A Construma virtuálisan is látogatható. Az építőipar és az Otthon Design egy kiállításon

A most megnyitott 39. Construma építőipari és otthonteremtési budapesti szakkiállítás virtuálisan is megtekinthetik az érdeklődők. A Hungexpo vásárközpontban csaknem 150 kiállító mutatkozik be október 7-11. között.

Boros Anita, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára elmondta, az építőipar termelékenysége 2017 óta folyamatosan bővült, 2019-ben pedig a rekordok éve volt. A koronavírus-járvány magyarországi megjelenése ezt a folyamatot törte meg.

Kiemelte, a járvány belföldi megjelenésére reagálva a kormány gyorsan lépett, és a magyar gazdaság további fejlődése érdekében kidolgozták a gazdaságvédelmi akciótervet.

Az akciótervnek köszönhető, hogy az építőiparban júniusban már a javulás jelei mutatkoztak – tette hozzá.

Boros Anita beszélt a nemzeti fenntartható építésgazdasági startégiáról, amelyben fontos célkitűzésük, hogy Magyarországon legyen a legegyszerűbb és legkönnyebb építeni, hogy Magyarország ebből a szempontból is vonzóvá váljon a befektetők számára.

Az idén is a Construma része az Otthon Design kiállítás, ahol a látogatók megismerhetik a legújabb trendeket, és megtekinthetik a lakberendezés és belsőépítészet újdonságait.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy a kiállítás kibővítése, szélesebb látogatói kör elérése érdekében kidolgozták a virtuális kiállítási formát, amelynek segítségével az érdeklődők a HUNGEXPO honlapján keresztül elérhetik a kiállítókat.

A megnyitót követően adták át a Construma díjakat. Idén ezt az elismerést a Bachl Hőszigetelőanyag-gyártó Kft., a Horizont Global Kft., az Internorm Ablak Kft., valamint a Nilan Légtechnika Kft. és a Solar Hero Innovációs és Megújuló-energia Zrt. vehette át.

A kiállítás a szakma és a nagyközönség számára is nyitott, az előbbieket elsősorban csütörtök-pénteken, az utóbbiakat szombat-vasárnap várják.