A Colas magyarországi cégcsoportja – utak, infrastruktúra és fenntartható megoldások 1991 óta

A világvezető Colas Csoport tagjaként 1991 óta meghatározó szereplői vagyunk a hazai építőiparnak. Magyar szakemberek irányításával nemcsak közlekedési létesítmények és árvízvédelmi beruházások megvalósításában veszünk részt, hanem zúzottkő-termeléssel, országos alapanyag-hálózattal és innovatív környezetvédelmi fejlesztésekkel is hozzájárulunk a fenntartható jövőhöz.

Cégcsoportunk holding központja, a Colas Magyarország Zrt., összehangolja pénzügyi, jogi, informatikai, HR, kommunikációs és munkabiztonsági tevékenységeinket, és itt születnek a stratégiai döntések, amelyek formálják a cégcsoport jövőjét – leányvállalataink szakértelmére építve, az útépítéstől a közműfejlesztésen át az alapanyaggyártásig–, mindezt az alábbi vállalati értékek mentén:

Utakat építünk a jövőbe Országszerte nyolc aszfaltkeverő teleppel és saját bitumenemulzió-üzemmel biztosítjuk a minőséget. Autópályák, hidak, önkormányzati és magánberuházások – több évtizedes tapasztalattal formáljuk Magyarország közlekedési infrastruktúráját.

COLAS ALTERRA

Infrastruktúra és városfejlesztés szakértője

Hetvenényi tapasztalattal építjük a jövőt: közművek, vízépítési műtárgyak, tisztítótelepek és alternatív energia megoldások Budapesten és vidéken. Városrehabilitáció, térfelújítás, kötött pályás közlekedés – komplex projektekben is megbízható partner.

COLAS ÉSZAKKŐ

Az alap, amire építhetünk

Észak-Magyarország bányáiból biztosítjuk az építőipar számára a minőségi andezit zúzottkövet és a riolittufa talajjavító őrleményt. Mobil feldolgozás, bontási anyagok újrahasznosítása – fenntartható megoldásokkal építjük az utak, vasutak és védőgátak jövőjét. (támogatott tartalom)

Építőipar

Megjelent az FM Benchmarking VI. – újabb mérföldkő a létesítménygazdálkodásban

Elkészült a Létesítménygazdálkodási és Épületüzemeltetési Szolgáltatók Országos Egyesülete (LEO) szakértői által összeállított FM Benchmarking VI. Létesítménygazdálkodási Évkönyv, amely mára a hazai FM-szakma egyik legfontosabb...
Építőipar

A kerekasztal lovagjai:  létrejött az Építőipari Kerekasztal

Az alapítók lefedik a magyar GDP 13 százalékát biztosító, csaknem 600 ezer munkavállalót foglalkoztató építésgazdaságot - írták.
Építőipar

MNB: kiemelkedő ütemben nőttek a lakásárak

A jegybank előrejelzése szerint 12 400 új lakás átadása várható 2025-ben, ami 7 százalékos csökkenést jelent 2024-hez képest.
NÚSZ: erősen indult a 2026-os autópálya-matricák elővásárlása

Hírek
Fontos, hogy a vásárláskor - bárhol, bármilyen felületen történik is - még a fizetés előtt ellenőrizni kell a matrica és a jármű adatait: a matrica típusát és érvényességi idejét, a jármű rendszámát, felségjelzését és díjkategóriáját -
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött az NGM és a VOSZ

Fogyasztóvédelem
Ma már az online kiskereskedelem teszi ki a háztartások fogyasztásának csaknem a felét, összforgalma meghaladta a 2 ezer milliárd forintot, és rohamosan nő a harmadik országból érkező rendelések aránya.
Kritikus szintet ért el az ipari energiaigény, áramszünetek bénítják a hazai üzemeket

Cégvilág
A tárolási technológia nem jövőbeli ígéret: több hazai telephelyen működik már üzemszerű rendszer.
Mától lehet jelentkezni a 2026-os Hungarikum pályázatokra

Gazdaság
A pályázati felületen 2025. december 16. 12 órától lehet regisztrálni, kitölteni a pályázati adatlapokat, illetve a mellékleteket feltölteni.
NGM: Magyarország pénzügyei rendezettek, a költségvetés stabil

Októberben (egy hónap alatt) a központi alrendszer 339,0 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 427,0 milliárd forintos hiánnyal.
10 újdonság, amit a magyar revolutosok megkaphatnak a közeljövőben

Érkeznek a hírek a sajtóban arról, hogy a Revolut megnyitotta a magyarországi fióktelepét. De azt már kevesen tudják, hogy az jogilag már évek óta...
Nem a párna a pénz legjobb helye az inflációban

Akciós bankbetétekkel rövid távon is kivédhető a pénzromlás
Óvatosan fektetnek be a magyarok, a pénzügyi műveltség és a digitális bizalom erősítésre szorul

Az XTB egy nemzetközi befektetési applikáció, amelynek világszerte több mint 2 millió felhasználója van. A befektetési szolgáltató XTB csoport több mint 1300 munkavállalót foglalkoztat.
