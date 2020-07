Az óriások is térdre kényszerülnek? Bajban a Gazprom is

A népegészségügyi és gazdasági válság az orosz földgáz- és olajóriást, a Gazpromot is nehéz helyzetbe hozta. A világpiaci árak történelmi mélységben vannak, ráadásul egyre komolyabb a konkurencia is.

Beszédes számok

„Csak papíron vagyunk veszteségesek” – igyekezett megnyugtatni a közvéleményt a Gazprom alelnöke, Famil Zadigov. A piacok azonban jobban hisznek a számoknak, mint a szavaknak. A mérleg pedig egyértelmű: Európa legnagyobb energiavállalata, a kontinens legnagyobb földgázszállítója 2020 első harmadát 1,5 milliárd euró veszteséggel zárta.

A veszteség azért is keltett nagy feltűnést, mert a Gazprom kormányzati ellenőrzése alatt áll. A Kreml számára nem szokatlan, hogy az állami vállalatok viszik és nem hozzák a pénzt. A gázipari óriás azonban eddig ’aranytojást tojó tyúk’ volt. A tavalyi év azonos időszakában még 6,6 milliárdos nyereséget mutatott a mérleg.

Átmeneti tényezők

Zadigov azért beszélt „csak papíron létező számokról”, mert a veszteség kizárólag a rubel gyenge árfolyamának és a történelmi mélységbe esett világpiaci áraknak állítja be.

Kétségtelen, hogy mindkét tényező fontos szerepet játszott a veszteségben. Ahogy az is igaz, hogy mindkét vonatkozásban már az idei év végére is reálisan lehet javulással számolni. Mint a világ szinte mindenhol, Oroszországban is komoly recessziót okoz a COVID. Van azonban egy fontos különbség: az oroszok javarészt nyersanyagot exportálnak. A fogyasztási cikkek, valamint az ipari termeléshez szükséges gépek nagy részét importálják. Ameddig nem emelkedik a nyersanyagok világpiaci ára, addig a hiány is marad a fizetései mérlegben, gyenge marad a rubel is.

Mélyebben gyökerező problémák

A veszteség mögött strukturális gondok is állnak. A világ szinte minden energiatársaság pesszimistábban tekint a jövőbe, mint néhány éve. Hosszú távon is a gázbevételeik csökkenésével számolnak. Már tavaly, a vírus okozta krízis előtt is történelmi mélységben voltak az árak, mert a kínálat jóval meghaladta a keresletet. A Gazprom két legfontosabb piacán, Európában és Kínában 17 százalékkal kevesebb földgázt értékesített 2019-ben, mint egy évvel korábban. A bevétel még nagyobb mértékben, 24 százalékkal, 21,5 milliárd euróval esett vissza.

A világpiaci ár az utóbbi 12 hónapban 35 százalékkal mérséklődött. Ennek leginkább három oka van:

Egyre nő a cseppfolyósítva, hajókkal szállított gáz mennyisége, a kitermelők olyan országokba is tudnak exportálni, ahova nincs gázvezetékük. Az oroszokat korábban az egész Európát behálózó vezetékrendszerük tette kvázi monopolistává.

Az egyik legnagyobb korábbi gázimportőr, az USA a palagáz egyre jelentősebb kitermelésével exportőrré vált. A lelőhelyek jelenleg szinte kimeríthetetlennek látszanak. Ez a legfontosabb tényező a világpiaci ár esésében.

Egyre több ország igyekszik zöldebbé tenni a gazdaságát. Az EU 2050-re klímasemleges kontinenst akar. Általában fog tehát csökkenni a fosszilis energiahordozók iránti igény. Európában a megújuló energiaforrások részaránya 2018-ban már elérte a 19 százalékot.

Mind a három tényező hosszú távon is alacsonyan fogja tartani a világpiaci árakat. Rövid távon pedig éppen a Gazprom fog további áresését okozni. A közvetlenül a gazdasági leállás előtt kitermelt földgáz és olaj megtölti a vállalatóriás összes tározóját. A hatalmas mennyiséget mihamarabb a piacra kell dobnia. Éppen, amikor amúgy is alacsonyak az árak.

A Gazpromnak minden oka megvan aggódni a hosszútávú helyzet miatt is.