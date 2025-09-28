Kezdőlap Cégvilág A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek...
CégvilágGazdaság
No menu items!

A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek óta nem termelő Jaguar Land Rover beszállítóit

AzÜzlet.hu

A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.

Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így azóta a cég teljes termelése is szünetel.

A vállalat a minap arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-ig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje.

A JLR közölte azt is, hogy az incidens vizsgálatába az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok is bekapcsolódtak.

A brit üzleti és kereskedelmi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium vasárnap ismertetett közös tájékoztatása szerint a brit kormány 1,5 milliárd fontig terjedő garanciát vállal egy olyan hitelcsomagra, amely a JLR beszállítóinak komoly pénzügyi nehézségeit hivatott enyhíteni.

A hitelgaranciát a brit exportfinanszírozási kormányhivatal (UK Export Finance) nyújtja az Export Development Guarantee (EDG) mechanizmus keretében. Ez a mechanizmus olyan brit vállalatok pénzügyi támogatására szolgál, amelyek jelentős részben exportpiacokon értékesítik termékeiket.

Az ötévi futamidejű hitelcsomagot egy meg nem nevezett kereskedelmi bank folyósítja.

A vasárnapi tájékoztatás szerint a hitelgarancia célja a Jaguar Land Rover kézpénzállományának feltöltése, annak érdekében, hogy a cég segíteni tudjon a termelési leállást erősen megszenvedő beszállítói hálózatának.

A garanciavállalást bejelentő minisztériumok hangsúlyozzák: a JLR a brit gazdaság egyik legnagyobb exportőre, amely Nagy-Britanniában közvetlenül 34 ezer alkalmazottat foglalkoztat, emellett a brit járműipar legkiterjedtebb beszállítói hálózatát működteti. E hálózatban, amely főleg kis- és középvállalatokból áll, 120 ezren dolgoznak.

A brit kormány most első ízben vállalt hitelgaranciát kibertámadástól sújtott hazai cég megsegítésére.

A Jaguar Land Rover három angliai gyára Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban működik, de a cégnek nagy gyártótelepei vannak Szlovákiában, Kínában és Indiában is.

A gyártás az összes üzemben leállt a szeptember eleji kibertámadás után.

A Birmimghami Egyetem gazdaságkutató intézetének (Birmingham Business School) becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás.

Kapcsolódó cikkek

Gazdaság

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Gazdaság

Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
Tovább
Gazdaság

NKFH: taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, a folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken.
Tovább
0Kövesse AzÜzletet a facebookon is!Tetszik

Friss

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

Hírek
A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.
Tovább

A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek óta nem termelő Jaguar Land Rover beszállítóit

Cégvilág
A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.
Tovább

Vidéken is mindenhová elvisszük a nagy sebességű internetet

Agrár
A 85 milliárd forintos Gigabit Magyarország Programmal minden lakott területen hozzáférhetővé teszik a gigabitképes internetet és az 5G mobilkapcsolatot - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) infokommunikációért felelős államtitkára Facebook-bejegyzésében.
Tovább

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

Gazdaság
A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Hirdetés

Hírek

Hírek

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból

A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.
Tovább
Hírek

Végre újra itt a Kádár korszak a pesti gasztronómiában

Újra várja vendégeit az ikonikus budapesti kifőzde, a Kádár...
Tovább
Gazdaság

SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését

A SZÉP-kártya nyáron is kiemelten támogatta a családok pihenését: augusztusban 5,5 százalékkal költöttek többet a kártyabirtokosok, mint egy évvel korábban - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Tovább
Gazdaság

Máltai szeretetszolgálat: másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztek be rászoruló családok

Másfél év alatt száz szociális bérlakásba költöztetett rászoruló családokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, amely a felzárkózó településeken élő, hátrányos helyzetű családok számára nyílt pályázaton teszi elérhetővé, hogy modern, egészséges és tágas otthonok bérlői legyenek - közölte a karitatív szervezet.
Tovább
Hírek

KSH: augusztusban a vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit

2025 augusztusában a turisztikai (kereskedelmi, magán- és egyéb) szálláshelyeken közel 2,8 millió vendég 7,3 millió vendégéjszakát töltött el. A vendégek száma 5,2, a vendégéjszakáké 3,1 százalékkal több volt az egy évvel korábbinál.
Tovább
Gazdaság

NKFH: taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság

Taxikat, szórakozóhelyeket és vendéglátóhelyeket ellenőrzött a fogyasztóvédelmi hatóság, a folyamatos ellenőrzések hatására a kifogásolt kereskedői gyakorlatok aránya évről-évre csökken.
Tovább
Gazdaság

Kiemelten kedvező befektetési lehetőséget kínál a kincstár az önkormányzatoknak

Október 1-jétől az önkormányzatok új, versenyképes, a jegybanki alapkamattal megegyező havi kamatozású állampapírba, az új Önkormányzati Magyar Államkötvénybe (ÖMÁK) tudják fektetni szabad forrásaikat. A kizárólag a Kincstárban vásárolható ÖMÁK előnye, hogy a befektetett pénzt nem szükséges hosszú távra lekötni, az összeg bármikor könnyen hozzáférhető a felhalmozott kamattal együtt.
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hirdetés

Gazdaság

Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább
Hírek

Nézzük a jó oldalát – Van, amiben Mészáros Lőrinc rávert Elon Muskra

Elon Musk vagyona ma már kontinensek leggazdagabbjainak elitjét utasítja maga mögé – mutat rá Karagich István, a Blochamps Capital ügyvezető igazgatója. Musk 342 milliárd dollárja több, mint Afrika és Óceánia 10 országának leggazdagabb vállalkozójának együttes vagyona. Ám egy dologban meg kell hajolnia Mészáros Lőrinc előtt: a magyar top-milliárdos vagyona 10 év alatt 150-szeresére ugrott, miközben Musk, csak 38-szorosára növelte pénzét. Igaz, Mészáros vagyona európai viszonylatban még így is a középmezőnyben marad.
Tovább

Kategóriák

Legutóbbi bejegyzések

Legfrissebb

Madárország látogatóközpont nyílt a Sváb hegyen csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós...

A Madárország látogatóközpont néven a Sváb hegyen,  a létesítmény  csaknem csaknem 600 millió forint főleg hazai, részben uniós forrásból valósult meg.

A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek óta nem...

A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.
© 2025 | www.azuzlet.hu