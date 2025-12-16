A Colas magyarországi cégcsoportja – utak, infrastruktúra és fenntartható megoldások 1991 óta

A világvezető Colas Csoport tagjaként 1991 óta meghatározó szereplői vagyunk a hazai építőiparnak. Magyar szakemberek irányításával nemcsak közlekedési létesítmények és árvízvédelmi beruházások megvalósításában veszünk részt, hanem zúzottkő-termeléssel, országos alapanyag-hálózattal és innovatív környezetvédelmi fejlesztésekkel is hozzájárulunk a fenntartható jövőhöz.

Cégcsoportunk holding központja, a Colas Magyarország Zrt., összehangolja pénzügyi, jogi, informatikai, HR, kommunikációs és munkabiztonsági tevékenységeinket, és itt születnek a stratégiai döntések, amelyek formálják a cégcsoport jövőjét – leányvállalataink szakértelmére építve, az útépítéstől a közműfejlesztésen át az alapanyaggyártásig–, mindezt az alábbi vállalati értékek mentén:

Utakat építünk a jövőbe Országszerte nyolc aszfaltkeverő teleppel és saját bitumenemulzió-üzemmel biztosítjuk a minőséget. Autópályák, hidak, önkormányzati és magánberuházások – több évtizedes tapasztalattal formáljuk Magyarország közlekedési infrastruktúráját.

COLAS ALTERRA

Infrastruktúra és városfejlesztés szakértője

Hetvenényi tapasztalattal építjük a jövőt: közművek, vízépítési műtárgyak, tisztítótelepek és alternatív energia megoldások Budapesten és vidéken. Városrehabilitáció, térfelújítás, kötött pályás közlekedés – komplex projektekben is megbízható partner.

COLAS ÉSZAKKŐ

Az alap, amire építhetünk

Észak-Magyarország bányáiból biztosítjuk az építőipar számára a minőségi andezit zúzottkövet és a riolittufa talajjavító őrleményt. Mobil feldolgozás, bontási anyagok újrahasznosítása – fenntartható megoldásokkal építjük az utak, vasutak és védőgátak jövőjét. (támogatott tartalom)