Rendkívüli mérföldkő, hogy a Demján Sándor 1+1 Programban a kifizetések összege elérte a 100 milliárd forintot – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).

Az MTI közlemény szerint a kormány Magyarország forrásait nem Ukrajna és a háború, hanem a magyar családok és a vállalkozások támogatására fordítja. A kormány mindent megtesz a hazai kis- és középvállalkozások termelékenységének növelése, méretugrásuk elősegítése és beruházásaik támogatása érdekében.

A 130 milliárd forintra emelt keretösszegű Demján Sándor 1+1 Programban már több mint 1500 pályázat értékelése fejeződött be, 1351 nyertes vállalkozás pedig már meg is kezdhette tervezett fejlesztéseinek megvalósítását. A kedvezményezett cégek a támogatás révén új gépeket, modern technológiákat szerezhetnek be, amelyek a foglalkoztatás bővülését és a helyi gazdaság erősödését is magukkal hozzák – részletezte az MTI.

A Demján Sándor 1+1 KKV Beruházás-élénkítő Támogatási Programban kifizetett 100 milliárd forintot a nyertes kis- és középvállalkozások előlegként kaptak meg – tették hozzá.

A támogatott cégek közül a legtöbb a feldolgozóiparban (572 vállalkozás), az építőiparban (292 vállalkozás), valamint a kereskedelem, szállítás és vendéglátás területén (264 vállalkozás) tevékenykedik, de a szolgáltató szektorban is 200-nál több kkv válthat modernebb technológiára.

A legtöbb sikeres pályázat az Észak-Alföldről érkezett, 287 darab, összesen 23 milliárd forint értékben. A támogatások közel kétharmada jut az ország négy legkevésbé fejlett régiójába, Észak-Alföldre, Észak-Magyarországra, Dél-Dunántúlra és Dél-Alföldre – közölték.

Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkár a közleményben hangsúlyozta: “a 100 milliárd forintnyi előleg kifizetése bizonyítja, hogy a program gyors ütemben halad, és valódi segítséget nyújt a hazai kis- és középvállalkozások számára. Teljesült a célunk, hogy a beruházások minél hamarabb megkezdődjenek, és kézzelfogható eredményeket hozzanak a gazdaság egészének“.

Az előlegként történő kifizetés lehetővé teszi, hogy a vállalkozások azonnal hozzálássanak fejlesztéseik megvalósításához, ne kelljen saját forrásból előfinanszírozniuk az eszközvásárlás teljes költségét, így gyorsabban tudják elindítani gazdaságélénkítő hatású beruházásaikat – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a pénz már megjelent a gazdaságban, elindultak a beszerzések, a következő időszakban pedig a nyertes vállalkozásoknak fokozott figyelmet kell fordítaniuk a projektmenedzsmentre is.

Azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a nyári időszak elején részesültek támogatásban, szeptember második felében már be kell nyújtaniuk az első projekt-előrehaladási jelentéseket, amelyekben igazolniuk kell, hogy a támogatási összeg legalább 40 százalékára már leadták a megrendelést-emelték ki.

A Demján Sándor 1+1 Program célja, hogy a vállalkozások saját forrásait kiegészítve, kedvező feltételekkel segítse a beruházások finanszírozását. A kormány a program keretében kiemelten támogatja a technológiai fejlesztéseket, a kapacitásbővítést, az energiahatékonysági beruházásokat, ezáltal a foglalkoztatás és a versenyképesség erősítését – írta közleményében az NGM.