A bankok pedig egyre több pénzzel várják a diákokat

Tegnap este tették közzé a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, diákok tízezrei tudták meg, hogyan alakul az életük szeptembertől. Azok számára, akik hamarosan megkezdhetik egyetemi vagy főiskolai tanulmányaikat, elengedhetetlen lesz egy saját bankszámla megnyitása. Ezt a bankok is tudják, ezért minden évben egyre vonzóbb akciókkal próbálják meg a fiatalokat rávenni a számlanyitásra. A jutalom a kedvező számlavezetési feltételek mellett akár több tízezer forint is lehet, érdemes élni a lehetőséggel – írja közleményében a Bank360.

Több tízezer forinttal és más kedvezményekkel kampányolnak a bankok a felnőttkor küszöbén álló fiatalokért. Az időzítés nem véletlen, hiszen a nyári szünetben sok diák számára válik aktuálissá a bankszámlanyitás, akár az egyetemi tanulmányok megkezdése, akár egy diákmunka miatt. Ebben az időszakban a bankok egymással versengve jönnek ki különböző, a diákszámlák megnyitásához kötődő akciókkal, az így szerzett pénzből pedig akár egy fesztiválbérletet is kifizethetnek a diákok. A jóváírási akciók mellett pedig még extra ajándékokra vagy díjkedvezményekre is szert tehetnek.

Szinte minden bank kínál valamit, egyre magasabbra teszik a lécet

Az UniCredit Bank egészen augusztus 31-ig tartó ajánlata keretében 35 ezer forint jóváírást kaphatnak a diákszámlát nyitó és a vonatkozó feltételeket teljesítő ügyfelek. Az ajánlattal élő és egy, a bank által kiküldött kvízt is kitöltő diákok között 3×90 darab fejhallgató is kiosztásra kerül.

A CIB Bank ECO ForYou bankszámla megnyitása 40 ezer forintot érhet a diákoknak, egészen szeptember 30-ig. A jóváíráshoz bankkártya igénylése szükséges, és a számlanyitást követő egy hónapon belül összesen, minimum 5000 forint értékben szükséges vásárolni. A kedvezmény megtartásához 1 évig fenn kell tartani a számlát.

Az Erste Bank akciója is július 31-ig tart, melynek keretében 40 ezer forint díjkedvezményt kaphatnak a számlát nyitó diákok. Ehhez további 40 ezer forint értékű befektetési alapot is kaphatnak azok, akik a diákszámlán túl értékpapírszámlát is nyitnak a banknál.

A Gránit Bank július 31-ig tartó akciójának keretében 40 ezer forintot írnak jóvá a szelfivel bankszámlát nyitó diákok számára. A fenti összegen felül további 20 ezer forintra számíthatnak azok a diákok, akik a bank telefonos alkalmazásán keresztül másoknak is ajánlják a bank diákszámláját.

A K&H Bank 20, illetve 40 ezer forint jóváírást kínál a számlát nyitó fiataloknak, attól függően, hogy milyen feltételeket teljesítenek. 20 ezer forint jár az ifjúsági számlacsomag megnyitásáért, ha a nyitást követő első hónap végéig legalább 10 ezer forint érkezik a számlára, és e-mail címet is megad a diák. 40 ezer forintot lehet bezsebelni akkor, ha a számlanyitást követő második hónap végéig legalább 50 ezer forint érkezik a számlára, legalább 5 alkalommal történik kártyás vásárlás, minimum 1000 forint értékben, illetve ha volt legalább két, aláírást igénylő tranzakció a mobilbankban vagy beszélgetett Kate-tel az ügyfél. Az e-mail cím megadása ehhez a jóváíráshoz is szükséges.

Azok, akik 14-26 év között nyitnak diákszámlát a K&H Banknál, akár 50 százalékos kedvezménnyel vehetnek két belépőt a Budapest Parkba. 2025. július 14. és augusztus 31. között, hetente újra induló akcióban az első ezer számlát nyitó fiatal részesülhet a kedvezményben.

Az OTP Bank augusztus 10-ig tartó akciójának keretein belül a diákszámlát nyitó ügyfelek a számlához kapcsolódó Perselybe kaphatnak 20 ezer, illetve 30 ezer forint jóváírást. A pontos összeg a számlanyitó diák életkorának a függvénye – a kiskorúak 12 éves kor felett 20 ezer, míg a 18 éven felüliek 30 ezer forintra számíthatnak. A jóváírás feltétele legalább 5 darab kártyás vásárlás, a számlanyitástól számított 30 napon belül.

A Raiffeisen Bank egy külön akciót hirdetett meg a ponthatárhirdetés hetére, július 21-25. között a Yelloo bankszámla megnyitása akár 70 ezer forintot is érhet. A jóváírás feltételei közé tartozik, hogy a számlanyitás online történjen, 1 éves hűséget vállalva, illetve 2025. december 8-ig legalább 3 olyan hónap legyen, amikor a számlára legalább 50 ezer forint jóváírás érkezik. Ha minden feltétel teljesül, akkor legkésőbb december 31-ig érkezik meg a jóváírás.

Fontos hangsúlyozni, hogy a fenti ajánlatok különböző feltételek teljesítéséhez kötöttek, ami azt jelenti, hogy a jóváírás csak abban az esetben érkezik meg a bankszámlára, ha a feltételeket teljesítette a számlát megnyitó fiatal. Ha ezekkel kapcsolatban kérdés merül fel, érdemes felvenni a kapcsolatot a bankkal, és ellenőrizni, hogy minden adott-e a feltételek teljesítéséhez – javasolják a Bank360 szakértői.