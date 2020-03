Digitális oktatás – ingyenes segítség a Neumann társaságtól

Ingyenesen letölthető tananyaggal és szakértői konzultációkkal segíti a Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság a digitális oktatásban a pedagógusokat.

A Neumann János Számítógép-Tudományi Társaság honlapjáról nyomtatható formában, ingyenesen letölthető az IKT pedagógusoknak című tananyag, amelyből a pedagógusok elsajátíthatják a digitális oktatás alapjait. (Az IKT az információs és kommunikációs technológiák rövidítése.) A tananyagból számos, a távoktatásban is felhasználható ötletet lehet elsajátítani.

Mivel most a nem informatika szakos tanárok is kénytelenek digitális alapokra helyezni a munkájukat, a Neumann Társaság szakértői a titkarsag@njszt.hu e-mail címen is fogad megkereséseket, és segítséget nyújt informatikai témában akár tanároknak, akár magánembereknek.

Miután a koronavírus az időseket különösen veszélyezteti, az elkövetkező hetekben közülük sokan nem fogják tudni személyesen, csak közösségi platformokon keresztül tartani a kapcsolatot szeretteikkel. Nekik az ugyancsak ingyenesen letölthető közösségimédia-tananyag lehet hasznos.

A kényszerűségből otthon töltendő napokon hasznos és kellemes segítség a Neumann Társaság informatikatörténeti adattára, amely tulajdonképpen egy virtuális informatikai múzeum. Az infokommunikációs ipar fejlődésének időbeli összefüggéseit az adattáron belül elérhető, látványos idővonalon lehet átböngészni – ismertették. Az informatikatörténeti videótárban, valamint a társaság YouTube-csatornáján pedig a hazai informatika számos legendás szakértőjével készült interjút, illetve előadást lehet megtekinteni – közölték.