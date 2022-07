A Carnival Corporation bioüzemanyagot tesztel az óceánjárók világában

Európa vezető hajózási szolgáltatója, a Costa Group bejelentette, hogy megkezdi a bioüzemanyag tesztelését az AIDA Cruises egyik hajóján, ami újabb jelentős lépés a folyamatban lévő fenntarthatósági törekvéseiben.

A cég szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére irányuló erőfeszítései részeként az AIDAprima július 21-én az első nagyobb méretű tengerjáró hajó lett, amely a rotterdami kikötése során bioüzemanyagot tankolt. A keverék 100 százalékban fenntartható nyersanyagokból, például hulladék étolajból és tengeri gázolajból (MGO) készül. Az AIDAprima jelenleg hétnapos utakon közlekedik Rotterdamból népszerű nyugat-európai célállomásokra, illetve Hamburg és Norvégia között.

A projekt fontos mérföldkő a Costa Csoport dekarbonizációs stratégiájában, amely magában foglalja a meglévő flotta hatékonyságát javító technológiák és eljárások tesztelését.

A bioüzemanyag-felhasználás sikeres megkezdésével a kezdeményezés célja annak demonstrálása, hogy a fokozatos dekarbonizáció lehetséges, még a már forgalomban lévő hajókon is. Ugyanakkor a bioüzemanyagok használatának egyik legfontosabb előfeltétele, hogy azok ipari méretekben és piacképes áron széles körben elérhetővé váljanak.

A bioüzemanyagok használata mellett a Costa Group erőfeszítései közé tartozik az első üzemanyagcella telepítése egy tengerjáró hajó fedélzetére (AIDAnova), valamint a jelenleg a tengerjáróipar legnagyobb, 10 megawattóra kapacitású akkumulátortároló rendszerének üzembe helyezése az AIDAprima fedélzetén. A Costa Group mindemellett a parti áramellátás kiterjesztésére és fokozott használatára is összpontosít azokban a kikötőkben, ahol a parti infrastruktúra rendelkezésre áll.

A Costa Group korábban a Rostocki Egyetem kutatási partnereivel közösen tesztelte a regenerált bioüzemanyagok használatát a tengeri dízelmotorokban. Most, hogy az első lépés megtörtént, a GoodFuels-szel való együttműködést hosszú távon fogják fejleszteni. Számos rövid, közép- és hosszú távú stratégiai kezdeményezéssel a Costa Group aktívan hozzájárul az ENSZ fenntartható fejlődési céljainak és az európai Green Deal dekarbonizációs célkitűzéseinek eléréséhez.

A Costa Group az évek során a fenntartható innováció élére állt a globális körutazási iparágban, folyamatosan úttörő szerepet vállalva a fejlett technológiák folyamatos bevezetésében új és meglévő hajóin. A vállalat elsőként vezette be a cseppfolyósított földgáz (LNG) meghajtást – a legfejlettebb üzemanyag-technológiát, amely a károsanyag-kibocsátás csökkentésére alkalmas -, és a Costa Group flottájában már négy hajó is üzemel LNG-vel. A Costa Group hajóinak többsége fel van szerelve parti áramellátási lehetőséggel is, hogy azokban a kikötőkben, ahol ez a technológia rendelkezésre áll, nulla károsanyag-kibocsátású legyen. (Caribbean News)