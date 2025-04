A 2026-os költségvetés tervezete a Költségvetési Tanácsnál

Csütörtökön a kormány átadta a 2026-os költségvetés tervezetét a Költségvetési Tanácsnak. A tervezet a békére építve Európa legnagyobb adócsökkentési programját tartalmazza, kiemelten támogatja a családokat és a nyugdíjasokat, jelentős béremeléseket helyez kilátásba, annak érdekében, hogy több maradjon a magyar embereknél, ezáltal 2026-ban is mindenki tehessen egy újabb lépést előre – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) csütörtökön az MTI-vel.

A Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán is olvasható tájékoztatás szerint a kormány a 2026-os költségvetésben minden eddiginél nagyobb mértékben támogatja a magyar családokat.

A családtámogatások teljes összege 4800 milliárd forintot ér el, amelyen belül a három gyermeket nevelő anyák kedvezménye, illetve a két gyermeket nevelő anyák szja-mentessége az idén várható 50 milliárd forinthoz képest 2026-ban 270 milliárd forinttal többet, 320 milliárd forintot hagy a családok zsebében.

A családi adókedvezmény megduplázása pedig az idén várható 80 milliárd forinthoz képest jövőre 210 milliárd forinttal több, összesen 290 milliárd forint kedvezményt jelent.

2026-ban is fennmarad a rezsitámogatás – a családok e rendszeren keresztül mintegy 800 milliárd forint további támogatásban részesülhetnek. A magyar állam finanszírozásában is egyre nagyobb szerepet töltenek be a családok: jövőre a kamatkiadásokból több mint 800 milliárd forintot a magyar lakosság, a családok részére fizetnek ki – áll a közleményben.

A nyugdíjas honfitársaink támogatása kiemelten fontos, ezért a kormány megőrzi a nyugdíjak reálértékét és a 13. havi nyugdíjat. Nyugdíjellátásra 2026-ban 7700 milliárd forintot fizetnek ki, ezen belül a várt 4,1 százalékos gazdasági növekedés esetén nyugdíjprémium fizetésére is lehetőség nyílik, amelyre a költségvetés biztosítja a forrást – tették hozzá.

A fegyveres testületek tagjai számára fizetendő 6 havi fegyverpénzt 450 milliárd forintos kerettel tervezték meg. Béremelésben részesülhetnek az igazságügyben dolgozók. Folytatódik a pedagóguséletpálya-program. A tervezet a 10 ezer fő alatti önkormányzatok számára támogatást biztosít az ott dolgozó köztisztviselők béremeléséhez, ami az idei 15 százalékos emelést követően, jövő év januárjától további 15 százalék lehet. Mindezek mellett jelentős, 13 százalékos minimálbér-emeléshez és garantáltbérminimum-emeléshez is biztosít forrást a költségvetés tervezete – sorolták.

Hangsúlyozták, hogy a békéhez erő kell, a védelemhez pedig megfelelő hadsereg, ezért a kormány továbbra is fenntartja a 2 százalékos GDP-arányos védelmi kiadást, ennek megfelelően 2026-ban 1900 milliárd forintot fordít a Magyar Honvédség fejlesztésére. A gazdaságfejlesztésre 4900 milliárd forintot fog költeni, amelyből 2200 milliárdot uniós forrásokból, körülbelül 2700 milliárd forintot pedig költségvetési forrásokból fog biztosítani. A magyar mezőgazdaság, az agrárium támogatására uniós és hazai forrásból összesen, a költségvetésen kívüli támogatásokat is figyelembe véve közel 1300 milliárd forintot fordít a kormány 2026-ban- írták.

Arra is kitértek, hogy mivel egyes ágazatokban fennmaradt az extraprofit, ezért ezen szektorok adóztatása is folytatódik. Ugyanakkor a kormány adóegyszerűsítéseket hajt végre, valamint növeli a foglalkoztatás bővítését és a kutatás-fejlesztést támogató kedvezményeket. A támogatások és adócsökkentések fedezetét a gazdaság bővülése biztosítja: jövőre a GDP növekedés üteme 4,1 százalék lehet, az infláció pedig tovább mérséklődhet 3,6 százalékra.

A várható kiadásokat és bevételeket számba véve a költségvetés megőrzi stabilitását: az elsődleges egyenleg, vagyis az államadósság után fizetett kamatok nélkül számított jövő évi költségvetési pozíció egyensúlyi, azaz nullszaldós lesz.

A tervezet alapján a kormányzati szektor hiánya jövőre tovább csökken, az idén várható 4 százalékról a GDP 3,7 százalékra, a kormányzati adósság pedig az idén várható 73,1 százalékról 72,3 százalékra mérséklődik.

A Költségvetési Tanács véleményének birtokában a kormány 2025. május 6-án nyújtja be a 2026-os költségvetést az Országgyűlésnek – olvasható az NGM közleményében.