik, a teljes novemberi időszak váltásainak mintegy 40 százaléka ezekben a napokban zajlik le – emelte ki a közlemény.

Az FBAMSZ arra figyelmezteti az érintett, váltani szándékozó autósokat, hogy fokozottan ügyeljenek a határidő betartására, mivel akinek a felmondása nem érkezik be határidőn belül a biztosítójához, automatikusan a következő egy évre megállapított új díjon viszi tovább a jelenlegi kötelező biztosítását.

A december 1-jei határidő csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik, új szerződés megkötésére egészen december 31-ig van lehetőség. A gyakorlatban ugyanakkor ezt a két lépést, a mostani szerződésének felmondását és az új szerződés megkötését az ügyfelek túlnyomó része egy időben, valamelyik alkuszi összehasonlító oldalon teszi meg a FBAMASZ tájékoztatása szerint.

BÉT- Emelkedés várható a tőzsdén az elemző szerint

A kedvező nemzetközi befektetői hangulat miatt a pozitív tartományban indulhat a kereskedés.
Elindultak a vadonatúj hóágyúk, készülnek a sípályák a Mátraszentistváni Síparkban

A Sípark december 1-jén elindítja megújult webshopját, ahol a szezon hivatalos kezdetéig 10 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg az ajándékutalványok
Itt a félelemindex. Turbulens év vége jöhet a piacokon – egyre több a kétély az AI-lufi és a Fed kamatvágása körül

A nemzetközi részvénypiacok háromnegyed éves szárnyalása után a befektetők most jóval óvatosabban tekintenek az év végére. A mesterséges intelligencia-szektor túlárazottságától való félelem, valamint a...
