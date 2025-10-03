Kezdőlap Edukáció A digitális térben előforduló veszélyekre hívja fel a fiatalok figyelmét a GVH
EdukációHírek
A digitális térben előforduló veszélyekre hívja fel a fiatalok figyelmét a GVH

AzÜzlet.hu

Illusztráció: Bigstock

A Gazdasági Versenyhivatal az elmúlt időszakban egyre nagyobb figyelmet fordít arra, hogy felhívja a fiatal korosztály figyelmét a digitális térben előforduló veszélyekre – közölte a hatóság.

A versenyhivatal összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat és tanácsokat, amelyekkel elkerülhető, hogy a gyermekek áldozatul essenek az esetleges megtévesztő ajánlatoknak, és a szülők meg tudják védeni gyermekeiket a videójátékok káros hatásaitól.

A közleményben kiemelték, az online tér több területén – úgy a játékokban is – egyre gyakrabban jelennek meg olyan digitális megoldások, amelyeknek célja, hogy a fejlesztő számára előnyös módon befolyásolja a játékosokat. Elsősorban úgy, hogy minél több időt és pénzt fordítsanak egy játékra. Egyebek közt példaként említik, hogy ilyen trükkök lehetnek a játékban, ha a játék bemutatója egészen más, mint maga a játék, különböző gyűjtemények összeállítására ösztönöznek. Egyes tevékenységek elvégzését meghatározott időponthoz kötik, a játékon belüli vásárlást virtuális pénzhez kapcsolják.

Közleményében a GVH a szülőknek azt javasolja, hogy figyeljék a játék PEGI besorolását az első használat – letöltés, vásárlás – előtt. Igyekezzenek figyelemmel kísérni a gyermekük által használt játékokat, ha lehet, legalább nézőként vegyenek részt a tevékenységben. Beszélgessenek, tudatosítsák gyermekükben, hogy milyen trükkökkel – sötét mintázatokkal – próbálják befolyásolni a játékkészítők őket.

Egyezzenek meg előre arról, hogy a gyermek legfeljebb milyen összegben, illetve milyen gyakorisággal vásárolhat a játékon belül, megtanítva ezzel a gyermeknek a pénz digitális használatát. Célszerű valamilyen szülői felügyelet szolgáltatást használni, amely segíthet a napi képernyőidő meghatározásában, illetve a biztonságos számítógép-használatban.

A Gazdasági Versenyhivatal közleményében hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy minél fiatalabb korban felkészítsék a gyerekeket a tudatos internethasználatra, és felhívják a figyelmet többek között a videó- és a mobiljátékokkal kapcsolatos veszélyekre. Ezért indították el 2024 januárjában a Digitális Tudatosság Programját, amelynek keretében a GVH szakemberei többek között az online vásárlás veszélyeiről is részletesen beszélnek az interaktív előadásokon. Az ingyenes programra folyamatosan lehet jelentkezni. A GVH oldalán elérhető a program leírása és diákoknak szóló, illetve a pedagógusok munkáját támogató útmutatók, jó tanácsok is – tették hozzá.

A GVH tapasztalata szerint a mesterséges intelligencia használata egyre elterjedtebb a fiatalok körében is. A GVH most lehetőséget ad a gyerekek számára, hogy közvetlenül kifejezhessék véleményüket, érzéseiket, és elképzeléseiket a mesterséges intelligencia jövőjéről, ezért országos pályázatot hirdetett 5-8. osztályos gyerekeknek. Pályázni előadással, rövid videóval és plakáttal lehet – tájékoztatott a GVH.

