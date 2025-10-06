A FAO 2,971 milliárd tonnára javította a 2025-ös globális gabonatermés-előrejelzését

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 10,1 millió tonnával, 2,971 milliárd tonnára emelte globális gabonatermés-előrejelzését szeptemberi várakozásához képest – áll a római székhelyű szervezet honlapján.

A felülvizsgálatra amiatt került sor, mert az eddig becsültnél kedvezőbbek a terméskilátások a búza, a kukorica és a rizs esetében. A FAO szerint, ha beigazolódnak várakozásai, akkor a globális gabonatermelés 3,8 százalékkal lesz magasabb a tavalyinál, ami a legnagyobb éves növekedés 2013 óta-közölte az MTI.

A búzatermelést most 809,7 millió tonnára várják a nemzetközi szervezet szakértői, ami 0,6 százalékkal múlja felül a szeptemberi előrejelzést és 1,3 százalékkal több a tavalyinál. A felfelé történt módosítás elsősorban Ausztráliának köszönhető, ahol az ország egyes részein a száraz szezonkezdet után kedvezőbbé vált az időjárás július-augusztusban, ami javítja a terméskilátásokat – áll a jelentésben.

A FAO az eddigieknél nagyobb kukoricatermésre számít Brazíliában és az Egyesült Államokban. Ez utóbbiban a kukoricatermés várhatóan rekordszintű, 427,1 millió tonna lesz, ami a globálisnak csaknem az egyharmada. A globális termést 1,605 milliárd tonnára várja a FAO, ami 0,3 százalékkal nagyobb a szeptemberben vártnál és 91,7 millió tonnával múlja felül a múlt évit.

A rizstermelés a várakozás szerint 556,4 millió tonna lesz, ami 1 millió tonnával több a szeptemberi becslésnél, és 1,2 százalékkal magasabb a 2024. évinél. A FAO szeptemberi előrejelzéséhez képest visszafogta Pakisztán rizstermés-kilátását Pandzsábban, az ország vezető rizstermelő tartományában bekövetkezett súlyos áradások miatt. Ezt a csökkenést azonban ellensúlyozta, hogy India akár 1,6 millió tonnával több riszt takaríthat be a szeptemberi várakozásához képest.