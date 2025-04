A bogácsi gyógyfürdőt uniós forrásból több mint 420 millió forintból fejlesztik

Összesen 423 millió forintos vissza nem térítendő európai uniós forrásból bővítik a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdő szolgáltatásait, valamint túraútvonalakat alakítanak ki – közölte a Mezőkövesdi Média Nonprofit Kft.



A beruházás a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg.

A projekt fő elemeként a Bogácsi Gyógy- és Strandfürdőben négy csúszdás vízi várat építenek, az egyik ikermedence teljes burkolatát is felújítják, egy másikhoz pedig árnyékoló szerkezeteket telepítenek. Emellett vízgépházat is létesítenek, bővítik a kiszolgáló infrastruktúrát: új mosdót építenek, felújítják a zuhanyzókat, fejlesztik a világítást, valamint bővítik a kamerarendszert és a wifi-hálózatot.

Közölték, a projekt része egy túraútvonal kialakítása is, amelynek megvalósításában konzorciumi partnerként közreműködik Cserépfalu és Bükkzsérc is. A gyalogút a három érintett település körbejárhatóságát biztosítja. Az útvonalon két pihenőhelyet is létrehoznak, ahol okospadokat és a környék élővilágát bemutató információs táblákat is kihelyeznek.

A beruházás várhatóan 2026. február végére készül el. A fejlesztéstől azt várják, hogy a turisták hosszabb ideig maradnak Dél-Borsodban, valamint azt, hogy hozzájárul a helyi gazdaság élénkítéséhez a fürdő tágabb környezetében is.