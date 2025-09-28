A brit kormány 1,5 milliárd font hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt hetek óta nem termelő Jaguar Land Rover beszállítóit

A brit kormány 1,5 milliárd font (670 milliárd forint) hitelgaranciával segíti a kibertámadás miatt csaknem egy hónapja nem termelő Jaguar Land Rover (JLR) nehéz helyzetbe került beszállítóit.

Az indiai Tata Motors ipari konglomerátum tulajdonában lévő brit járműipari csoport szeptember 2-án jelentette be, hogy kibertámadás érte, és ennek elhárítása érdekében leállította gyártásirányító informatikai rendszereit, így azóta a cég teljes termelése is szünetel.

A vállalat a minap arról értesítette munkatársait, beszállítóit és vásárlóit, hogy október 1-ig kiterjesztette a gyártás felfüggesztését, mivel még tart a kibertámadás kivizsgálása, és készül a termelési folyamat szakaszos újraindításának menetrendje.

A JLR közölte azt is, hogy az incidens vizsgálatába az Országos Kiberbiztonsági Központ (National Cyber Security Centre, NCSC) és a bűnüldözési hatóságok is bekapcsolódtak.

A brit üzleti és kereskedelmi minisztérium, valamint a pénzügyminisztérium vasárnap ismertetett közös tájékoztatása szerint a brit kormány 1,5 milliárd fontig terjedő garanciát vállal egy olyan hitelcsomagra, amely a JLR beszállítóinak komoly pénzügyi nehézségeit hivatott enyhíteni.

A hitelgaranciát a brit exportfinanszírozási kormányhivatal (UK Export Finance) nyújtja az Export Development Guarantee (EDG) mechanizmus keretében. Ez a mechanizmus olyan brit vállalatok pénzügyi támogatására szolgál, amelyek jelentős részben exportpiacokon értékesítik termékeiket.

Az ötévi futamidejű hitelcsomagot egy meg nem nevezett kereskedelmi bank folyósítja.

A vasárnapi tájékoztatás szerint a hitelgarancia célja a Jaguar Land Rover kézpénzállományának feltöltése, annak érdekében, hogy a cég segíteni tudjon a termelési leállást erősen megszenvedő beszállítói hálózatának.

A garanciavállalást bejelentő minisztériumok hangsúlyozzák: a JLR a brit gazdaság egyik legnagyobb exportőre, amely Nagy-Britanniában közvetlenül 34 ezer alkalmazottat foglalkoztat, emellett a brit járműipar legkiterjedtebb beszállítói hálózatát működteti. E hálózatban, amely főleg kis- és középvállalatokból áll, 120 ezren dolgoznak.

A brit kormány most első ízben vállalt hitelgaranciát kibertámadástól sújtott hazai cég megsegítésére.

A Jaguar Land Rover három angliai gyára Solihullban, Halewoodban és Wolverhamptonban működik, de a cégnek nagy gyártótelepei vannak Szlovákiában, Kínában és Indiában is.

A gyártás az összes üzemben leállt a szeptember eleji kibertámadás után.

A Birmimghami Egyetem gazdaságkutató intézetének (Birmingham Business School) becslése szerint a termelés felfüggesztése óta eltelt időszakban hozzávetőleg 24 ezer jármű nem készült el, és a cégnek 1,7 milliárd font bevételkiesést okozott a kibertámadás okozta leállás.