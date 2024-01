A cégek fele nem fél a mesterséges intelligenciától

A mesterséges intelligencia üzleti célú használatára már Magyarországon is egyre több a példa, bár az MI megítélése korántsem egységes a vállalkozók és felhasználók körében. A Billingo online számlázó legújabb kutatásában a hazai vállalkozások mesterséges intelligencia-használati szokásainak, az MI-t övező félelmeknek és várakozásoknak járt utána.



ChatGPT, mesterséges intelligencia alapú chatbotok, robotok. Szinte már nincs olyan terület, ahová az artifical intelligence, azaz a mesterséges intelligencia ne tette volna be a lábát. Felhasználási területe rendkívül széles, hiszen a marketingügynökségeken kívül az autógyártásban, az oktatásban, egészségügyben és a gyártásban is vannak olyan területek, ahol az MI pótolhatja a kieső munkaerőt vagy épp a folyamatok automatizálásában, hatékonyságnövelésében játszik fontos szerepet.

Ennek ellenére még mindig egy viszonylag ismeretlen területről van szó, amivel még csak ismerkedünk és ami folyamatosan, rohamléptékben fejlődik. Valószínűleg ez is hozzájárul ahhoz, hogy a valódi előnyök és lehetőségek mellett komoly aggodalmak és tévhitek keringenek az MI-ről.

Annak érdekében, hogy képet kapjunk a hazai vállalkozók MI-ismereteiről, készítettünk egy kiterjedt kutatást a Billingo vállalkozói közösségében, hogy megtudjuk: mit tudnak és mit gondolnak a magyar vállalkozók a mesterséges intelligencia jelenéről és jövőjéről.

Közel ezer vállalkozó töltötte ki a kérdőívet



A közel 1000 vállalkozó válaszadásával készült kutatásnak kettős célja volt. Egyfelől a magyar vállalkozók mesterséges intelligenciával kapcsolatos ismereteit akartuk feltérképezni, vagyis hogy mennyire értik és ismerik a technológiát. Másfelől pedig arra a kérdésre kerestük a választ, hogy mire használták már az MI-t és milyen további területeken hasznosítanák szívesen az előnyeit a jövőben.

A kutatás egy 5 szekcióra osztott, anonim módon elkészíthető online kérdőív kitöltésével zajlott, amit a kvantatív kutatási módszertan szempontjai szerint állítottunk össze és elemeztünk ki. Az 5 szekcióban a kitöltők véleményére voltunk kíváncsiak az alábbi témákban:

az MI-t érintő pozitív állítások,

az MI-t érintő negatív állítások,

mire használták már az MI-t,

miben nyújtana nagy segítséget az MI a vállalkozásukban,

milyen más megoldás segítené a vállalkozásukat, amire az MI képes lehet.

A vizsgált kérdésekre skála alapú értékéléssel, felsorolással és szabad szavas válaszadással reagálhattak a kitöltők. Többek között ez is hozzájárult ahhoz, hogy megbízható és reprezentatív válaszok szülessenek.

A válaszadók közel fele szerint új munkahelyeket teremthet



A Billingo mesterséges intelligencia kutatás alapvető hipotézise egy alapvetően pozitív hozzáállást feltételezett a vállalkozók részéről a mesterséges intelligencia használatával és a vállalkozásuk számára is hasznosítható előnyökkel kapcsolatban.

Összességében ezt a hipotézist a kutatásban kapott válaszok is alátámasztják. A válaszadók 50%-a például kifejezetten pozitívnak tartja a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ezzel áll szemben a kitöltők 27%-a, akik negatívan nyilatkoztak az MI-ről.

További pozitív fejlemény, hogy a kitöltők 46%-a, vagyis közel a válaszadók fele értett egyet azzal az állítással, hogy az MI idővel új munkahelyeket is teremthet. Ez kifejezetten abból a szempontból érdekes, hogy a mesterséges intelligenciával szemben az egyik legtöbbször megfogalmazott aggodalom vagy ellenérv, hogy elveszi az emberek munkáját. Azzal az állítással, hogy az MI alkalmazása veszélyezteti a munkahelyeket és növeli a munkanélküliséget, a válaszadók 52,86%-a értett egyet.

