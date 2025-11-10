Kezdőlap Autó 60 éves a bankrablók egykori és az áruszállítók mai kedvence
60 éves a bankrablók egykori és az áruszállítók mai kedvence

Érsek M. Zoltán - AzÜzlet.hu

A Ford magyarországi importőrének meghívására a zsámbéki Driving Camp adott otthont a Ford Transit 60. születésnapját ünneplő rendezvénynek. A legendás modell hat évtizede alatt nemcsak a haszonjárművek egyik legismertebb neve lett, hanem az európai közlekedés egyik ikonja is – Angliából indult, és mára egész Európát meghódította.

Az eseményen a látogatók időutazásban vehettek részt: egymás mellett sorakoztak a Transit generációi az első, 1965-ös MK1-es modelltől a modern, elektromos változatokig. Külön figyelmet kapott egy 1970-es évekbeli, hibátlanul megőrzött tűzoltóautó, valamint több olyan példány, amely a mai napig napi használatban van. A látványos pop-up kiállítás jól érzékeltette, hogyan vált a Transit a dolgozó emberek és vállalkozások megbízható társává az elmúlt hatvan év során.

A rendezvényt Lajtner Tamás, a Ford kommunikációs és pr igazgatója nyitotta meg, aki a Transit történetét és műszaki fejlődésének mérföldköveit idézte fel. A prezentációból kiderült, hogy az első Transit 1965. augusztus 9-én gördült le a gyártósorról az angliai Langley üzemben, és azóta több mint 13 millió darab talált gazdára. A modell az európai piac egyik legnagyobb sikertörténetévé vált, 2024-ben minden ötödik eladott haszonjármű Ford Transit vagy a személyszállításra fejlesztett Ford Transit Custom volt. Az eladási statisztikák szerint Európában átlagosan kétpercenként vásárolnak egy új Transitot.

Jövőbe mutató fejlesztések

A mai Transit-család minden igényt lefed, a kompakt Courier-től a nagyméretű, akár 15 köbméteres E-Transitig. A márka kínálatában egyaránt megtalálhatók a tisztán elektromos (E-Transit, E-Transit Custom, E-Tourneo) és plug-in hibrid változatok is. Az elektromos modellek hatótávja – változattól függően – 290 és 430 kilométer között mozog, a nagyobb akkumulátoros verziók akár 400 kilométert is képesek megtenni egy töltéssel. A gyorstöltés akár 10 perc alatt is képes 100 kilométernyi hatótávot biztosítani, ami különösen a városi logisztikában jelent komoly előnyt.

A magyar piac is kiemelt szerepet játszik a Transit sikertörténetében: a Ford Pro haszongépjármű üzletága tizenhat éve piacvezető hazánkban, míg Európában tizenegy éve őrzi az első helyet. A márka szakértő márkakereskedői hálózata ma 28 értékesítési pontból és 46 szervizből áll, köztük 20 dedikált Transit Centrummal.

A zsámbéki Driving Camp vezetéstechnikai pályáján a résztvevők a teljes modern Transit-palettát kipróbálhatták. Az elektromos hajtású modellek dinamikája, a PHEV-változatok csendes működése és az új, személyautós vezetési élmény jól mutatta, mennyit fejlődött a típus az elmúlt évtizedek alatt. A különböző tengelytávú verziók stabilitása és a biztonsági rendszerek kifinomultsága szintén a Transit folyamatos megújulásának bizonyítéka.

Most Wanted: a bankrablók kedvence

A jubileum alkalmából a Ford a típus történetét különleges formában dolgozta fel: hatvan, archívumokból előkerült érdekességet gyűjtöttek össze. Kiderült például, hogy a „Hordár Projekt” kódnevű fejlesztési program alatt született meg az első Transit, amelyet azóta elefántbébik, zenekarok, mentők, sőt még rallyversenyzők is használtak. A modell annyira sokoldalúnak bizonyult, hogy volt belőle vasúti karbantartó jármű, monster truck, sőt úszó Transit is.

A Transit nemcsak a munkások és vállalkozók hűséges társa volt – a ’70-es évek Nagy-Britanniájában a bűnözők is felfedezték előnyeit. A Scotland Yard egyik szóvivője szerint „a bankrablók 95 százaléka Ford Transitot használ meneküléshez”, mivel a jármű teljesítménye és akár 1,75 tonnás teherbírása ideálissá tette a gyors meneküléshez is. A Transit így rövid időre a „legkörözöttebb áruszállító” címet is elnyerte – ami, ha nem is szokványos módon, de hozzájárult a legendájához.

A sorozat a popkultúrában is nyomot hagyott: Michael Caine üldözéses filmjelenetében éppúgy feltűnt, mint a BBC Top Gear ikonikus adásaiban vagy a Forza Horizon videojátékban.

Érsek M. Zoltán

