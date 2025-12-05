6,2 százalékkal bővült a mezőgazdaság teljes kibocsátási értéke idén

2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2 százalékkal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10 százalékos, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5 százalékos emelkedése járult hozzá – jelentette pénteken első becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az agrárium termelési volumene 3,6 százalékkal, ezen belül a növénytermesztésé 8,7 százalékkal esett vissza. A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is. Az év során újra felbukkant állatbetegségek, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést: a szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítás, mint a tej és a tojás került az előtérbe. A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte – ismertette a KSH.

Az előzetes adatok szerint a növénytermesztés termelési volumene 2025-ben 8,7 százalékkal mérséklődött az előző évhez képest, az árszínvonala 14 százalékkal nőtt. A gabonafélék mennyisége összességében 6,3, ezen belül a kukoricáé 29 százalékkal csökkent, a búzáé 10, az árpáé 9,0, a rozsé 1,6 százalékkal emelkedett. A repce termésmennyisége 7,3, a napraforgóé 6,2 százalékkal kisebb lett. A fehérjenövények és a dohány termésmennyisége nőtt, a cukorrépáé csökkent, így az ipari növények volumene összességében 9,4 százalékkal alacsonyabb lett. A takarmánynövények volumene 3,0, a kertészeti termékeké 5,5 százalékkal mérséklődött. A gyümölcsfélék volumene 32, ezen belül a barack termésmennyisége 68, az almáé 48, a körtéé 18 százalékkal csökkent. A szőlő és bor volumene 6,8, illetve 7,0 százalékkal nagyobb lett – közölte az MTI.

A folyó termelőfelhasználás volumene 0,6 százalékkal kevesebb lett, ára összességében 4,2 százalékkal emelkedett. A ráfordítások közül az energia és kenőanyagoké 5,0 százalékkal csökkent, az állatgyógyászati költségeké 7,3, a takarmányoké 2,0 százalékkal emelkedett-tért ki a KSH jelentése.