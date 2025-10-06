Kezdőlap Agrárvilág A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését
A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest – áll a római székhelyű szervezet honlapján.

A felülvizsgálatra amiatt került sor, mert az eddig becsültnél kedvezőbbek a terméskilátások a búza, a kukorica és a rizs esetében. A FAO szerint, ha beigazolódnak várakozásai, akkor a globális gabonatermelés 3,8 százalékkal lesz magasabb a tavalyinál, ami a legnagyobb éves növekedés 2013 óta-közölte az MTI.

A búzatermelést most 809,7 millió tonnára várják a nemzetközi szervezet szakértői, ami 0,6 százalékkal múlja felül a szeptemberi előrejelzést és 1,3 százalékkal több a tavalyinál. A felfelé történt módosítás elsősorban Ausztráliának köszönhető, ahol az ország egyes részein a száraz szezonkezdet után kedvezőbbé vált az időjárás július-augusztusban, ami javítja a terméskilátásokat – áll a jelentésben.

A FAO az eddigieknél nagyobb kukoricatermésre számít Brazíliában és az Egyesült Államokban. Ez utóbbiban a kukoricatermés várhatóan rekordszintű, 427,1 millió tonna lesz, ami a globálisnak csaknem az egyharmada. A globális termést 1,605 milliárd tonnára várja a FAO, ami 0,3 százalékkal nagyobb a szeptemberben vártnál és 91,7 millió tonnával múlja felül a múlt évit.

A rizstermelés a várakozás szerint 556,4 millió tonna lesz, ami 1 millió tonnával több a szeptemberi becslésnél, és 1,2 százalékkal magasabb a 2024. évinél. A FAO szeptemberi előrejelzéséhez képest visszafogta Pakisztán rizstermés-kilátását Pandzsábban, az ország vezető rizstermelő tartományában bekövetkezett súlyos áradások miatt. Ezt a csökkenést azonban ellensúlyozta, hogy India akár 1,6 millió tonnával több riszt takaríthat be a szeptemberi várakozásához képest.

Gazdaság

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem

Nő a vásárlóerő, bővül a kiskereskedelem - a családi adócsökkentések és a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa tovább erősítik a forgalmat - állapította meg a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM).
Hírek

Gyengüléssel indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék

Mínuszban indítottak a vezető nyugat-európai tőzsdék hétfőn. A londoni tőzsde FTSE100 indexe 0,09 százalékkal, a frankfurti DAX indexe 0,08 százalékkal, a párizsi CAC-40 indexe pedig 0,74 százalékkal gyengült nyitáskor.
Gazdaság

Augusztusban a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakit 2,4, százalékkal haladta meg

2025. augusztusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers adat szerint 1,9 százalékkal, naptárhatástól megtisztítva 2,4 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit - jelentette hétfőn a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).
Gazdaság

Iránykereséssel kezdődhet a kereskedés a tőzsdén az elemző szerint

Iránykereséssel kezdődhet a hétfői kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 812,54 pontos, 0,82 százalékos emelkedéssel, 100 462,96 ponton zárt pénteken.
Tovább
Agrár

Elkezdődtek az elbírálások: most kiderül, melyik gazda kap támogatást

Idén több mint 3 milliárd forint kifizetése várható ezen a jogcímen – tájékoztatott Viski József, az Agrárminisztérium agrár- és vidékfejlesztési támogatásokért felelős államtitkára.
Tovább
Gazdaság

Meglepő, hol költöttek idén nyáron a legtöbbet a K&H SZÉP kártyáival

A legtöbb tranzakció a legnagyobb ételkisszállító cégeknél valósult meg közel 550 millió forint összértékben, de a hazai üdülésfoglalások értéke is meghaladta a 70 millió forintot.
Tovább
Bank

Fordulat a személyi hiteleknél – alig van már 10 százalék feletti kamat

Ma már szinte minden nagybank 10 százalék körüli kamattal kínálja  maga top ajánlatát, és nem csak nagy összegekre.  
Tovább
Csodánkra jár a világ: a vagyonosodás tempójában világcsúcs ütemet diktálunk, a Blochamps prognózisa már 2019-ben előre látta

A Blochamps Capital szakembere arra figyelmeztet, hogy a hazai vagyonosodás üteme nemzetközi összevetésben is kiemelkedő
Tovább
Hírek

Fiatalok tízezrei adósodtak el 2025 első felében – több százan máris bajba kerültek

A munkáshitelek rövid időn belül megugró aránya a késedelmes állományon belül azt sejteti, hogy a konstrukció sérülékeny ügyfélkört vonz, így a gyors felfutás mellett gyorsan a törlesztési nehézségek válhatnak a legfőbb problémává.
Tovább
Hírek

A kockázatkezelés nem játék, de tanulhat a sakkból – öt párhuzam a tábla és a tőkepiacok között

A 2008-as pénzügyi válság óta a kockázatkezelés a banki működés egyik legfontosabb területévé vált. Ma már nemcsak arról szól, hogy egy intézmény megfeleljen a szabályozói elvárásoknak, hanem arról is, hogy előre felkészüljön szélsőséges forgatókönyvekre és biztosítsa a pénzügyi szektor hosszú távú stabilitását.
Tovább
Pénzvilág

Devizapiac – Erősödött a forint reggel

Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Tovább

