A fogyasztói árak emelkedéséről: júliusban átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat

A kép illusztráció.

Júliusban a fogyasztói árak átlagosan 4,3 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Júniushoz viszonyítva átlagosan 0,4 százalékkal voltak magasabbak az árak – jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

2024. júliushoz viszonyítva az élelmiszerek ára 5,9 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 4,6 százalékkal), ezen belül a csokoládé, kakaóé 20,4, a kávéé 19,6, az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss zöldség, valamint friss hazai és déligyümölcs) 18,1 (ezen belül a friss hazai és déligyümölcsöké 32,0, az őszibaracké 85,4), a tojásé 17,7, az édesipari lisztesárué 13,8, a gyümölcs- és zöldségléé 13,2, az étolajé 10,8, a büféáruké 10,2, a vaj, vajkrémé 8,2, a péksüteményeké, valamint az alkoholmentes üdítőitaloké 7,0-7,0 százalékkal. A termékcsoporton belül a margarin ára 30,1, a liszté 10,4, a cukoré 9,0, a párizsi, kolbászé 8,6, a tejtermékeké 5,6, a sertéshúsé 4,2 százalékkal mérséklődött.

A háztartási energiáért 10,9 százalékkal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,1, a palackos gáz 4,6 százalékkal drágult.

A szeszes italok, dohányáruk ára 6,5 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 7,8 százalékkal.

A jelentésből kiderül, hogy a szolgáltatások 5,3 százalékkal drágultak, ezen belül a testápolási szolgáltatások 10,1, a sport, múzeumi belépők, valamint a lakásjavítás és -karbantartás 10,0-10,0, a járműjavítás és -karbantartás 9,8, a lakbér 9,5, az egészségügyi szolgáltatások 8,3 százalékkal.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,1 százalékkal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,5, a szobabútorok 4,4, a konyha- és egyéb bútorok 3,8, az új személygépkocsik 2,2 százalékkal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 4,3 százalékkal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 4,8 százalékkal drágultak.

Egy hónap alatt, júniushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4 százalékkal nőttek. Az élelmiszerek ára 0,3 százalékkal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4 százalékkal). A friss hazai és déligyümölcs 8,4, az édesipari lisztesáru 5,8, a csokoládé, kakaó 2,4, a baromfihús, valamint a kávé 1,8-1,8, a vaj, vajkrém 1,6, a cukor 1,1, az alkoholmentes üdítőitalok 0,8, a tejtermékek 0,7 százalékkal többe kerültek. A termékcsoporton belül a tojás ára 2,6, a péksüteményeké 1,7, a párizsi, kolbászé, valamint az étolajé 1,1-1,1, a kenyéré 1,0, a tejé 0,8, a liszté 0,6 százalékkal mérséklődött.

A legnagyobb mértékben a háztartási energia drágult, 1,2 százalékkal, ezen belül a vezetékes gázért 2,3 százalékkal többet, a palackos gázért 1,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni. A szolgáltatások ára átlagosan 1,0 százalékkal emelkedett, ezen belül az üdülési szolgáltatások 8,9, a sport, múzeumi belépők 1,7 százalékkal drágultak. A járműüzemanyagok ára 0,3 százalékkal nőtt, a gyógyszer, gyógyáruké 0,3 százalékkal mérséklődött – ismertette a KSH.

