A fizikai dolgozók átlagos órabére 8,1 százalékkal nőtt éves szinten a harmadik negyedévben

AzÜzlet.hu

A munkaerő-kölcsönzéssel és -közvetítéssel foglalkozó Trenkwalder csaknem 7 ezer munkavállaló béradatait dolgozta fel. A fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére 2260 forint volt idén a harmadik negyedévben, ami 8,1 százalékos növekedés az előző év azonos időszakában mért 2091 forinthoz képest – közölte a Trenkwalder és a Moore Hungary hétfőn az MTI-vel.

A földrajzi területek szerint lebontott statisztikák alapján jelenleg három olyan régió van az országban, ahol az átlagos órabér 1950 és 2000 forint között mozog: Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Dél-Dunántúl. A többi régióban jellemzően 2200-2300 forint között alakul ez az érték. Kivételt jelent a Budapestet is magában foglaló Közép-Magyarország, amely minden eddiginél jobban kiugrik a hazai mezőnyből: itt az átlagos bruttó órabérek közelítik a 3100 forintos szintet.

A közlemény idézte Hamrák Viktort, a Trenkwalder szolgáltatási igazgatóját, aki elmondta, már fél éve gyakorlatilag azonos szinten áll a kékgalléros átlagórabér, ami azt mutatja, hogy az előző évekhez képest idén eddig kevesebb foglalkoztató hajtott végre évközi béremelést. Ugyanakkor éves szinten továbbra is 8 százalék feletti a bérnövekedés üteme, ami a jelenlegi inflációs környezetben 3-4 százalékos reálbérnövekedést jelent ebben a foglalkoztatási körben.

Bár a korábbi, kétszámjegyű béremeléshez szokott munkavállalók jelentős része a mostaninál intenzívebb emelkedést várna el, erre csak a későbbiekben látszik reális lehetőség. Egyes csoportok nettó munkabére ennek ellenére a kedvező adóváltozások miatt az átlag felett növekedhet: júliustól emelkedett a családi adókedvezmény mértéke, a negyedik negyedévtől pedig a három-, majd jövőre fokozatosan a kétgyermekes anyák szja-mentessége is felfelé korrigálja majd a fizetések nettó összegét – tette hozzá a szakember.

A Moore Hungary ezzel egy időben több mint 60 nemzetközi cég hazai leányvállalatánál dolgozó közel 500 középvezetőnek a béradatait vizsgálta meg. A 800 ezer és 1,2 millió forint közötti havi bruttó fizetési sávban dolgozó alkalmazottaknál a béremelkedés mértéke 2025 harmadik negyedévében átlagosan 6,9 százalék volt az előző év azonos időszakához viszonyítva.

Hajnal Péter, a Moore Hungary ügyvezető partnere a közleményben megjegyezte, a szellemi középvezetők körében tapasztalt béremelkedés elmarad az átlagtól, ebben a szegmensben 7 százalék alatti bérnövekedést tudtak kimutatni. Bár ez is néhány százalékkal növelte a bérek vásárlóerejét, kérdés, hogy a visszafogott béremelések mellett a cégek hosszabb távon mennyire lesznek képesek megtartani a munkaerőt.

Hozzátette ugyanakkor, hogy nem tapasztalnak jelentősebb fluktuációt ezen a területen, a kilépési ráta az elmúlt negyedévben 3 százalék alatt maradt. A kivárás oka, hogy a jelenlegi piaci környezetben a középvezetői szegmensben is nehezebb munkahelyet váltani.