Szintén az MI széles körű felhasználását vetíti előre, hogy a kérdőívet kitöltő vállalkozók 68%-a úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia időt és energiát spórol a vállalkozások számára, ennek csupán a kitöltők 15%-a gondolta az ellenkezőjét, ami meglepően kevés. Ami a költségmegtakarítást illeti, ezen a téren is toronymagasan vezetnek a pozitív válaszok, a vállalkozók 66%-a gondolta úgy, hogy az MI pénzt spórolhat a cégének.

Erre használja a cégek többsége az MI-t

A pozitív tendencia mellett természetesen voltak negatív felvetések is. Összességében három kérdésben volt rendkívül negatív a kitöltők véleménye az MI-ről. A kitöltők 75%-a tartotta úgy, hogy a mesterséges intelligencia megtévesztheti az embereket és visszaélésekre ad okot.

Továbbá a hazai vállalkozók 73%-a szerint az MI a fake news-ok és a társadalom félrevezetését befolyásoló tartalmak terjedéséhez is hozzájárul, míg 71%-uk szerint az állampolgárok megfigyelésének kockázata is növekszik a mesterséges intelligencia használatával.

Érdekes módon azzal az állítással már sokkal kevesebben értettek egyet, hogy az MI működés közben átláthatatlan, nehezen értelmezhető vagy kontrollálhatatlan lenne, ezzel a kijelentéssel csupán a kitöltők 43%-a értett egyet.



Annak ellenére, hogy a hazai vállalkozások többsége még negatívan viszonyul az MI használatához, elmondható, hogy a vállalkozások szép lassan elkezdték beépíteni a napi munkavégzésbe az MI kínálta eszközöket.

A válaszok alapján a magyar vállalkozók többségében az információkeresés (66%), a fordítás (58%), az adatelemzés és adatkeresés (34%), képalkotás és grafikakésztés (27%), reklámszövegírás (23%) során használják a mesterséges intelligenciát.

Legnagyobb mértékben jelenleg a marketing, a reklám és a média profitál a mesterséges intelligencia eszközeinek használatából. A válaszok alapján is főként az információgyűjtés került ki győztesen a versenyből, a válaszadók leginkább a könyveléssel és adózással kapcsolatos kérdések megválaszolásában, valamint az általános adatelemzésben látták az MI legnagyobb előnyét.

Mire használnák szívesen a vállalkozók? A válaszok alapján leginkább a pénzügyi területen és a döntéshozatali folyamatokban értékelnék a hatékonyságnövelést. Emellett a kutatásban résztvevő vállalkozók 66%-a nyilatkozott úgy, hogy a mesterséges intelligencia az egészségügy, az oktatás, valamint a gazdasági és társadalmi folyamatok terén is új lehetőségeket fog teremteni.

Mit mutat az összkép: mi várható a jövőben?

Összességében tehát azt tapasztaljuk, hogy az MI megítélése hétről-hétre, hónapról hónapra változik azzal párhuzamosan, ahogy egyre jobban megismerjük a benne rejlő lehetőségeket. Alapvetően az emberek kíváncsiak az MI által generált változásokra, ráadásul látva azt, hogy egyre több lehetőség és szolgáltatás épül rá, amik egyre jobban szolgálják ki az embereket, komoly kockázatcsökkentő értékkel is bírnak.

Végeredményben a mesterséges intelligencia fogadtatásának már most is vannak pozitív hatásai. A gyártóiparban például kiemelt szerepet játszik az adatok gyűjtésében és elemzésében, majd ennek függvényében a folyamatok optimalizálásában is, idővel rendkívüli döntéstámogató eszköz lehet.

Elmondható, hogy szoftveralapú szolgáltatásoknál egyre több lehetőség tárul fel a mesterséges intelligenciának köszönhetően, ami nemcsak a versenyképességet növeli, de a várakozásokkal ellentétben akár új munkahelyeket is teremthet.