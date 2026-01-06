Hirdetés
A BKK benyújtotta pályázatát a Nagykörút felújításának EU-s finanszírozására

AzÜzlet.hu

fotó: bringazas.hu

A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) benyújtotta pályázatát a nagykörúti fasor- és köztérrekonstrukció megvalósítására az Európai Unió Top Plusz Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási programjában.

A BKK azt közölte kedden az MTI-vel, hogy a programban új fák ültetése, több zöldfelület, a hiányzó fasorok visszaállítása, szélesebb járdák szerepelnek.

A BKK már korábban sikeresen pályázott az Európai Unió Top Plusz Bringasztráda programjára, a támogatási szerződés aláírásával 4,5 milliárd forintot költhet a kerékpáros közlekedés fejlesztése mellett a kereszteződések akadálymentesítésére és a körúti üzlethelyiségeket jobban támogató belváros logisztikai fejlesztésekre is.

Most ez a forrás további 5,47 milliárd forinttal egészülhet ki a BKK újabb pályázatának köszönhetően – tették hozzá. A fejlesztés esetleges további költségeit, így például az európai uniós támogatásból el nem számolható elemek fejlesztését (ilyen lehet az autós forgalmi sávok burkolatcseréje) önkormányzati forrásokból kívánja fedezni a vállalat.

