A felújítandó ingatlan egyre kevésbé jelent olcsó alternatívát

Az elmúlt évben érezhetően csökkent a különbség az új építésű és a felújítandó lakások ára között, ami alapjaiban kérdőjelezi meg a korábbi feltételezéseket, miszerint egy felújítandó ingatlan automatikusan az olcsóbb alternatíva – vetette fel kedden kiadott elemzésében a Duna House.

Az ingatlanpiac idén történelmi árszinteket ért el Budapesten, az új építésű lakások átlagos négyzetméterára 1,5-1,6 millió forint között mozgott, a felújítandó téglalakásoké pedig elérte a 950-990 ezer forintot.

Az új építésű fővárosi lakások körében a korszerű kivitelezés és a kiemelkedő energetikai jellemzők mellett az egyre szűkülő kínálat is felfelé hajtja az árakat. A II. kerületben már a 3,4 millió forintos árszintet is elérheti, de például már az I., V. és XII. kerületben is 2 millió forint feletti négyzetméterárakkal kell számolni.

Eközben a felújítandó lakások ára is egy év alatt 12 százalékkal emelkedett. A jobb állapotú használt társasházi lakások medián ára már négyzetméterenként 1,1 millió forint a 40 négyzetméter alatti garzonok átlagára pedig elérte az 1,2 millió forintot négyzetméterenként, amivel megközelíti az új építésűek árszintjét.

Szegő Péter, a Duna House PR és elemzési szakértője a közleményben arra hívja fel a figyelmet, hogy a felújítási költség jelentősen megdrágíthatja a beruházást. Szeringe egy átlagos, 60 négyzetméteres lakás kozmetikai felújítása akár 6 millió forintba is kerülhet, míg egy átfogó, energetikai korszerűsítés esetén akár a 15 millió forintot is elérheti. Így a teljes költség sok esetben már nem is kedvezőbb, mint egy új építésű lakásé, különösen, ha társasházi lakásról van szó, ahol az Otthonfelújítási Támogatás nem vehető igénybe – állapította meg.

A felújítandó családi házak piaca ugyanakkor más képet mutat: egy Pest vármegyei, 120 négyzetméteres családi ház átlagosan 450-550 ezer forintos négyzetméteráron vásárolható meg, ami 54-66 millió forintos vételárat jelent.

Ha ehhez hozzáadjuk a mintegy 30 millió forintos felújítási költséget, amit az Otthonfelújítási Támogatás 3 millió forinttal mérsékelhet, a teljes beruházás 81-93 millió forint közé tehető – hozta fel példaként az ingatlanközvetítő. Ez az összeg már versenyképessé tehet egy felújítandó családi házat egy új építésűvel szemben – vélekedtek az MTI közleményben.

A Duna House szerint az új építésű lakás ideális választás azoknak, akik élhetnek a CSOK Plusz vagy Babaváró hitel nyújtotta előnyökkel, és fontos számukra az azonnali beköltözhetőség, valamint a hosszú távon alacsony rezsiszint. Felújítandó lakás, vagy családi ház pedig azoknak a gyermekes családoknak ajánlott, akik jogosultak az Otthonfelújítási Támogatásra – összegezte a Duna House.