A fiatalok után most a vásárlóképes közönség is a TikTokon van

Míg néhány éve még a statikus képek uralták a közösségi médiát, mára egyértelműen a rövid, álló formátumú (short-form) videók vették át a vezető szerepet a digitális marketingben. Magyarország egyik vezető short-form specialista ügynökségének szakértői szerint a TikTok és a hasonló platformok jelenleg a legfontosabb marketingcsatornák, amelyek megfelelő stratégiával a brandépítés mellett a bevételszerzés motorjává is válhatnak.

A „mi célcsoportunk nincs a TikTokon” típusú tévhitek ma már nem állják meg a helyüket. A platformnak Magyarországon csaknem 4 millió aktív felhasználója van, és a legfrissebb adatok szerint a felhasználók több mint fele már a 28 év feletti, komoly vásárlóerővel rendelkező korosztályt képviseli. A cégek számára tehát a kérdés már nem az, hogy jelen legyenek-e ezeken a felületeken, hanem az, hogy hogyan legyenek jelen hatékonyan. A rövid, álló formátumú videók a TikTok mellett ma már minden más platformon is ott vannak: az Instagramon, a Facebookon, YouTube-on és már a LinkedIn-en is.

A kulcs a stratégiai tartalomgyártás

Sok vállalkozás még mindig a megszokott, úgynevezett „brandelt” reklámvideókat próbálja átültetni a TikTok világába, de ezek ritkán működnek jól. A platformok algoritmusai ugyanis nem a márkaközpontú, hanem a natív, felhasználóbarát tartalmakat részesítik előnyben.

A sikeres short-form videók formátumukban és stílusukban alkalmazkodnak a népszerű platformokhoz: természetesek, gyorsak és szórakoztatóak. Az emberek szívesen fogyasztják őket, ami magas interakcióhoz és ezáltal könnyen virálissá váló tartalmakhoz vezethet. Így egy jól felépített videó organikusan is több százezer embert érhet el – ami óriási előny a mai, egyre drágább hirdetési környezetben – foglalják össze a KALU Creative szakértői.

„Olyan videókat kell készítenünk, amelyekkel elérést, illetve eladásokat generálunk. A stratégia általában a három fő tartalomtípus megfelelő arányú kombinációjából áll, a szórakoztató tartalmak ragadják meg leginkább a figyelmet, és hozzájárulnak a közösségépítéshez. Az edukációs tartalmak az elmúlt időszakban rendkívül felértékelődtek, ezek építik a márka szakértői státuszát, és bizalmat keltenek a fogyasztókban. A sales, vagyis eladásösztönző videók pedig közvetlenül a konverzióra fókuszálnak” – magyarázta Katona Zsombor, a KALU Creative társalapítója.

Hook, amely megállítja a görgetést

A hatalmas tartalomzajban a legnagyobb kihívás kitűnni. A videó sikerét az első 2-3 másodperc, az úgynevezett „hook” határozza meg.

„Ha ez nem elég erős ahhoz, hogy megállítsa a felhasználót a folyamatos görgetésben, a tartalom elveszik. Az algoritmus figyeli a görgetésmegállítási arányt, és azokat a videókat jutalmazza magasabb eléréssel, amelyek képesek lekötni a nézők figyelmét hosszabb időre” – fogalmazott Luczy Martin társalapító.

Évről évre jobb minőségű tartalmakat kell gyártani, mivel a verseny folyamatosan nő, miközben a platformok felhasználóinak száma stagnál. A sikerhez elengedhetetlen a jó történetmesélés, a kreatív tesztelés és a folyamatos tanulás. A hatékony stratégia nem egyetlen nagy költségvetésű videóra, hanem havi 8-12, különböző típusú, folyamatosan tesztelt tartalomra épül.

Márkaismertség és megtérülés

A legtöbb cég számára, mérettől függetlenül, a marketingbefektetések megtérülése a legfontosabb szempont. A short-form videók gyártása és menedzselése jelentős tétel lehet, így elengedhetetlen, hogy az eredmények mérhetők legyenek. Bár a márkaépítés hatásait nehéz pontosan számszerűsíteni, a konverziók – például a kuponkódbeváltások – konkrét adatokat szolgáltatnak a kampányok sikerességéről. A végső cél, hogy a videók ne csak márkát építsenek és embereket érjenek el, hanem tényleges konverziót is realizáljanak.

“‘A short-form tartalmak mind a négy social patformhoz illeszkednek, az Instagram (Reels), a Facebook (Reels), a YouTube (Shorts) és TikTok short-form rövid álló tartalmai már ingyen hozhatnak többmilliós nézettséget minden hónapban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a különböző platformok eltérően teljesíthetnek, egy videó lehet, hogy a Facebookon hoz több vásárlást, míg egy másik a TikTokon lesz sikeresebb. A kulcs a tesztelés és az adatokon alapuló optimalizálás. A short-form videók nem csupán elérést és márkaismertséget építenek, hanem egy jól felépített stratégia mentén teljes értékű konverziós csatornává válnak, amely közvetlen és mérhető bevételt termel a vállalkozások számára” – tette hozzá Katona Zsombor.

A cégek egyre nyitottabbak a lazább, közvetlenebb, a fiatalok felé is utat találó kommunikációra, ami elengedhetetlen a hitelességhez ezeken a platformokon. A szakértők úgy látják, hogy a megfelelő iránymutatással a márkák gyorsan megtanulhatják ezt az új kommunikációs nyelvet, és sikeresen integrálhatják a short-form videókat a marketingstratégiájukba.

„Mi az elmúlt 3 év alatt több mint 25 ezer videót gyártottunk olyan ügyfeleknek, mint a DPD, Budapest Airport, a Biotech USA, a Főtaxi, az Alfa Biztosító vagy a Philips. Tevékenységük kiterjed a hirdetéskezelésre is, mivel a tartalomgyártás és a hirdetés együttműködik hatékonyan. Szakértői csapatuk a stratégiaalkotástól a tartalomgyártáson át a hirdetéskezelésig minden folyamatot lefed” – hangsúlyozta a KALU Creative társalapítója.

A short-form videók világa megköveteli a kreativitást, a hitelességet és a gyors alkalmazkodást. Azok a márkák, amelyek felismerik a megváltozott kommunikációs nyelvet, és stratégiai befektetésként tekintenek a tartalomgyártásra, elkötelezett vásárlókat és mérhető üzleti eredményeket fognak nyerni.