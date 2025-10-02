Kezdőlap Hírek A ChatGPT az új nagybácsi: jobban hiszünk az MI válaszaiban, mint a...
A ChatGPT az új nagybácsi: jobban hiszünk az MI válaszaiban, mint a Google-ben

Fotó:Pixabay

Megrendülni látszik a Google egyeduralma az internetes keresésben. A mesterséges intelligencia, különösen a ChatGPT, új korszakot nyitott: a felhasználók egyre inkább összegzett, személyre szabott válaszokat keresnek linkek helyett. A Google piaci részesedése 90% alá csökkent, ami bár továbbra hatalmas szám, nagy változást jelezhet elő. Szesztay Péter, a BP Digital ügyvezetője szerint az MI-alapú keresők nemcsak hatékonyabbak, hanem új tartalomfejlesztési stratégiát is igényelnek.

Húsz éven át megkérdőjelezhetetlenül a Google uralta az internetes keresést, mára azonban elindult a trónfosztás folyamata. A mesterséges intelligencia, különösen a ChatGPT térnyerése alapjaiban változtatja meg a felhasználói szokásokat, és új korszakot nyit a digitális világban. A Google globális piaci részesedése hosszú idő után először csökkent 90 százalék alá, a cég pedig kénytelen alkalmazkodni a feltörekvő versenytársakhoz.

„Az emberek belefáradtak abba, hogy minden keresés egy hirdetésekkel telezsúfolt listához vezessen, ahol sokszor tíz oldalt is végig kell kattintani, mire valóban megtalálják, amit keresnek. Az MI-alapú keresők ezzel szemben azonnali, összegzett és személyre szabott válaszokat adnak” – magyarázza Szesztay Péter, a BP Digital alapítója és ügyvezetője.

Nem találatokat kapunk, hanem választ

A különbség a Google és a ChatGPT között szemléletes: míg előbbi kulcsszavakra épít, és találati linkek tucatjait adja vissza, addig az MI egyetlen, összegzett választ nyújt, gyakran beszélgetésszerű formában. A folyamat intuitívabb, hiszen a felhasználónak nem kell kulcsszavakat kitalálnia, hanem egyszerűen megfogalmazhatja kérdését, akár úgy, mint egy ismerősének.

„A ChatGPT-ben sokkal egyszerűbb a keresést pontosítani vagy mélyíteni. Ha nem tetszik a válasz, egyszerűen visszajelzést adok, és a rendszer finomítja az információt. Ez teljesen más élmény, mint a Google-ben új kulcsszavakkal újraindítani a keresést” – fogalmaz Szesztay Péter.

Az MI ráadásul képes figyelembe venni a felhasználó egyéni szokásait és preferenciáit. Egy alapos érdeklődőnek részletes elemzést ad, míg egy gyors megoldásra vágyó felhasználó rövid összefoglalót kap. Ez a személyre szabás teszi különösen vonzóvá a technológiát.

Jobban megbízunk benne

Sok felhasználó nemcsak gyorsnak és kényelmesnek, hanem meglepően hitelesnek is tartja az MI-alapú kereséseket. Egyre többen számolnak be arról, hogy a ChatGPT válaszait úgy fogadják, mintha egy távoli rokon, régi barát vagy bölcs nagybácsi tanácsát hallgatnák meg: nem feltétlenül minden szava szentírás, de összességében nyugodtabb, átgondoltabb és emberközelibb élményt nyújt, mint a hagyományos találati listák. Ez a bizalmi faktor sokszor erősebb, mint amit a Google steril, hirdetésekkel teli környezete kínálni tud – és éppen ez adja az MI egyik legnagyobb versenyelőnyét.

A fejlődés leglátványosabban a multimodális keresésben mutatkozik meg. Itt nemcsak szavak alapján, hanem képek, videók és hangok segítségével is kérdezhetünk. Ha például egy boltban lefényképezünk egy terméket, az MI azonnal megmondja, mi az, hol kapható és mennyibe kerül.

Ez a funkció nem pusztán kényelmi szolgáltatás, hanem alapjaiban alakítja át a vásárlási szokásokat is. A felhasználónak így nem kell emlékeznie egy márkára vagy pontos terméknévre: elég, ha megmutatja, amit látni szeretne.

Magyarország sem marad ki a változásból

A nemzetközi trendek hazánkban is érzékelhetők. Egy friss adat szerint a 24 év alatti fiatalok 17 százaléka már ChatGPT-t használ keresésre, ami óriási előrelépés a technológia elterjedésében. A magyar cégek is kezdenek ráébredni, hogy a klasszikus keresőoptimalizálás (SEO) mellett a jövő a Generative Engine Optimization (GEO), azaz a generatív motorokra szabott tartalomfejlesztés.

„Egyre többen keresnek meg minket azzal, hogyan tudnának olyan tartalmakat létrehozni, amelyek nemcsak a Google-ben, hanem az MI-alapú keresőkben is jól láthatók. Ez teljesen új céges szemléletet igényel, hiszen itt már nem a találatok rangsorolása számít, hanem az, hogy a rendszer maga építse be a válaszába a tartalmat” – emeli ki Szesztay Péter.

BP Digital egy ingyenes „MI láthatósági auditot” is indított, amely kiválasztott partnerjelölteknek segít felmérni, hogy egy adott cég mennyire jelenik meg a generatív keresőkben. Emellett a vállalat hamarosan elindítja az első hazai kutatást a ChatGPT-használati szokásokról, amely várhatóan sokat elárul majd a magyar piac alkalmazkodási képességéről.

