A fővárosban lassan csak egyetlen szobára elég a mediánbér

Illusztráció: Bigstock

Egy év alatt közel 10 százalékkal nőtt a magyarországi bruttó átlagkereset – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentéséből. A bruttó átlagbér 2025 júniusában 704 400 forint volt a KSH szerint, míg a nettó átlagkereset 484 200 forint volt ugyanebben az időszakban. A nettó keresetek mediánértéke 395 ezer forint volt júniusban. A Bank360 szakértői megvizsgálták, mekkora hitel felvételére elegendők a mostani bérek, illetve ezek alapján azt is megnézték, mekkora ingatlanok megvásárlására adnak ezek lehetőséget.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) frissen publikált adatai szerint 2025 júniusában bruttó 704 400 forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, míg a nettó átlagkereset 484 200 forint volt ugyanezen időszakban. A nettó keresetek mediánértéke ennél lényegesen alacsonyabb, 395 ezer forint volt a szóban forgó időszakban. A KSH kiadványa szerint mindez azt jelenti, hogy a bruttó átlagkereset 9,7 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,6 százalékkal emelkedett az egy évvel korábbihoz képest. A nettó mediánérték a fentieknél nagyobb mértékben, 10,5 százalékkal emelkedett, ugyanakkor a reálkereset emelkedése mindössze 4,8 százalékos volt.

Mekkora hitel felvételéhez elég az átlagbér?

A júniusi bérek alapján a jelenleg érvényes jegybanki főszabályok értelmében egy átlagos nettó jövedelemmel rendelkező magyar állampolgár maximum 242 100 forintos havi törlesztőrészletet vállalhat magára, míg a mediánbérből kiindulva ez az összeg már csak 197 500 forint lehet maximum – hívják fel a figyelmet a Bank360 szakértői. A nettó átlagkereset esetében ez a jelenlegi viszonyok között körülbelül egy 30,5 millió forintos piaci hitel felvételét teszi lehetővé, amennyiben 20 év a futamidő.

Ezzel szemben a jövő héten induló Otthon Start Program keretén belül felvehető, kamattámogatott hitelből megközelítőleg 43,5 millió forintra is futná a nettó átlagbérből, ami mintegy 42,6 százalékkal magasabb kölcsönösszeget jelent lényegében ugyanakkora törlesztőrészlet mellett.

A nettó mediánbért megkeresve 197 500 forint lehet a havi törlesztőrészlet maximális összege. Ez a mostani piaci viszonyok között – ugyancsak 20 éves futamidővel számolva – körülbelül 24,5 millió forint piaci, illetve 35 millió forint kamattámogatott Otthon Start lakáshitel felvételét teszi lehetővé.

Kis lakásra elég csak az átlagbér

Egy első lakásvásárlás előtt álló igénylőnek ideális esetben 10% önerő felmutatása is elegendő lehet a hitelfelvételhez. A fentebb kalkulált hitelösszegeket figyelembe véve a megvásárolható lakások vételára az alábbiak szerint alakul:

  • átlagkereset mellett, piaci hitel igénylésével 33,9 millió forintos ingatlant, illetve az Otthon Start lakáshitelt felvéve 48,3 millió forintos ingatlant tudna venni az igénylő,
  • míg mediánkereset mellett piaci hitellel kalkulálva 27,2 millió forintra jön ki az ingatlanár, illetve az Otthon Start Programmal kalkulálva 38,9 millió forint értékű ingatlan megvásárlására lehet esélye a példában szereplő hitelfelvevőnek.

Hogy ez mekkora ingatlan megvásárlásához elég, főként annak a függvénye, hogy az ország mely területén van az ingatlan, illetve, hogy használt vagy újépítésűről van-e szó. Az országos átlagos négyzetméterár a KSH 2025. I. negyedévre vonatkozó adatai szerint a használt lakások esetében 602 ezer forint volt. Ez alapján az átlagkeresetből 56, illetve 80 négyzetméteres ingatlan megvásárlására van lehetőség, attól függően, hogy piaci vagy OSP-hitelt vesz fel a vevő. Amennyiben viszont az újépítésű lakások országos átlagárát nézzük (1,174 millió forint), úgy az átlagbérből megvásárolható ingatlan jóval kisebb lehet, csak 29, illetve 41 négyzetméter.

Még a nettó átlagkeresetből is sokkal kisebb méretű lakás megvásárlására lehet esély, ha a fővárosi átlagos négyzetméterárat vesszük alapul, ami már 2025. I. negyedévben is 1,162 millió forint volt a használt, illetve 1,547 millió forint az újépítésű ingatlanok esetében. Ez alapján Budapesten 29, illetve 42 négyzetméteres használt, illetve 22 és 31 négyzetméteres új lakás vásárolható meg a fenti összegekből. Itt érdemes megjegyezni, hogy a fővárosi új lakások átlagos négyzetméterára már az első negyedéves időszakban is meghaladta az Otthon Start Programban maximalizált 1,5 millió forintos értékhatárt, vagyis a példában szereplő 31 négyzetméteres újépítésű lakást nem lehetne megvenni a kamattámogatott kölcsön segítségével.

Mediánbérrel még nehezebb

A fenti adatok alapján a nettó mediánbér összegét megkeresve legfeljebb 27,2 millió és 38,9 millió forintos ingatlanokat lehet megvenni az év eleji adatok alapján, ha a maximum felvehető hitelösszeget 10 százalékos önerő mellett kalkuláljuk ki. Az országos átlagot tekintve a használt lakások négyzetméterárából kiindulva ez 45, illetve 65 négyzetméteres lakást jelent. Az újépítésű lakásoknál pedig 23, illetve 33 négyzetméteres lakásokra lenne elég a felvehető kölcsön.

A fővárosban a használt lakások esetében 23, illetve 33,5 négyzetméter, míg az új lakások esetében mindössze 18, illetve 25 négyzetméteres ingatlan férhet bele a nettó mediánbér mellett, attól függően, hogy piaci vagy kamattámogatott kölcsönt vesz fel az igénylő. (Eltekintve attól, hogy az Otthon Starttal nincs lehetőség 1,5 millió forint feletti átlagos négyzetméterárral lakást venni.)

